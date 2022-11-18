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至親接連病逝 郭台銘曝捐台大動機：不讓人經歷一樣的痛苦

台股20000行情 9大名家抓趨勢 選黑馬

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／林明謙】

台股2萬點一直是突破12682點後，大家一直在喊的目標，像台股最強大的多頭總司令、國泰投信董事長張錫一直以來就在喊台股上2萬點；更早的話，2014年新興市場教父墨比爾斯就喊出2020年台股上2萬點，對於台股的長線相當看好，直到現在也很看好，其在今年10月還表示，正將資金投到印度、台灣和巴西等地，其實，真的有不少人對台股2萬點抱持樂觀看法。

加上股利早已突破？

另外，也有一種較廣義一點的台股2萬點說法，有人認為如果把過去配出來的現金股利加回去，台股早已經突破2萬點。讓我們好好的算一算，看看情況是不是真的如此？

我們先看台股過去5年到底發了多少股利？以公開資訊觀測站的資料來看，2018年～2022年所發出來的現金股利總和約有7.77兆元，而台股目前1點的市值差不多是31.3億元，兩者相除，就可以得到過去5年放出來的股利相當於台股點數2481點。今年台股歷史新高在18619點，如果將這近2500點的權值還原回去，台股的確早就突破2萬點大關，甚至是21000點，且這只是最近5年的股利而已，如果往前推算20年，說不定台股早就來至25000點。

不過，我們還是希望能在積極面上，看到台股是實際真正上2萬點，而歷年拿到的股利算是附帶賺的，這樣子是最完滿的情況。到底這有沒有可能呢？答案當然是有可能，問題是在什麼時候？筆者認為，如果快一點的話，在下個台股的循環高峰是有可能出現的，而下個台股的循環高點，可能會出現在2024年～2025年，這是一個長線的看法。

而回到年底，也就是現在，筆者的看法其實是相當樂觀的。的確，現在離年底剩下1個多月，在全球股市今年跌了近一整年，有機會在CPI數據下滑後，讓升息速度下降，進而讓股市獲得喘息的空間；加上最近在印尼上場的拜習會，讓地緣政治的緊張氣氛下降不少。此外，股神巴菲特破天荒買進台積電（2330），要知道巴神並不是隨便買買，而是成為他的第10大持股，這也是他第1次買半導體股，顯見他看好台灣的護國神山有長期投資價值。

所以，在這眾多轉好的利多氣氛下，悶了一整年的資金，真的有機會好好在年底作帳做一波，畢竟在美元指數做頭、美債也反彈上漲後，全球資金感覺已有開始流動，股市也應該可以慢慢的回升。

明年開紅盤再彈一波

因為明年春節過年時間比較早，因此台股封關日在1月17日，算算春節長假前，1月只剩下11個交易日，要嘛這個行情是在今年底先發動，不然就要等到明年1月底開紅盤後再發動。筆者認為，等到明年1月底後的時間有點久，因此，行情相當有機會在11月～12月發動，先反彈一波，然後1月時拉回整理一下，等放完春節連假開紅盤後，再來反彈一波，這是比較可能出現的狀況。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/18 No.1328】台股20000行情 9大名家抓趨勢 選黑馬

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台股2萬點是市場眾多大咖一直在喊的目標，甚至有人認為，如果將過去配發的股息加回去，其實指數早就已經突破2萬點了，而台股在2022年歷經了大起大落，登上2萬點的夢想會有機會實現嗎？此外，想在年底作帳行情、明年春節行情中，搶賺一波的投資人現在又該買哪些潛力股呢？為此，我們特別邀請市場9大名家來出謀劃策，期望能夠幫助投資人把握每一波獲利機會。

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