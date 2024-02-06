股市投資的棋盤外思考

【撰文／林茂昌】

今（2024）年1月上旬，我應網路書店和出版社所合辦的講座之邀，與久違的讀者分享投資心得。然而，在這個資訊爆炸的時代，投資人所關心的每一項課題，平面媒體和網路視頻都已經有非常豐富的介紹，因此，與其行禮如儀地探討股市，發表眾所周知的見解，我覺得還不如把視野移出股市棋局之外，從棋盤外看問題。如此，許多難解的問題，或許就有了方向。有一句話說得好：「棋局也許無解，人生卻可以有很多解法。」

財富集中的洋流理論

「財富集中」是一個顯而易見的現象。但為什麼有錢人財富增長的速度總是比較快？為什麼大多數人辛苦一輩子，卻無法累積資產，亦無力阻止財富的流失？如果財富集中是一個自然現象，是否意味著人被分成二種：財富累積的贏家和輸家？是否有一種力量，不斷地把輸家的財富搬運給贏家？輸家如果也獲得這個力量，是否就可逆轉為贏家？這一系列問題，背後應該有一個結構上的因素。

還有，如果股市在財富集中的規律裡，扮演關鍵角色，我們是否可以從財富集中的觀點去思考，找到股市投資的重點與方向？

筆者早年即對這些問題深感興趣。總覺得問題雖然複雜，但結構應該很單純，而且，雖然財富集中是一個經濟社會問題，但在自然界或許也存在類似結構。先觀察大自然規律，然後思考人類社會問題，是古人經常採用的方法。因為自然界的事物更為具體，我們更容易有直觀感受，更容易得到靈感。然後再回頭看經濟與股市，就會豁然開朗，恍然大悟。

有一次，我意外發現，浴缸中漂浮著的許多玩具，如果我們隨意攪拌，讓水不停流動，玩具就會漸漸集中到某個定點，屢試不爽。這給我相當大的啟發，但浴缸玩具的概念畢竟太簡單，如何與全世界的財富集中現象相比？直到有一天，筆者看到美國國家航空暨太空總署（NASA）製作的地球洋流動畫（如上圖），才驚呼，我找到了！

原來，地球因為自轉而產生洋流，所以海水總是不停地流動，而且海洋流動有一定的規律。例如流經台灣東部的黑潮，終年不停地從菲律賓經台灣，流向日本。因此，黑潮上的漂流物，自然而然地往日本方向流去，很少有機會留在台灣東部海岸。

但洋流也會形成大大小小的環流（gyre），這是一種大型的海洋漩渦。漂流物一旦進入環流，就在裡面打轉，很難離開。

太平洋本身就是一個巨大的環流系統，漂浮物進入這個系統，就難以脫離。因此，太平洋環流裡，聚集越來越多的漂流物。有人認為，地球是圓的，所以全世界的漂流物，大部分都流到這裡了。太平洋有三個巨大垃圾帶（Great Pacific Garbage Patch），裡面漂浮著無法分解的塑膠等垃圾，長期困在環流裡，而且規模日益擴大，最大的比三個德州還大！

與其追逐潮流 不如尋找環流

現在，請發揮想像力，把世界各國發行紙鈔貨幣，製造溫和通貨膨脹的現象，想像成一波波的巨大洋流，把大多數人的財富帶走。但財富被通膨洋流帶走後，並不是憑空消失，而是流入大大小小的環流，尤其是龐大的太平洋垃圾帶。當然，那些擅於利用通貨膨脹，充分漲價以提升獲利的企業，就好比一個又一個的經濟環流，把財富聚集在自己的漩渦範圍內。

於是，我們可以很直觀地得到二個推論：第一、如果你的財富被洋流漂走了，就算駕駛快艇沿著黑潮努力去追，也是徒勞無功；第二、在財富環流裡的「垃圾帶」，財富自動送上門。

從第一點來看，對於股市裡此起彼落的熱門議題，如：元宇宙、軍工產業、生技概念、AIPC（指具備AI功能的電腦，利用AI來擴增或改善PC的工作），乃至於高配息等，我們看看就好，那是怎麼追也追不上的。

至於第二點，具有壟斷能力和市場定價能力的廠商，應該就是經濟體系裡的吸金環流，因為他們有能力利用通膨獲利。

關於此點，筆者已於之前的拙文提過。創建於英國牛津的「樂施會」（Oxfam）今年1月15日的最新文章，更證實筆者觀點，茲引述如下：「我們正在見證一個分裂年代的開始：正當有數十億人口因疫情、通脹及戰爭被迫陷入財困衝擊的同時，億萬富豪的財富正在高速增長。」「報告亦發現，大企業的利潤與超級富豪的財富增長趨勢成正比。大企業在2023年更創下年度利潤新高。報告分析了由2022年7月至2023年6月期間全球大企業的利潤，發現148間全球最大企業共獲利1.8兆美元，與2018年至2021年平均利潤相比，增長了52%，利潤更激增近7,000億美元。另外，報告發現，有96間大企業在此期間獲利每100美元，會將當中的82美元分派予富有股東。」

樂施會的文章似乎有些冗長，但論點很清楚：企業在通膨中急速獲利，是當今貧富差距擴大的關鍵。而股市正是這些企業群聚之處！

如何從通膨輸家翻身

經濟學家傅利曼（Milton Friedman）曾說：「通膨具有很大的破壞力，因為有些人得到龐大利益，而另外一些人則蒙受損失，通膨將社會分裂為贏家和輸家。」那麼，通膨輸家該如何自救呢？其實也不難，既然企業股票是富人累積財富的重要工具，一般人更不應放過。因此，我們的股市棋盤外思考，就是如何利用股票抗通膨，從通膨輸家翻身。

但投資人千萬不可去追逐股市潮流。根據洋流理論，那不僅事倍功半，還可能讓你流失大半財富。

答案已經呼之欲出了：選那些擁有競爭優勢，總是可以利用通膨調漲售價以提升獲利的公司，他們就是洋流理論中的「環流」。如果你不知道哪些企業符合條件，選各產業的龍頭企業也就八九不離十了。而投資人很簡單，就是找到這些企業，以合理價格買進，長期持有。恭喜！你已經在財富的太平洋環流裡了。

然後就沒什麼事做了，財富會自然漂來，你趕也趕不走。

本文摘自《看》雜誌第253期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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