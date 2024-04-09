洄瀾美展首獎《加多雙筷》 天各一方 夢裡才能「回家」

【撰文、攝影／哲君】

報端一隅，花蓮藝術界盛事「2023洄瀾美展」國際徵件，於去年底公布審查結果：香港藝術家vawongsir以藝術計畫《加多雙筷》獲當代藝術創作類首獎「洄瀾獎」。

令人訝異的是，他領獎時竟以「面具」示人，史無前例。

一個黃色的笑臉面具背後暗藏什麼樣的故事，足以感動所有評審，在豐富多元的各類媒材創作激烈競爭中勝出？不僅獨得50萬元獎金，作品還獲花蓮縣文化局永久典藏。走入文化創意產業園區展覽現場，我尋求答案。

花蓮文化創意產業園區「洄瀾美展」展場。

我很想去你的家 吃一頓久違了的家常便飯

原來，不能以真面目示人，vawongsir是有苦衷的。

近幾年，香港政治局勢動盪。2020年《香港國安法》生效後，原來任教於中學視覺藝術科的vawongsir，因作品涉及反政府題材被裁定失去教職，2022年6月被迫流亡台灣。隻身漂泊異國，陌生的土地、風景、人群，孤獨的日子、孤獨的餐桌和孤獨的「家」……每逢佳節倍思親，沉重的節日尤其令人難受。

當情緒陷入低谷時，朋友鼓勵他勇敢踏出來，嘗試去接觸、探索、了解、擁抱台灣。於是，2023年初，他發起《加多雙筷》藝術計畫，徵求網友邀請他到家裡做客、用餐，「我很想家。我很想去你的家，吃一頓久違了的家常便飯，可以嗎？」以畫換飯，他願回饋一張全家福畫，作為答謝。

台灣人會排斥香港人嗎？許多觀光客都說台灣最美的是「風景和人」，台灣人民熱情善良，還好vawongsir的隱憂並沒有成真。一年來，他造訪五十多個家庭，都受到盛情的款待。點點滴滴，讓他感受到台灣敦厚友善的社會文化，體會到滿滿的家庭溫暖。

有些家庭為了讓vawongsir吃到「香港的味道」，特地用心為他準備了香港菜式。如：李錦記蠔油調味的芥蘭、蒜頭蛤蠣雞湯、炸魚等，其中，最讓他難忘的是「黯然銷魂飯」。他說這也是香港電影《食神》中，影星周星馳為參加「食神最終大賽」所製作的「叉燒煎蛋飯」，滿滿家鄉味。香港電影亦成為台灣人認識香港的一個重要媒介。

《加多雙筷》展場展示台灣民眾送給vawongsir的禮物。

時代的重大事件 透過藝術轉成存在的力量

每一次做客，vawongsir都會問接待的台灣家庭：害怕中共會武統台灣嗎？大部分台灣人都覺得「不可能」。vawongsir在日記中寫道：「2019前香港人也沒辦法想像《國安法》後的香港，一個完善了選舉制度的香港、一個『美麗新香港』。『美麗新香港』一詞很美麗，就如戒嚴時期的『健康寫實主義』一樣那麼『健康』，但究竟與真實的情況有多大的落差呢？」

花蓮文化局長吳勁毅表示：「評審委員的核心精神在於創作者的生命經驗、創作理念和技術是否完美融合，由於《加多雙筷》具有生命的真誠與藝術的創意，把時代正在發生的重大事件，透過藝術行動轉化成為他存在的力量，獲得評審委員一致推崇。」

遺憾的是，就在得知作品進入決審時，vawongsir的母親離世了。此生，再盼不到一家團圓！悲傷不已的父親把母親常用的餐具寄來台灣，陪著他繼續此項計畫。

vawongsir將35張全家福數位繪畫、5則日記、各家送他的禮物和母親用過的碗筷一併參展。代表母親和他共度的每一餐飯，都留存在記憶深處。而歷經艱苦的生命印記所獲得的獎項，他要獻給成為天使的母親。

1949的時代悲劇 有一種漂泊叫做「落地生根」

天下遊子的心情，都是一樣的，但每個「回家」的故事卻不盡相同。回家路迢迢、有家歸不得、回家後人事全非，或連家都灰飛煙滅……

我在天上的父親，也有一個再也回不了的家。那是翻騰在中國近代苦難的巨浪中，隨著洶湧澎湃的波濤落腳台灣，無邊無盡的鄉愁，回不去的1949。

從1937年抗日戰爭到國共內戰，烽火連天。無數軍人拋頭顱、灑熱血，經歷大大小小戰役。運氣好的躲過槍林彈雨大難不死，最終在戰火威脅下倉皇撤離。兵荒馬亂中，集結不同因素參軍的各路人馬，多的是隻身渡海，無法與家人聯繫的青壯年軍人。當時大家都堅信過幾年即可返鄉，無論陌生土地上遭遇多少艱辛，心裡總是滿懷盼望。然而，一年一年過去……

每到過年，當大家沉浸在喜慶歡樂的氣氛中，滿懷心事的父親總是獨自去看海。即使從花蓮遙望太平洋的彼岸並非他思思念念的故土，卻也勾起無限懷想與惆悵。

他將家鄉一座青山當作姊姊的名字，把家鄉的簡稱鑲嵌入我的名字裡。他總是告訴我們家鄉在哪兒，不能忘記、不能忘記。直到生命的盡頭，病榻上最後的叮嚀還是家鄉的名字。

可是，父親啊！他鄉早已作故鄉，我們這些孩子卻是出生於台灣。我知道我是炎黃子孫，數千年傳統中華文化是涵養我成長茁壯的養分，但是，共產黨還在掌權，我還在等待中國民主自由的空氣。

隔開兩岸人民的，不只是波瀾壯闊的台灣海峽。兩岸開放探親後，回去的老兵們團圓了嗎？年邁的舅舅幾年前也曾經籌畫探親之旅，想要一圓外公來不及返鄉的遺憾，卻在最後一步急踩煞車。因為終於認清對岸親戚想獲取的並非親情，而是金錢。

大陳島撤退滄桑 哪兒能買到1955的回程票

曾經探訪過花蓮美崙山腳的大陳一村、大陳二村，在「大陳故事館」內認識大陳島撤退的歷史。1955，對世居中國失守的最後一塊領土——大陳島民而言，無異於飄零過洋的1949。

1955年1月19日，位於浙江沿岸的一江山島失守。中共步步逼近，位在浙江中部台州灣東南方的大陳列島岌岌可危。國民政府緊急啟動「金剛計畫」撤離全島軍民，僅僅數天內要整裝行囊渡海。措手不及的大陳島民其實只是抱著暫時避難的心情，因為政府說「一個禮拜」就要回來，誰又料得到一別即是天涯，台灣成為此後安身立命的另一個故鄉……

開放探親以後，迫切希望尋根的大陳人帶著滿腔思念回家，卻赫然發現島嶼已被摧殘得面目全非，連祖墳都被破壞、挖除，哪裡還有魂牽夢繫的家園？

我在一處民宿前見到三張以典雅中國結飾懸掛於屋簷的木製大車票，非常醒目，其中一張是「大陳山站到台灣島站」的單程車票。白浪滔滔，哪兒可以買到1955的回程票？

時代悲劇下倉皇逃難的艱苦，是烙印在身上的歷史印記。有人覺得是傳承的使命，有人卻覺得沉重，不願回顧父祖輩戰亂時代的國仇家恨。

祈願2024新氣象 流浪異鄉的遊子都能回家

香港，已經不是以前的香港了。《香港國安法》迫使香港出現移民潮，許多香港人選擇移民到語言相通、文化相似、物價較低、人民友善的台灣，希望仍能保有「暢所欲言，自由自在做自己」的生活環境。

台灣是一個多族群融合的社會，包括：外省人、閩南人、原住民、客家人、大陳人、新住民，以及越來越多的香港人等。從1949、1955到2020香港人的血淚斑斑，殷鑑不遠，中共從來沒有放棄「武統台灣」。那麼，台灣島上的我們一旦「有事」，四面汪洋，還能逃到哪兒去呢？

同島一命。從vawongsir《加多雙筷》的展覽和父祖輩的回憶故事中，更讓我深刻體會到認清中共本質，珍惜與守護台灣民主自由的重要。祈願2024新氣象，危機中有轉機，更盼望所有流浪異鄉的遊子都能夠自在擁抱故土，能夠「回家」。

本文摘自《看》雜誌第254期，更多內容請見http://www.watchinese.com

請尊重智慧財產權，如需轉載請註明來源：《看》雜誌 第254期）謝謝！