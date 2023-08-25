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上證指數或破底 AIGC成投資明燈

聯合新聞網／ 理財周刊

【文‧洪寶山】

*輝達H100晶片 明年出貨量三倍起跳

第二，申請書中揭露GPT-5將重點加強語音辨識功能，這是萬物聯網的升級版─萬物AI的關鍵因子，強化語音辨識的大模型可以即時處理人類的自然語言指令，GPT-5將使得機器人更能夠貼近人類的期望。

截稿日當天晚上正好是輝達公布第二季財報，可以想見輝達的第二季財報一定是好，問題是市場滿不滿意。如果不滿意，利多下跌，該停損嗎？如果意外的好，跳空開高，要獲利了結嗎？

就如同美國大非農就業報告、FOMC利率決策會議、台積電法說會等重大事件登場前，提前兩天進入到量縮觀望是標準動作，加權指數8月21-23日的三日平均成交金額降到2,890億元，8月18日的三日平均成交金額還有3,685.41億元，少了21.58%，輝達的財報已經成為股民新的焦點。

瑞銀指出，GPU需求的激增已導致輝達H100晶片的交付週期推遲六至九個月，英國金融時報8月23日報導，輝達計畫將H100晶片產能拉高至少三倍，預測明年的出貨量將介於150~200萬顆，遠多於今年的50萬顆。

*法人圈重新靠攏AI概念股

8月18日《巴倫週刊》資深撰稿人Tae Kim最近在Ｘ上發表一篇推文，援用金融諮詢公司Raymond James資料指出，H100 GPU的成本為3,320美元，而輝達的H100晶片市價落在25,000~30,000美元，輝達的H100晶片利潤高達7.5-9倍。伯恩斯坦推估2024年輝達創造750~900億美元的資料中心和AI晶片收入。預計到2027年，輝達的GPU市場規模將達到1500億美元左右。

摩根士丹利、瑞銀和Rosenblatt Securities最近都上調了輝達的目標價，其中把目標價提高到800美元的Rosenblatt Securities表示，憑藉在編譯器、庫和軟體工具方面無與倫比的優勢，輝達可以克服硬體規格方面的挑戰，並推動經常性軟體現金流入。

AI成為近三十年來最具革命的科技，就連之前擔心AI初期泡沫疑慮的法人圈也重新靠攏AI概念股，大摩指出最具潛力的十五檔AI股，包括台積電、世芯-KY、創意、晶心科、京元電子、鴻海旗下工業富聯(FII)、光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉、廣達、奇鋐、金像電等。

其中漲幅落後的京元電子被大摩點名後開始創新高，或許可追蹤同樣漲幅落後的台積電、晶心科、華碩等個股。創意雖然不能算是漲幅落後，但因公司下修全年展望造成股價修正一波，對比世芯-KY來說，也算是有比價的空間。

*ARM有望成第三大科技業IPO

輝達的財報將為八月的行情留下註腳，就算市場以利多出盡解讀，但AI題材不會利多出盡，展望九月ARM的IPO或將延續AI的熱潮。

8月21日ARM向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書，計畫在那斯達克證券市場進行首次公開招股，證券代碼為「ARM」，最快九月上市。ARM希望通過IPO籌集100億美元資金，若尋求募資100億美元的消息屬實，ARM將可能創造2021年10月Rivian募資137億美元以來最大的美股IPO，並將有望成為僅次於2014年阿里巴巴上市和2012年Facebook上市的第三大科技業IPO。

ARM的IPO會受到市場高度重視，並不是智慧手機業務，而是自去年Rene Haas擔任CEO後，ARM的重心放在可用於雲計算和AI應用的資料中心晶片，據了解，亞馬遜雲計算業務(AWS)中採用了基於ARM的晶片，當前AI晶片是業內價格最高、利潤最高的。

ARM正在洽談引入輝達作為IPO的主要投資人，兩者對於估值的認定有落差，雖然也有可能最後沒談成功，但別忘了輝達曾經試圖以400億美元收購ARM，在輝達眼中ARM是寶石。

*引入主要投資者 延續AI熱潮

華爾街各大投行預估，由於宏觀經濟和半導體產業正處在修正期，ARM上市估值在300~700億美元的區間內，中間值僅為500億美元。低於軟銀去年提出的600億美元估值目標，好在隨著掛牌的時間越來越近，ARM的估值在八月初已經超過600億美元，然而ARM的期望值接近800億，所以如能引入一位主要投資者例如輝達、英特爾或台積電，可以提振市場情緒，吸引更多人參與IPO。

無論如何，對股民來說，ARM的IPO可以延續AI的熱潮不退，這才是最重要的。據傳，ARM的路演定在九月的第一周開始，隨後的一周將為IPO進行定價。

*中國自顧不暇 美債拍賣慘澹

還記得七月美國財政部長葉倫訪中推銷美債這事嗎？八月惠譽就調降了美國信用評級，後來惠譽又警告可能被迫下調數十家銀行評級。說到底，美國赤字嚴重，偏偏又不想勒緊褲帶過日子，所以派葉倫去中國扮笑臉，希望中國在房地產危機之際，出手買美債。

結果呢，美國財政部共標售了1030億美元的美債，包括三年期、十年期和三十年期債券，8月10日完成總規模230億美元的三十年期美債拍賣，得標利率為4.189%，創下2011年七月以來的最高水準，相比上次七月時的3.910%，更是大幅飆升。

8月11日當周最後一次美債拍賣慘澹，本次標售的競標倍數為2.42，為今年四月份以來的最低，表明需求疲軟。中國伸出援手了嗎？筆者認為中國沒有賣出美債就已經是幫忙了，好巧不巧的，恒大與碧桂園都爆出財務危機，正好給北京哭窮不買美債的藉口。

*上証指數量縮盤跌 下一步回測金融海嘯低點？

《自由亞洲電台》報導，中國官媒《財新網》8月18日起一連數天報導「怎樣消化地方債」，指出北京已準備發債1.5兆人民幣，相當於208.33億美元。國際貨幣基金估算，今年中國地方政府累積的債務或高達66兆人民幣，上証指數會破線嗎？

上証指數在2005年創下998.23低點，然後連續兩年的北京奧運基礎建設翻新，衝上6124.04歷史高點，之後習近平進行供給側改革、住房不炒、補教改革等，再加上阿里巴巴的馬雲事件，以及白紙革命，中國現在最大的問題是年輕人的躺平、擺爛的消極主義，讓上証指數進入量縮盤跌走勢，如果跌破去年2863.65低點的話，可以說從2005年以來的長期上升趨勢就被扭轉了，不排除回測2008年金融海嘯的1664.93低點。

《華爾街日報》分析，中國房債、地方政府身陷債務危機、私人投資疲軟、出口低迷，中西關係惡化危及外國投資和貿易，中國四十年繁榮已結束。

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