Chicaca復古玩具選物咖啡店 「回到過去」夢想童年

台北東門捷運站、永康商圈附近的Chicaca,是一間裝載夢想的美式復古玩具咖啡廳,八〇年代大型流行文化(Pop Culture)商品陳列在門口櫥窗內,經典的角色和趣味的擺設,很難不吸引你的目光。

▲Hans設計1978年加菲貓造型玩具公仔,出自官方授權。葉俊宏攝影

店內櫥窗一隻復古款加菲貓,是老闆Hans(本名吉家宏)第一次談IP(Intellectual Property,智慧財產權)授權的親手設計款。自1978年加菲貓問世後,調皮、慵懶的討喜樣貌,彷彿重新回到大家眼前。拿到IP授權沒那麼容易,歷經冗長的審核和付出超過50萬的高額費用,2022年11月Hans終於順利與加菲貓版權方美國影業巨擘派拉蒙(Paramount)簽約。

派拉蒙官方非常嚴謹,從提案開始,開版製作周邊商品的數量、項目要清楚確定,簽約後不能再新增其他品項。過程中所有設計圖都要看過,包括材質、售價、目標受眾,當然還包括成品的打樣和包裝,最後也必須預留部分商品給品牌方,即使重重關卡,卻不減鍾愛復古玩具的Hans的興致。

復古玩具》延續童年回憶

Hans出生於1980年代,從小就喜歡蒐集各種玩具。1980年代,麥當勞兒童餐流行的玩具雞塊寶寶、著名漫畫忍者龜系列周邊、麥可傑克森(Michael Jackson)和英國樂團披頭四(The Beatles),還有各種美式卡通和音樂,都是Hans跟隨父親耳濡目染下,逐漸養成的愛好。

台灣最早的無線電視台「老三台」,週日上午固定播出美式卡通,包括《太空超人》(He-Man and the Masters of the Universe)、《星際警長》(BraveStarr)、《忍者龜》(Teenage Mutant Ninja Turtles))等,大多是由美國玩具公司「美泰兒」(Mattel)贊助,播放的廣告也是和美泰兒相關的產品。美國在冷戰時期援助台灣,並在文化上多有交流,好萊塢電影也是在這個時期引入。影響Hans深遠的美國科幻系列電影,包括:《回到未來》(Back to the Future)、喜劇電影《小精靈》(Gremlins)、電視劇《百戰天龍》(MacGyver)的馬蓋先、史蒂芬史匹柏執導的《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)等,都是他深刻喜愛至今的劇集。

「其實就是我的童年回憶。」Hans收藏無數八0年代影視卡通周邊玩具,時常家裡擺放一組,店內也陳列一組進行販售。

正版玩具》賣一隻少一隻

猶記1980至1990年代之間,麥當勞推出雞塊寶寶玩具,當時的玩具有一種特色,即使是同款,每一個不同包裝袋裡的雞塊寶寶,髮型、配件和表情都不一樣,可玩性相當高,和現在大量生產、一成不變的玩具不同,早期的玩物可以說為收藏家帶來許多驚奇。

關於玩具的來源,起初Hans從美國玩具店蒐羅進來收藏、販售,之後逐漸有一些國外收藏家或店家,主動找上門來提供商品。Hans表示,復古商品除非是重新生產,不然數量不會變多,只會越來越稀少,正常來說價格是越來越高,「但很多玩具有行無市,高單價卻沒人出手,可能擺很久才會遇到一位收藏玩家。進貨也沒有那麼固定,看有沒有人釋出。」因此對Hans而言,如果要考慮市場賣不賣得動,這樣的進貨標準,在玩具市場不一定行得通。

「剛開始開店的時候,曾經有這樣的想法,進大家都喜歡、可能很快賣掉的玩具。但我發現台灣流行容易一窩蜂,風潮過了就會大量拋售。我就決定只進自己喜歡,能為店裡加分的玩具,而且我也不太喜歡跟人家賣一樣的東西。」

因此,關於挑選商品的標準,Hans依據自己的喜好,不受流行市場影響,「一旦考慮最受歡迎或最好賣,風格就會跑掉。」

作為選品人,Hans強調,要賣老玩具,基本就是要把每個物件的來源清楚寫出來;而作為收藏家,也要有看造型、塗裝、年分,判斷真偽的能力。「我也會在網路上宣導,告訴客人不要買到仿品。」

對於收藏的玩具,每一件都如數家珍,Hans時常與愛好者們分享玩具背後的故事、命名由來和劇情細節。因為真心喜歡,也樂意交流,店裡每個玩具都被乾淨、完好地保存。

首次創業》開設實體玩具店

Hans從小喜歡玩具,2013年7月22日成立Chicaca臉書粉絲團,開始在網路上分享自己的收藏和喜愛的電影。原來只是單純介紹美國文化與玩具,沒想到越來越多人詢問玩具怎麼賣?有沒有店面?Hans因此發現台灣幾乎沒有類似風格的玩具店,於是從割愛一個重複的收藏品開始,做了十年平面設計師工作的Hans,開始認真思考開一家店的可能性。

某天,途經師大夜市附近一家張貼出租告示的店面,看著透明櫥窗,Hans開始想像玩具陳列的模樣,於是打電話給房東,當天就租下店面。「回想起來有點衝動,不過玩玩具也必須有點浪漫吧。」Hans果斷辭職後,一手打理店面,繪製店裡的主視覺,包括LOGO、貼紙、別針、玩具等,三個月後,2013年10月31日,Chicaca復古玩具店順利開幕。

「第一次做生意,沒想過創業要開發票、付關稅、支付員工勞健保,開銷比原來想的多更多。」不只如此,還遇到意想不到的問題:店面視覺接連被模仿,社群的文字被一模一樣複製貼上,甚至好幾家店跟隨他進貨再削價賣,店裡客人隨意在Google評論給一顆星、兩顆星評價等,累積的無奈讓Hans心灰意冷。為了不影響自己收藏玩具的熱忱,他寫下「再見」長文,於2020年結束師大店的營業。

▲Chicaca採預約制。葉俊宏攝影

Chicaca 2.0》結合餐飲業態大不同

結束當下甚至不覺得會有下一家店,此後Hans調整心態,重新出發。新店面選在信義路巷弄,決定把復古玩具店結合其他興趣,包括沖咖啡、做甜點,開啟如今複合式的「Chicaca 2.0」。

「你必須放寬心去面對,因為無論做什麼事情,不可能讓任何人都滿意,你防不了那麼多人,也沒有辦法去解釋你的道德觀。」Chicaca咖啡廳開店後,Hans親手設計的第一款玩具,就是一個雲淡風輕、看淡一切表情的馬鈴薯。

只是Chicaca在復古玩具圈已有名氣,東門店開張的第一天,就有不少KOL慕名前來,在店裡打卡拍照,讓求好心切的Hans大呼和自己想像的不同,當時還沒做好準備,也開始思考咖啡廳與玩具店結合的優缺。

Hans堅持Chicaca的甜點要當天新鮮手作,可光是可麗露一樣,從備料到烤好就要四、五個小時,讓專注於玩具授權開發的他有點吃不消。做餐飲和開玩具店,無論開店時間、來客族群和顧客經營上都有不小的差異,初期進到咖啡廳多數是過路客,不是所有人都對玩具感興趣。

考慮到維持良好的環境,Chicaca改採預約制,營業時間從下午1:30到6:30,週二、週三不開,藉此篩選顧客。

Hans認為,Chicaca不是大規模或很有制度的店面,每月營業額從淡季十幾萬到破百萬都有,淡季曾舉辦活動或販賣福袋促銷,只是自認記帳比較隨興,也沒有把營業額看成開店第一要務,只要確實備妥兩個月的周轉金就好。身邊其他開店的友人曾經給他很多建議,但Hans仍堅持維持Chicaca的風格。

或許對大部分經營者而言,Chicaca並非典型,然而選物店考驗的時常是創辦人的品味與眼光,以及能否在精準市場獲得青睞。Hans對美式復古文化以及開發授權玩具的深度了解,都讓Chicaca在小眾需求中獨樹一幟。就如同Chicaca粉絲頁上,披風飄揚的黑武士「我很帥,我為什麼要特價」的對白設計一樣,Chicaca就是創辦人Hans對美好回憶的保存,相信能與愛好者共鳴。

想找酷又有趣、富有態度的復古玩具,就來Chicaca!

