藍燈景氣燈號投資術 搭4大選股法如虎添翼

【文／許博傑】

台灣景氣轉向？！根據國發會10月27日公布9月的景氣對策信號分數，台灣景氣似乎開始轉向，分數從前一個月的23分暴跌6分降到17分，景氣燈號從代表穩定的綠色轉向變成黃藍燈，僅差1分就要回到景氣低迷的藍燈。

要長期持有而非短線

從近期的研究機構對台灣2023年景氣預估來看，2023年台灣的GDP保3將是一項具有挑戰的任務，並且在美國聯準會拉高利率到4%以後，未來的一季到半年確實有可能讓台灣的景氣重新回到藍燈區，不過，這對於過去一年來一直找不到中長期投資機會的股民來說，景氣回到黃藍燈、甚至藍燈的時候，反而就是一次非常好的時間點。

根據過去的統計數字看，台灣在1985年來總共有172次的景氣在黃藍燈下，而如果投資人在景氣回到黃藍燈下買股票，172次中會有146次賺錢、26次賠錢，而如果是景氣回到藍燈下買股票，不管是1990年、1997年、2000年、2008年、2012年、2016年等期間，最後結果則是全部賺錢，並且黃藍燈下買股票的年均報酬率高達24.1%。

不過，這項投資的最大重點在於長期持有非短線，畢竟景氣的循環並非是1、2天或是1、2週就能馬上變好，所以，一旦投資人確定要以景氣燈號來投資台股，就要有長期抗戰的心理準備。

依照景氣燈號投資的邏輯來看，筆者認為，可利用以下4種方法：跌破10年線、本益比、低股價淨值比及長期存股。由於這4種方法都是建立在長期投資的基礎上，如果再搭配景氣燈號分數進場，在個股標的經過有系統的篩選後，長線要賠錢的機率就相對降低。

破10年線有超跌跡象

跌破10年線的方法主要是當大環境遭遇系統性風險，導致個股股價重挫跌破10年線，變成長線有超跌的跡象，不過如果公司體質健全，那麼從過去的經驗來看，股價原本在10年線上的公司一旦短期跌破10年線，其實是一個買點，不管未來是重回10年線，甚至是長線繼續往上創高，10年線下就是機會。

而適用的產業範圍也很廣，只要產業不是那種很快被淘汰不見的型態，不管是創新的科技或是民生消費，各產業的龍頭股都是投資的標的，以目前盤面跌破10年線的龍頭股看，當中包括台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）、台泥（1101）、穩懋（3105）、大立光（3008）等，都是相對好的標的。