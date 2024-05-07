Chicaca復古玩具選物咖啡店 「回到過去」夢想童年

【撰文／曾允盈】

台北東門捷運站、永康商圈附近的Chicaca，是一間裝載夢想的美式復古玩具咖啡廳，八〇年代大型流行文化（Pop Culture）商品陳列在門口櫥窗內，經典的角色和趣味的擺設，很難不吸引你的目光。

▲Hans設計1978年加菲貓造型玩具公仔，出自官方授權。葉俊宏攝影

店內櫥窗一隻復古款加菲貓，是老闆Hans（本名吉家宏）第一次談IP（Intellectual Property，智慧財產權）授權的親手設計款。自1978年加菲貓問世後，調皮、慵懶的討喜樣貌，彷彿重新回到大家眼前。拿到IP授權沒那麼容易，歷經冗長的審核和付出超過50萬的高額費用，2022年11月Hans終於順利與加菲貓版權方美國影業巨擘派拉蒙（Paramount）簽約。

派拉蒙官方非常嚴謹，從提案開始，開版製作周邊商品的數量、項目要清楚確定，簽約後不能再新增其他品項。過程中所有設計圖都要看過，包括材質、售價、目標受眾，當然還包括成品的打樣和包裝，最後也必須預留部分商品給品牌方，即使重重關卡，卻不減鍾愛復古玩具的Hans的興致。

復古玩具》延續童年回憶

Hans出生於1980年代，從小就喜歡蒐集各種玩具。1980年代，麥當勞兒童餐流行的玩具雞塊寶寶、著名漫畫忍者龜系列周邊、麥可傑克森（Michael Jackson）和英國樂團披頭四（The Beatles），還有各種美式卡通和音樂，都是Hans跟隨父親耳濡目染下，逐漸養成的愛好。

台灣最早的無線電視台「老三台」，週日上午固定播出美式卡通，包括《太空超人》（He-Man and the Masters of the Universe）、《星際警長》（BraveStarr）、《忍者龜》（Teenage Mutant Ninja Turtles））等，大多是由美國玩具公司「美泰兒」（Mattel）贊助，播放的廣告也是和美泰兒相關的產品。美國在冷戰時期援助台灣，並在文化上多有交流，好萊塢電影也是在這個時期引入。影響Hans深遠的美國科幻系列電影，包括：《回到未來》（Back to the Future）、喜劇電影《小精靈》（Gremlins）、電視劇《百戰天龍》（MacGyver）的馬蓋先、史蒂芬史匹柏執導的《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial）等，都是他深刻喜愛至今的劇集。

「其實就是我的童年回憶。」Hans收藏無數八０年代影視卡通周邊玩具，時常家裡擺放一組，店內也陳列一組進行販售。

正版玩具》賣一隻少一隻

猶記1980至1990年代之間，麥當勞推出雞塊寶寶玩具，當時的玩具有一種特色，即使是同款，每一個不同包裝袋裡的雞塊寶寶，髮型、配件和表情都不一樣，可玩性相當高，和現在大量生產、一成不變的玩具不同，早期的玩物可以說為收藏家帶來許多驚奇。

關於玩具的來源，起初Hans從美國玩具店蒐羅進來收藏、販售，之後逐漸有一些國外收藏家或店家，主動找上門來提供商品。Hans表示，復古商品除非是重新生產，不然數量不會變多，只會越來越稀少，正常來說價格是越來越高，「但很多玩具有行無市，高單價卻沒人出手，可能擺很久才會遇到一位收藏玩家。進貨也沒有那麼固定，看有沒有人釋出。」因此對Hans而言，如果要考慮市場賣不賣得動，這樣的進貨標準，在玩具市場不一定行得通。

「剛開始開店的時候，曾經有這樣的想法，進大家都喜歡、可能很快賣掉的玩具。但我發現台灣流行容易一窩蜂，風潮過了就會大量拋售。我就決定只進自己喜歡，能為店裡加分的玩具，而且我也不太喜歡跟人家賣一樣的東西。」

因此，關於挑選商品的標準，Hans依據自己的喜好，不受流行市場影響，「一旦考慮最受歡迎或最好賣，風格就會跑掉。」

作為選品人，Hans強調，要賣老玩具，基本就是要把每個物件的來源清楚寫出來；而作為收藏家，也要有看造型、塗裝、年分，判斷真偽的能力。「我也會在網路上宣導，告訴客人不要買到仿品。」

對於收藏的玩具，每一件都如數家珍，Hans時常與愛好者們分享玩具背後的故事、命名由來和劇情細節。因為真心喜歡，也樂意交流，店裡每個玩具都被乾淨、完好地保存。

首次創業》開設實體玩具店

Hans從小喜歡玩具，2013年7月22日成立Chicaca臉書粉絲團，開始在網路上分享自己的收藏和喜愛的電影。原來只是單純介紹美國文化與玩具，沒想到越來越多人詢問玩具怎麼賣？有沒有店面？Hans因此發現台灣幾乎沒有類似風格的玩具店，於是從割愛一個重複的收藏品開始，做了十年平面設計師工作的Hans，開始認真思考開一家店的可能性。

某天，途經師大夜市附近一家張貼出租告示的店面，看著透明櫥窗，Hans開始想像玩具陳列的模樣，於是打電話給房東，當天就租下店面。「回想起來有點衝動，不過玩玩具也必須有點浪漫吧。」Hans果斷辭職後，一手打理店面，繪製店裡的主視覺，包括LOGO、貼紙、別針、玩具等，三個月後，2013年10月31日，Chicaca復古玩具店順利開幕。

「第一次做生意，沒想過創業要開發票、付關稅、支付員工勞健保，開銷比原來想的多更多。」不只如此，還遇到意想不到的問題：店面視覺接連被模仿，社群的文字被一模一樣複製貼上，甚至好幾家店跟隨他進貨再削價賣，店裡客人隨意在Google評論給一顆星、兩顆星評價等，累積的無奈讓Hans心灰意冷。為了不影響自己收藏玩具的熱忱，他寫下「再見」長文，於2020年結束師大店的營業。

▲Chicaca採預約制。葉俊宏攝影

Chicaca 2.0》結合餐飲業態大不同

結束當下甚至不覺得會有下一家店，此後Hans調整心態，重新出發。新店面選在信義路巷弄，決定把復古玩具店結合其他興趣，包括沖咖啡、做甜點，開啟如今複合式的「Chicaca 2.0」。

「你必須放寬心去面對，因為無論做什麼事情，不可能讓任何人都滿意，你防不了那麼多人，也沒有辦法去解釋你的道德觀。」Chicaca咖啡廳開店後，Hans親手設計的第一款玩具，就是一個雲淡風輕、看淡一切表情的馬鈴薯。

只是Chicaca在復古玩具圈已有名氣，東門店開張的第一天，就有不少KOL慕名前來，在店裡打卡拍照，讓求好心切的Hans大呼和自己想像的不同，當時還沒做好準備，也開始思考咖啡廳與玩具店結合的優缺。

Hans堅持Chicaca的甜點要當天新鮮手作，可光是可麗露一樣，從備料到烤好就要四、五個小時，讓專注於玩具授權開發的他有點吃不消。做餐飲和開玩具店，無論開店時間、來客族群和顧客經營上都有不小的差異，初期進到咖啡廳多數是過路客，不是所有人都對玩具感興趣。

考慮到維持良好的環境，Chicaca改採預約制，營業時間從下午1:30到6:30，週二、週三不開，藉此篩選顧客。

Hans認為，Chicaca不是大規模或很有制度的店面，每月營業額從淡季十幾萬到破百萬都有，淡季曾舉辦活動或販賣福袋促銷，只是自認記帳比較隨興，也沒有把營業額看成開店第一要務，只要確實備妥兩個月的周轉金就好。身邊其他開店的友人曾經給他很多建議，但Hans仍堅持維持Chicaca的風格。

或許對大部分經營者而言，Chicaca並非典型，然而選物店考驗的時常是創辦人的品味與眼光，以及能否在精準市場獲得青睞。Hans對美式復古文化以及開發授權玩具的深度了解，都讓Chicaca在小眾需求中獨樹一幟。就如同Chicaca粉絲頁上，披風飄揚的黑武士「我很帥，我為什麼要特價」的對白設計一樣，Chicaca就是創辦人Hans對美好回憶的保存，相信能與愛好者共鳴。

想找酷又有趣、富有態度的復古玩具，就來Chicaca！

本文摘自《看》雜誌第255期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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