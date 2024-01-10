阿根廷政治新局 狂人米雷伊有辦法親美遠中嗎？

【撰文／哨子先生】

阿根廷曾經是南美洲最富裕、最發達的國家，卻在過去的幾十年裡，陷入一場又一場的經濟危機和政治動盪。在這樣的背景下，一名作風特立獨行的自由派經濟學家，短短兩年內急速竄紅，甚至在2023年11月19日剛結束的總統選舉中，代表「自由前進黨」（Partido Libertario）以壓倒性優勢贏得大選，成為新任阿根廷領導人。

這位新任總統的名字叫做哈維爾．米雷伊（Javier Milei），西方媒體甚至給他取了綽號——「阿根廷川普」。

狂人經濟學家 阿根廷選民的新希望

會稱呼他為阿根廷版的川普，主因米雷伊完全是非典型政治人物：他會在台上大叫大吼瘋狂跳躍，他會拿著電鋸高喊炸掉央行，他甚至說他的參選是因為過世愛犬的召喚。

這樣的政治奇葩，在總統大選中拿下56%的選票，擊敗現任執政聯盟「祖國聯盟」（Unión por la Patria），跌破國際眾人的眼鏡。

阿根廷正面臨逾20年來最嚴重的經濟危機，國內通膨率近140%，淨外匯準備降至0以下，國內四成民眾成為貧窮人口。年輕人看不到未來的希望，傳統的政治勢力無法解決他們面臨的「三高危機」——高通膨、高貧窮、高外債問題，也無法滿足他們對改變的渴望。

面對病入膏肓的阿根廷，米雷伊喊出「無政府資本主義」（Anarcho-Capitalism），主張最小化政府干預、廢除中央銀行、用美元取代披索、減少稅收和公共支出，並推動自由市場和個人自由。他甚至認為應該取消醫療支出和義務教育，一切回歸私人、回歸市場。米雷伊的激進政策和犀利言論，贏得了年輕選民的支持，他們對米雷伊寄予了改善阿根廷經濟和社會的期待。

與中共的親密夥伴關係 恐遭新總統終止

米雷伊的勝選，反映了阿根廷民眾對傳統政治的不滿和渴望改變的心情，也成了阿根廷政治史上的一個重大轉折點，因為他打破了自1946年以來，執政權交替在「裴隆主義」（Peronism）和「非裴隆主義」（Non-Peronism）之間的狀態。「裴隆主義」是阿根廷前總統胡安‧裴隆（Juan Perón）提出的政治理念，以國家復興和民族解放為主要內容，同時主張中央集權。這讓國際社會震驚不已，尤其中共，可說是又驚又怕。

因為在選前，米雷伊就多次強調會拒絕與共產黨往來，並嚴厲批評中共。他曾對美國媒體說：「在中國，人們不自由，他們不能做自己想做的事，一旦做了，就會被殺。」他反問記者：「你會和刺客進行交易嗎？」

米雷伊對中國的態度明顯不友善，跟以往把中共當成「真正朋友」的歷任左派阿根廷總統的做法背道而馳。這讓中共擔心，米雷伊當選後可能會試圖和中共徹底「脫鉤」，這幾年在阿根廷進行的影響力戰略布局將會付諸流水。

中共在阿根廷耕耘已久，從2014年習近平到訪並與阿根廷簽署合作夥伴關係後，中共陸續透過各種雙邊交流、經濟合作、「一帶一路」計畫等，慢慢在阿根廷擴大影響力。如今的中國已經是阿根廷第二大貿易夥伴，也是主要的債權國和投資來源。

2022年，阿根廷正式加入中共的「一帶一路」計畫，中共在阿根廷的鋰、氫能源項目以及核能等方面都有重大投資。阿根廷政府也授權人民幣作為該國重要的計價、結算、交易和準備貨幣之一，並與中國人民銀行簽訂180億美元的貨幣互換額度。

此外，阿根廷還同意中國在南邊巴塔哥尼亞（Patagonia）地區建設航太監測站，由中共解放軍駐守。雖然官方聲稱只是太空觀測暨探索基地，但該地區的建設、營運皆保密到家，附近區域也全面禁止平民進入，被外界懷疑其實是用作中共解放軍的海外軍事和間諜活動基地，阿根廷政府甚至對該機構沒有任何監督和執行的權利。

北京還一直煽動阿根廷親中政府炒作「福克蘭群島」（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島，Malvinas Islands）主權問題。福克蘭群島目前由英國所管轄，屬於海外自治區，多年來兩國常在此議題上針鋒相對。中共看準機會，時常偕同阿根廷操作主權爭議，將西方大國打成「侵略者」、「殖民國」的形象，以「反霸權」、「反西方」的操作，藉此降低英國在大西洋地區的主要防禦力量，拉高拉丁美洲的對中好感度。

習近平急寫「情書」示好 拉攏米雷伊加入中方陣營

隨著中共在阿根廷的經濟影響力日漸壯大，阿根廷也越來越難擺脫中共，就在10月舉行初選投票的前幾天，中共還宣布將透過貨幣兌換機制，提供阿根廷政府65億美元貸款，以幫助應對經濟危機，被外界認為是在透過經濟影響力介入阿根廷選舉。

2023年8月，阿根廷受邀成為金磚五國（BRICS，指巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）新成員，預計2024年正式加入，後來有消息說阿根廷的加入是因為習近平的大力推薦。眼見阿根廷已將成為中共在南美的頭號跟班，這時橫空出世這位狂人米雷伊，可能因此打壞中共多年算盤。

為了挽回米雷伊的心，就在他宣布勝選後不到48小時，中國國家主席習近平立即傳了「文情並茂」的祝賀書信過去。根據米雷伊在X（原名推特）貼出的賀電內容，習近平在信中表明：「希望共同延續中阿友好，以合作共贏協助各自國家發展振興，推動中阿關係行穩致遠，更好造福兩國人民。」

其實，若非米雷伊自己貼出書信，外界都不知道有這封書信的存在，且中國外交部對米雷伊的勝選始終保持低調不願多做回應。《美國之音》引述長期觀察阿根廷局勢的國際戰略評論家埃克爾斯東（Christopher Ecclestone）的評論，認為這封賀電措辭非常地尊敬有禮，信的一開始就用了「您」來稱呼米雷伊，全文絲毫不含任何威脅語調，讀起來彷彿「中國和阿根廷在熱戀中」。信中還兩度提到所謂「共享利潤或者紅利」，似乎在暗示與中共往來對米雷伊有好處。

阿根廷「向右轉」 重回歐美懷抱

不過米雷伊看來並不買帳習近平遞出的橄欖枝，他特意公開書信，表明不願意與北京私下進行往來。而且從米雷伊當選至今的各項行動來看，他的外交政策完全轉向支持美國和以色列，對從前阿根廷的主要貿易夥伴中國和巴西保持距離。

米雷伊選後受訪時，強調與中國保持商業關係並不是他的願望，他說：「我們和美國、以色列和西方的同盟關係才是最重要的。我不會去推動跟極權、共產黨，那些對和平和民主價值視而不見的政權或個人發展關係，至於生意人，則讓他們自己決定。」

選後一週，米雷伊在11月底飛往華盛頓，會晤美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）以及國家安全委員會和國務院高級官員。在離開白宮時，米雷伊告訴記者，會面「非常好」，他的團隊在X（原名推特）發表聲明說：「總統表達了他對與西方保持一致的國際地緣政治議程看法，以及他對自由價值觀的捍衛。」

聲明中還說：「國家安全顧問沙利文表示，面對阿根廷正在經歷的具有挑戰性的政治、經濟和社會形勢，美國願意為即將上任的阿根廷政府的過渡提供合作。」米雷伊先前曾高調宣稱自己是川普的支持者，不過看來這些過往言論似乎並不影響他與美國現任政府建立良好關係。

總部設在華盛頓的「國際戰略研究協會」（International Strategic Studies Association）主席科普利（Gregory Copley）認為，米雷伊的當選可能不會在一夜之間改變阿根廷的經濟命運，不過，這無疑證實了共產主義中國在歐洲－大西洋地區的影響力遭遇戰略挫敗。這對中共在南美的軍事布局以及進行太空計畫，或是進入南極洲的進攻性戰略產生重大影響，未來中共可能會加重軟硬兼施的力道，試圖把阿根廷拉回中共主導的陣營中。

本文摘自《看》雜誌第252期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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