挖掘學習需求讓每堂課都搶手 「知識衛星」化知識為精品

【撰文／曾允盈】

走進「知識衛星SAT. KNOWLEDGE」挑高的辦公大樓，團隊忙進忙出，不同會議室裡，正在進行課程的拍攝和講師的面談討論。員工數量超過70人，2019年創立至今，「知識衛星」已然成為線上課程的夢工廠。

游弘宇想做傳遞知識的推手，一手打造募資型線上課程平台「知識衛星SAT. KNOWLEDGE」。SAT. 是「衛星」英文字Satellite的縮寫，意味著只要連上知識衛星，就可以跨越時空和地域，向各領域的頂尖老師學習，進而改變生活，接近更理想的自己。

從葉丙成教授的簡報溝通課、林明樟老師的財務思維課、樂評人焦元溥的古典音樂課、劉必榮的談判思維課，到社群熱門的雪力MBTI應用課、愛莉莎莎的流量經營課程、物理治療師啾C的體態改良全攻略……「知識衛星」推出的每堂課都相當有吸引力。不斷突破的募資成績，反應出知識衛星精準切中市場需求。

▲「知識衛星」攝影棚。葉俊宏攝影

連續創業，不斷汲取經驗

建中、政大廣電系與台大工商管理學系暨商學研究所畢業，游弘宇是連續創業家，從幾次創業中汲取經驗。首次創業開發以物易物的App，卻因無法用工程師了解的語言互相溝通而告終。他反省道：「當時沒有接觸過產品開發，覺得有很多商業模式就沒問題，可是產品開發沒有想像中簡單。」

儘管無疾而終，游弘宇仍去學習code（編碼），與後端的PHP跟MySQL（開源的數據庫、資料庫管理系統），增進相關技能。接著成立演藝媒合平台，產品成功完成也累積上千名用戶，最終卻因不夠認知市場黯然收場。「我想解決問題，可關鍵是大家願不願意為你想解決的問題付費？」

第三次創業，游弘宇創立線上學習平台，參與長達五年時間，最後因與股東理念不同而離開。陷入谷底時間沒有太久，在太太薛佳文的鼓勵下，一個月後游弘宇決定從零開始，再創「知識衛星」。在前一家公司他學習到：企業組織與股權結構從最初就要釐清，還有對線上知識產業五年深耕的經驗。他曾到新加坡、東南亞、美國等地觀察不同區域的線上學習平台，累積大量對產業的見解，游弘宇重拾熱情、重新開始。

著重前期規劃，從市場找需求

回想過往，游弘宇從還沒有盛行線上知識平台，就投入產業。彼時剛剛出現Coursera、EDX、Udacity等與名校合作的平台，以及Udemy開放型的線上學習平台，台灣仍處在摸索階段。直到創立「知識衛星」，產業已經處在風口，線上課程百家爭鳴，甚至出版業、媒體、補教業都陸續投入市場。游弘宇道出觀察：「市場更熱絡是好事，不過每間公司資源組成不一樣，最終還是回歸到滿足使用者需求和幫助學員解決問題的本質上。」

多數線上平台課程豐富，以量取勝，游弘宇思考如何做出差異。從前期市場研究、使用者訪談，再根據消費者所需與講師來回討論調整課綱，上架後的行銷規劃、拍攝剪輯等，都經過漫長而縝密的規劃，全由知識衛星團隊操刀。每堂課程從籌備到拍攝時間長達3到6個月，與其他平台做出區隔。

回顧知識衛星推出的第一堂英語「文法表達力」課程，正是驗證市場的第一步。游弘宇當時做足前期研究，每天打電話給親朋好友進行三到五個人深度訪談，找到學習文法的精準目標對象，課程最終募得1,100萬，成為啟動創業的第一筆資金。

注重學習體驗和課程長尾效益

再次創業，游弘宇首先花很多時間、精力去研究消費者遇到的問題，「先假設、了解消費者之後做驗證，然後再去調整，然後再繼續假設，這是找到方向的過程。」透過前期市場測試，推出符合的解決方案與課程，搭配專屬的行銷人員，每堂課都很精實，游弘宇因此數度打造出銷售破億的線上課程。

另一個重要的核心是優質的師資。知識衛星的產品定位，傾向更長尾的內容，不太選擇「短期資訊型」課程。合作講師以領域內權威為主，只要具備扎實的知識，都是合作目標。

▲「知識衛星」成為學員心中的精品課。知識衛星提供

游弘宇提到，與講師合作，知識衛星不僅對課程涉入很深，也期許雙方必須共同努力，做出有價值的產品。「只要彼此都很認真，這段時間都空出來好好討論，成品整個價值會滿不一樣。」他舉最近與白瑜老師開設全方位占星學為例：「她雖然很忙，可是願意分割出時間和心力，假設晚上8點回到家，8點到10點就開會討論。」因此造就出平台上一堂堂的「精品課」。

「精品課是第二年的時候學員的評價，不是我們一開始就主打。」游弘宇笑著說，除了與老師一同產製優質的課程內容，知識衛星也很注重上課體驗。與「格林文化」合作的圖像說故事課程，考量到學員不見得具備繪畫能力，團隊設計了「輔助工具」作為課程的加值服務，提供繪畫工具，也提供預設的圖組，學員可以順利完成屬於自己的繪本故事書。

此外，與台大教授葉丙成合作的簡報課程，也開發互動工具來達到講師想達成的效果。「跟知識衛星合作，即使已經是專家，品牌價值還能再往上提升。」為不同的知識賦能，創造更大的價值，游弘宇也積極爭取與各領域大師合作的機會，希望做到師生與平台三贏。

會員數突破25萬、2023年營收超過5億，游弘宇仍然不斷強調「知識衛星」還是一間小公司，自己在領域中長年觀察，想做的事還有很多。「我最近在看知名飛行員、企業家霍華休斯（Howard Hughes）的傳記，他做了很多技術創新，調整機艙等，看完覺得這個人怎麼那麼狂！」除此之外，林明樟老師的財報課他也時常拿出來複習，「對企業打基礎很有幫助。」這些都是游弘宇不斷累積創業思考的養分。

經歷多次試煉，游弘宇找到市場缺口，走出自己的一條路，期許未來能夠繼續與頂尖專家攜手成為線上知識的傳遞者。

本文摘自《看》雜誌第253期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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