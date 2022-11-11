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美元強勢無法擋？！專家示警：小心形成金融危機

聯合新聞網／ 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美元指數今年來最高升破114點，在全球主要貨幣裡獨強。但許多專家認為各種條件都令美元強勢將持續至明年。但強勢美元已造成許多問題，甚至可能正在醞釀下一場金融危機。

葛老指美元太強非好事

前Fed主席葛林斯班（Alan Greenspan）目前在Advisors資本管理擔任資深經濟顧問，他近期在一篇報告中表示，即使有人預期美國通膨率將在明年上半年達到頂峰後，Fed就會放慢升息幅度或甚至停止升息，但他認為美元強勁已成一股趨勢，減慢或停止升息都阻擋不住美元在未來一年繼續強勁的走勢，因為Fed緊縮貨幣速度既快且急，超過其他國家央行；看看美元指數今年以來就累漲逾15%。

他指出，Fed持續緊縮貨幣政策就像「房間裡的大象」（Elephant in the room），明明美元強勁因素明顯，大家卻當做沒看到。他強調Fed目前持續以資產負債表月減950億美元的速度來讓QE退場，在美元供應量穩定減少之下，令美元成為更好的保值工具。所以，就算Fed不升息，美元也會繼續走強。葛老對貨幣政策影響的了解極深，他說美元會繼續走強，比誰都更有說服力；他提醒投資人，強勢美元會推升能源等大宗商品的價格，因為它們大多以美元定價，所以強勢美元可以是經濟面臨壓力的表徵，更可能是罪魁禍首。

因為依賴美元定價的原物料進口、或過去發行大量美元計價債券的新興市場，將面對輸入型通膨和不斷增加的償債成本。即使是美國跨國企業也會因此而受害，因為其若無法調高在海外市場的產品售價與服務費的話，在以美元結算業績的情況下，將面臨海外獲利會因為從當地貶值貨幣換算成強勢美元後大幅縮水的困境。

3大因素支撐美元續強

嘉信理財金融研究中心（Schwab Center for Financial Research）首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）也認為有3大因素支撐美元持續走強至明年，包括美國經濟表現相對強勁、Fed持續緊縮貨幣和避險需求。她強調，對全球投資人來說，能取代美元而又誘人的資產並不多。

這3大因素環環相扣。因為美國經濟尚未正式陷入衰退，強勢美元增加美國人對外購買力，而且目前美國失業率仍處歷史低檔附近，即使物價高漲，民眾仍能撐著，跟歐洲經濟被飆漲能源價格摧殘的情況不同。但美國經濟繼續相對強勁，只會讓Fed繼續緊縮貨幣來抗通膨，美元繼續走強只會令全球通膨等經濟問題更糟，像新興市場美元債違約情況可能惡化、歐洲能源價格繼續高漲、各國央行被迫跟在Fed背後升息而令本國經濟更受影響…等情況，只會增加投資人對美元的避險需求，這又助漲了美元的強勁走勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/11/11 No.1327】2023題材秀 抽絲剝繭找出最佳明星股

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