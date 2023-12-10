無人機乘載創新應用起飛

[作者 陳念舜]

近年來受到俄烏戰火燎原，不僅因為軍規商用無人機投入攻城掠地，引發國際市場需求，金門島上的官兵以石擊對岸無人機的畫面，也讓人記憶猶新；加上中美科技戰仍然持續，改變陸系大廠的壟斷局面，正加速台灣無人機產業聚落成型，並支援多元創新應用商機。

自從2022年政府揭牌「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，宣告打造「無人機國家隊」以來，即首先有國防部提出3,321架軍用商規無人機需求，包含微型、目獲型和監偵型的陸用型、艦載型共5款開發案類型，希望藉此擴展所需研發潛力，軍民聯手提升台灣國防自主化及不對稱作戰實力。

在首批遴選過後，經濟部已在12月底正式公告「軍用商規無人機系統整合主導廠商」9家名單，包括：雷虎科技、經緯航太、中光電智能機器人、神通資訊科技、佳世達、自強工程顧問、長榮航太、富蘭登科技、智飛科技等9家公司，並陸續於7月底繳交原型機測試，配合國防部標案的採購合約，經軍方驗收通過就編預算採購。

最終由7家業者脫穎而出與經濟部簽約，成為商用軍規無人機供應商，未來3年內無人機的構型、台數還將倍增，進而提升台廠製造能量，爭取國外訂單和國際合作機會。根據研調機構TrendForce估計2022~2025年間，全球軍用無人機市場可望自165億美元成長至343億美元，年複合成長率達27.6%。

雷虎轉型有成 可望順勢脫疆

其實，過去台灣的無人機也被視為智慧服務型機器人之一，最具代表性的就是1979年自娛樂事業起家的雷虎科技，生產與銷售車、船、飛機、直昇機及其零配件等無線電遙控玩具模型，以自有品牌成功行銷全球，晉身為全球前5大遙控玩具廠商、第三大自有品牌遙控模型廠，還是全球無線電遙控產業中首家股票上市公司。

可惜後來好景不常，因為2009年金融海嘯席捲全球，加上遙控玩具逐漸被智慧型手機興起，帶動大量的影音、電競或手遊瓜分娛樂市場，市面出現愈來愈多的旋翼無人機，不得不開始思考轉型的可能性。

進而在2015年投入消費型無人機市場，推出多軸飛行器（GHOST），但已時不我與。由於消費型無人機市場變化太快，又有中國大陸2006年崛起的大疆創新科技公司（DJI）一家獨大，吃下全球逾7成市占率，台廠想在消費型領域與之抗衡，幾乎沒有勝算。

所以雷虎在2019年開始轉進在台灣寥寥可數，或者可說是「沒人敢做」的工業、商用領域，決定改變以前做給玩家的消費型遙控飛機理念，朝向中大型「重要任務型」無人載具發展。挾其40年的遙控載具技術，並搭配各專業領域的軟體應用優勢，投入研發並提升載具價值，成為站穩利基的關鍵。同時為客戶量身訂做，提供研究、探勘、救災、防災等專業應用需求，顯示穩定性與安全性，甚至是跨界整合軟體系統的能力缺一不可。

從雷虎本業遙控模型的起落，已快成了「時代的眼淚」，也可視為台灣無人機產業的縮影。雖然是擁有深厚技術背景，從研發、製造兢兢業業，一路走到自有品牌的實業家，卻不及在海峽對岸的同業後浪，大疆公司的創始人汪滔，很快就將在遙控直升機上積累的技術運用到多旋翼飛行器上，並迅速打響口碑，一年後市場占有率達50%，在2009~2014年間，大疆的銷售額以每年2~3倍速度成長，直到如今全球無人機市場的大鱷。

市場脫疆另闢蹊徑 應用服務驅動硬體推新

如今基於國內外無人機應用快速發展且呈現多元化的需求，全球商用市場正朝「應用服務驅動、硬體推新求變」導向的趨勢發展。根據工研院IEK Consulting最新報告統計，2023年全球無人機市場（商業、娛樂）規模整體約為337億美元，預估2030年將達546億美元，年均複合成長率為7.1%。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.12月(第98期)氫能源系統智動化Smart Auto雜誌】