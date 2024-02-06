影響全球的三個國家大選

【撰文／曹長青】

今（2024）年全球三十多國有選舉，其中最重要，甚至影響世界的有三大國：美國、俄國、印度。美、俄都是選總統，印度是內閣制，選出最有實權的總理。

這三個大國，在政治上，美國、俄國都是聯合國具否決權的常任理事國；在經濟規模上（GDP），美國全球第1，印度第5，俄國第11。而且目前的烏克蘭戰爭，美、俄都是要角，印度又在美俄之間走鋼絲，所以這三大國的選舉結果對全球政治、經濟，尤其俄烏戰爭都有直接影響。

普丁連任 俄國更強勢

按時間順序，首先是今年3月中旬的俄國總統大選。這普遍被認為沒有懸念，普丁肯定連任，因為他有極高的民眾支持率。西方左媒渲染說，因為普丁打壓政治對手，所以他會當選，這是連左媒自己都不信的政治抹黑。2000年在四人競爭總統的政情下，普丁一次就以過半數的53%當選總統，打敗了共產黨候選人；後來他參加的歷次總統大選，得票率都超過60%，甚至高達77%！俄烏戰爭爆發後，他的民調更升高，最近一次是83%！

西方媒體對烏克蘭戰爭性質的解讀是一回事，但俄國民眾和知識精英普遍認為，這場戰爭是美國領銜圍堵、圍毆俄羅斯，甚至想進一步肢解俄國導致。所以整個俄羅斯的情緒像二戰遭到納粹入侵時一樣，全民同仇敵愾。在這種民族主義沸騰情緒下，作為國家領導人，普丁當然就成了全民力挺的領袖。克里姆林宮老資格的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾預測，這次總統大選，普丁的得票率可能達到80%。

普丁連任後，西方媒體可能再次攻擊他是獨裁者，因他當總統已20年，再連任，就會長達26年，成為當今全球民選國家掌權最長的領導人。但事實是，普丁之前當總統，兩屆就離開，中間隔了一屆再回頭選，符合俄國《憲法》。後來他主持修憲，恰恰是改掉（中間隔了一屆再回頭選上的總統）可連選連任的規定，改為定期制（只可兩屆，每屆6年）。只是這個修憲決定，該法案通過之前的任何人當選總統的年頭都歸零，所以等於普丁可從頭選。這個修憲經過了全體俄國人民公投。本來此案國會通過後，不需全民公投，但普丁執意公投，結果獲77.92%高票通過。所以，普丁這次再參選總統，是得到民意支持和授權的。只要符合《憲法》，就不是獨裁；就像印度總理可連選連任，沒有任期限制，印度開國元勛尼赫魯（Nehru）和他女兒英迪拉‧甘地（Indira Gandhi），兩人共做了長達32年總理，沒人說他們父女是獨裁者。今天西方把俄國當蘇聯，用這種故意的歪曲，打壓結束了共產制度的俄國，其心可誅。

普丁連任總統後，俄國對烏克蘭戰爭的立場不會改變，如果基輔，尤其拜登的立場不改變，那麼俄烏戰爭只能繼續，至少會打到今年底美國總統大選，如屆時拜登連任，那戰爭仍可能繼續，如果川普重返白宮，就會改變對俄烏政策，這場仗就會結束。但無論如何，普丁的連任，對俄羅斯內部的政治穩定、經濟發展都有益。俄國高層其他領導人，有更強烈的要跟西方死拼的情緒，普丁雖不可能向烏克蘭讓步，但更能掌控戰爭限制在一定程度內、以避免跟美國的核武大戰。

莫迪領導印度再創奇蹟

俄國大選剛結束，今年4月就是全球最大民主國家、14億人口的印度全國大選。印度是內閣制，大選是選國會議員，哪個黨拿到國會多數席位，就由哪個黨組閣，該黨領袖自然出任最有實權的總理。印度總理是每屆5年，目前保守派的莫迪已是第2屆，他如果連任，將掌權15年。印度從1947年獨立之後，只有開國元勛尼赫魯連任過3屆總理。莫迪連任，將打平這個紀錄。

尼赫魯能做3屆情有可原，因他是開國總理，身分特殊。莫迪能連任3屆，是因不凡的成就：

首先是在經濟上，莫迪當選總理之前，曾領導印度的一個邦（州）13年。他信奉市場經濟，推行資本主義，結果該州在全印度經濟發展最快。他在2014年領導印度保守派的人民黨打贏大選出任總理後，把他領導的那個州的經驗推廣到全國，結果印度經濟騰飛。過去10年，印度的經濟增長速度驚人，每一年都超過英、美、法、德、日等七大工業國家，最近一些年甚至超過發展最快的中國。莫迪剛當總理時，印度經濟規模全球排名第11，現在是全球第5，莫迪的領導能力可見一斑。經濟連續增長，老百姓生活提高，民眾當然就更支持他。

再就是莫迪提高了印度的國際地位。在全球複雜的大國政治中，他縱橫捭闔，繼續與美國、俄國、日本、歐盟等國維持親密的關係；同時在美、俄之間保持微妙的平衡，從兩大國中都得到好處，既不丟失原則，又為印度爭得了最大利益。2023年印度主持了全球20國峰會，這個世界大國形象也鼓舞印度人把選票投給莫迪。有了錢，印度更強化軍事，印度的空軍規模已排全球第3，陸軍數量更是全球第2，還有長程核子飛彈。莫迪身穿飛行服乘坐國產戰鬥機的畫面，更強化他的強人形象，深得民心。

另外更重要的是，莫迪是保守派，所以他和美國前總統川普、日本前首相安倍、俄國總統普丁等全球保守派領袖都是好朋友，因為他們理念相同。莫迪強調市場經濟、道德、國家強大、印度第一等價值，這些都得到印度民眾的強烈共鳴，2023年11月民調，高達78%的印度受訪者認可莫迪的工作表現。這些加在一起，同樣沒有懸念，莫迪會連任印度總理，從而使印度繼續發展經濟、強大國防、致力世界和平的國策。這對世界是福音。

拜登尋求連任 川普捲土再來

當然世人最矚目的是今年11月的美國總統大選。目前情況，拜登要尋求連任，除非他被民主黨逼迫下台換人。共和黨這邊，川普一定是總統候選人。如果是川普和拜登再次對決，如果民主黨這次不使用大規模郵寄票（不核實證件）作弊的話，川普肯定勝選，而且會是大贏！目前所有的民調，包括左派做的，全都是川普贏過拜登。川普不僅贏得白人多數票，而且贏得西裔票、年輕人的選票，也在向來支持民主黨的黑人群體中聲望大幅上升。

如果拜登作弊連任，美國將陷入空前災難，不僅導致經濟困境，國際更戰火紛飛：拜登進白宮後發生了俄烏戰爭、加沙軍事衝突、也門叛軍飛彈襲擊紅海商船、伊朗和巴基斯坦互射飛彈、北韓一再試射準核子武器、中東和國際局勢大亂…… 而川普成為美國近代歷史上唯一沒有發生戰爭的總統。

更可怕的是，拜登如果竊選連任，美國憲政民主等於被擊敗，美國將更加道德敗壞，黑命貴的打砸搶燒，甚至鼓吹孩子變性的邪惡，將在美國繼續蔓延，1776美國建國底座的原則理念會被摧毀，美國不再是自由世界的燈塔，全球何去何從都加倍令人擔憂。

本文摘自《看》雜誌第253期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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