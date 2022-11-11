年底作帳各顯神通 集團股 投信認養股蠢蠢欲動

【文／陳威良】

前幾年台股的表現都特別強勢，今年則由高點以來下跌超過3成，反倒在國際股市排名居後，不過正所謂禍福相依、否極泰來，如果以長期角度觀察，台股的年K線從不曾連續2年收黑，所以明年逆轉收紅的機率甚高，也就是可能形成利空出盡、開低走高格局。

跌深反彈行情醞釀中

再者，如果改用季K線角度分析，統計自1987年以來長達35年的歷史，台股季K線3連黑只有4次，而連續4根黑K更只有2次，上一次出現是在2011年，當年4個季度都收黑，全年則是下跌了21.18%。而今年台股從第1季開始下跌，到第3季為止都是收黑，成為歷史上第5次3連黑，年初以來的跌幅比2011年全年還大。第4季封關如收在13359點之上，就會終止連續黑K，即使不幸又收第4根黑K，按照歷史經驗，明年第1季見反彈的機率也會非常高。

所以，今年第4季至明年第1季，台股的跌深反彈行情已在加溫醞釀中。尤其今年11月正好適逢包括直轄市長投票的9合1選舉，根據統計，歷屆直轄市長的選舉行情，以選前20天、選前5天、還有選後20天的上漲機率最高，分別都達到8成，選前上漲自是合乎情理，在股市造勢以符合股民期望；至於選後，應該不是所謂「謝票行情」，主要還是因為選舉結束就是年底，無論法人或者集團，都要為封關前的行情做最後衝刺。

年底作帳行情有戲？

今年絕大多數個股的股價都偏空下跌，大家悶了一整年，不過皮球往水下用力壓久了，手一鬆開也會快速浮升。冬天到了，春天就不會太遠，一起來看看哪些集團軍以及投信認養股將有望出現報復性反彈。

集團作帳行情是由於大型上市櫃公司往往會擁有眾多子公司，進而使得同集團內各母子公司有繁雜的交叉持股關係，而每到了年底這些公司為了提升轉投資收益、美化財務報表，會動用資源拉抬自家子公司股價，進而提升公司帳面價值。若再加上公司本業有不錯的獲利表現，或是市場所關注的產業趨勢題材，股價更可水漲船高。所以，想搭集團作帳的順風車，一定要挑主流股，避開乏人問津的冷門股。

傳統產業集團方面，考量原物料報價多數已轉弱回檔，不利股價表現，因此，過去經常扮演作帳火車頭的台塑、華新、遠東新等集團，可能暫退舞台或僅剩零星點火。

進軍電動車造勢成功

科技陣營的集團兵今年碰上消費電子產品需求疲弱，庫存去化風暴席捲，其實作帳的威力也打折扣，但仍有一些趨勢題材加持，或在跌深後出現轉機，相對而言仍較具有市場人氣。鴻海集團向來不會缺席年終作帳行情，大客戶蘋果的股價在美高科技股中算相對抗跌，加上鴻海（2317）進軍電動車造勢成功，新題材可借力使力，股價有表現機會。

鴻海今年跌幅僅個位數，在台股權值股當中已是中流砥柱，每股淨值達100元，股價淨值比只有1倍，顯得有些委屈，百元整數關卡如果沒有帶量跌破，應可切入做中期布局。