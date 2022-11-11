2023題材秀 抽絲剝繭找出最佳明星股

【文／李冠嶔】

今年美國聯準會採取暴力升息，造成美元走強，債券殖利率倒掛，市場紛紛預告經濟明年步入衰退。

美國10月開始公布科技巨頭財報，除蘋果外，幾乎都表現不如預期。

雲端服務明顯大成長

微軟（Microsoft）在10月25日公布上季財報，每股盈餘2.35美元，高於分析師預期的2.3美元。營收510億美元，年增11%，營業利潤也成長6%，達215億美元。不過淨利則下滑了14%，只剩176億美元。

其中營收最高部分為智慧雲端，上季創下203億美元的營收，年增20%；生產力與業務流程年增9%，營收為165億美元；個人運算營收為133億美元，呈現微幅下滑，其中搜尋及廣告業務成長16%，剛好與Windows OEM業務下滑了15%相互抵銷。由於PC市場疲軟，Windows OEM為2015年來下降最多的一季。遊戲業務部門由X-box遊戲機年增13%帶動，整體小幅成長。

同樣在10月25日公布財報的Google母公司Alphabet，上季營收690.9億美元、年增6%，低於分析師預期的705.8億美元。淨利139.1億美元、年減26.5%。每股盈餘1.06美元，低於預期的1.25美元，也比去年同期的1.4美元還低。

YouTube廣告營收70.7億美元，年減1.9%，低於預期的74.2億美元。由於廣告收入持續下降，Alphabet營收成長率從去年同期的41%減至6%，扣除疫情爆發初期，上季是2013年以來營收成長最疲軟的時期。不過雲端業務方面，Google Cloud服務規模持續擴大，營收68.7億美元，年增37.6%。然而，這項業務上季虧損7億美元，高於去年同期。

Meta連續4季衰退

今年市值蒸發5000億美元的臉書母公司Meta則在10月26日公布上季財報，營收年減4%至277.1 億美元，營業利益56.6 億美元，年減46% ，營業利潤率由去年的36%降至20%，淨利下降52%至44億美元。連續4季度下降，是過去10年未見。

Meta在主管元宇宙以及相關的虛擬實境 （VR） 和擴增實境 （AR） 技術的Reality Labs 部門投入巨額資金，該部門第3季營收2.85億美元，年減48.9%，虧損則自去年同期的26.3億美元擴大至36.7億美元。而今年前3季Reality Labs部門已經虧損94億美元。