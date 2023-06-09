與「久號」一起遇見更好的自己

【文．陳奕璇 圖．永壽文教基金會】

「久號」這個品牌於五年前正式開始營運，提供在第一線的慈善幫助與教育課程，透過文化美學課程帶給靈魂滋養，以身心療癒課程在高壓的社會下照護好民眾的內在情緒，透過親子共學培養出更有靈活思考力的下一代。踏入久號的場域，馬上可以感覺到平靜和舒適感，場地以米白和木質設計為主，讓整個空間明亮細緻，場域中擺放了許多他們輔導支持的藝術家作品，讓潔白的場域中多了一些活潑的氛圍。此外，場域裡的每個空間都是專屬設計給不同類別的課程使用，在久號可以學習藝術療癒類的課程，讓藝術家帶著你透過繪畫療癒身心；在生活美學課程中學習如何自己動手讓生活充滿儀式感；在身心提升課程裡透過冥想回歸內在探索與自我療癒；在親子教育中與孩子一起共享知識的美好與創新；在人文之美課程中與古老的天人智慧相遇。

久號在慈善上亦不落人後，「共好」絕對不是口號，他們長期透過課程的收入去支持土地復育，並協助提供偏鄉孩童的晚餐計畫，透過大家一起參與課程一起做公益，因此來參與活動和課程的大家都是公益推手的一份子，進而形成「共好圈」。久號希望透過自己和大家的力量將愛送到台灣的各個角落並幫助到更多人，讓他們可以持續的推廣和擴大所有的共好計畫，同時也希望所有的共好計畫不單單只限於是弱勢群體的公益慈善計畫而已，而是希望每個需要被照顧到的靈魂都可以在久號這裡得到滋養。

近期久號持續舉辦了很多活動，並開放場域內的展覽空間，提供國內外優秀藝術家免費來場域辦展覽，支持優秀藝術家持續創作，大家可以透過久號的官網或是久號發行的nine paper來關注他們的活動，一起參與他們的共好計畫，不管是課程活動、藝術展覽或慈善專案都歡迎大家參與。

久號的每個階段都不斷地探索如何與時代並進，帶給台灣人最大的支持，以教育為根本透過更多的生活體驗與自我探索來豐富人生，在人生路上遇見任何的經歷與困難，久號都可以像避風港一樣陪伴大家一起成長，成為更好的自己。