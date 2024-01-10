民俗專家林茂賢 講自己的話唱自己的歌仔

【撰文／曾允盈】

台灣民俗專家林茂賢教授走進採訪現場，親和力滿滿的他，以流利的台語聊起自己每天滿檔的行程：前天在西螺，今天到田中、彰化。為了台灣民俗文化與傳統表演藝術的宣揚與發展，他風塵僕僕四處奔走。

▲林茂賢是傳統戲曲和民俗領域知名學者。岳翔雲攝影

去年（2023年）10月28日至29日結束的「歌仔上青─2023全國歌仔戲比賽」總決賽，由文化部舉辦，林茂賢是賽制顧問暨評審召集人。這場從3月6日線上海選開始，歷時近7個月的全國歌仔戲比賽，不同於過往的選拔，不是選出誰最會唱，而是希望能夠遍地開花，「每一個台灣人都接觸歌仔戲，這是我的目標。」林茂賢說道。

「歌仔上青」帶動社會風潮

歌仔戲發源於台灣，因為時代變遷，觀眾銳減。林茂賢清楚這場比賽的目的，是為歌仔戲製造觀眾。「歌仔上青」分成專業組、一般組與青苗組，其中專業組鎖定40歲以下戲曲相關科系專生或從業青年參加，一般組廣邀40歲以下的高中以上學生或社會人士，青苗組的參加者則是15歲以下的國中以下學生及孩童。除了想給年輕人機會以外，林茂賢熱切表露心願：「想讓它成為一場社會運動。因為小朋友來參加，全家都會動員一起來加油，或是說你的朋友參加，也容易呼朋引伴，帶動一個風潮。」

▲明星導師張孟逸指導青苗組選手合影。國立傳統藝術中心提供

「歌仔上青」宣傳活動找來董事長樂團、王彩樺，以及快閃工作坊、StreetVoice線上COVER歌手、街聲專屬歌單多元齊下，也邀請唐美雲、張秀琴、陳勝在等歌仔戲明星拍攝示範影片，並整理16齣劇本、344首音檔提供下載。還有全國首創的行動報名車，跑遍各縣市，直接深入校園，加上社群大面積宣傳，線上線下共同推廣。「不管你是基於好玩、基於偶像崇拜都沒有關係，反正希望你來參與，參與才會跟歌仔戲產生連結。第二個目的是推廣台語母語。」不僅如此，連報名都非常簡易，不需身段或化妝，只要手機錄製一段唱曲就可以報名上傳，大大降低門檻。

比賽吸引近三千人報名，其中青苗組與一般組，皆各衝破千人，成為歌仔戲比賽史上頭一遭。林茂賢滿意地說，鼓勵大家參與、比創意的目的達到了，不少不會說台語的年輕觀眾參與，還有人加上吉他、月琴、葫蘆絲、木魚自彈自唱，甚至融合布袋戲，展現歌仔戲與台語的多樣包容。

為傳統戲曲文化奔走

除了普及現有觀眾，歌仔戲也必須向下扎根。2024年文化部計畫推出「兒童歌仔戲」，從劇本開始為孩童量身定做歌仔戲。以古典神話、童話故事或民間傳說為主體，打造卡通造型的角色人物，加以聲光特技效果，引發小朋友的喜愛。「教育的問題是我們的音樂課本沒有教，沒有南管、北管，沒有八家將，沒有民俗文化和傳統藝術，民眾從小就不了解，所以也要納入十二年課綱。」只是隱憂反而是「老師不會教」，林茂賢提到：「老師都沒聽過，所以我們也在舉辦研習、培訓師資。」

此外，針對表演藝術專業人士，文化部文化資產局每年有藝生傳習計畫，針對傳統表演藝術、傳統工藝和口述傳統，持續進行培育。「傳習計畫要求非常嚴苛，」林茂賢作為計畫評審之一提到，「因為我們要培養的是藝師，不是演員也不是觀眾，我們會把你培養到幾乎變成是繼承人。」

除了文資局，國立傳統藝術中心也有傳習計畫，進駐的藝生無不肩負傳承的使命。依循2005年開始訂定的《文化資產保存法》，台灣的文化資產必須登錄重要的民俗工藝並加以維護。林茂賢指出，每一種傳統文化都很珍貴，例如鄒族戰神祭、賽夏族矮靈祭、阿美族豐年祭等原住民祭典，都是國家指定的文化資產。林茂賢笑著說：「大多數原住民朋友平時跟漢人一起生活，只有祭典的時候回到自己的模樣！」祭典承載原住民的所有文化，包括身分認同，如果失傳，隨之滅絕的很可能就是語言、服裝與思想。

會擔心傳統戲曲越來越小眾？林茂賢對前景其實相當樂觀：「歌仔、布袋戲持續都在發展，傳統布袋戲再到金光布袋戲，從電視再到電影，不斷有新的變化，這類型的藝術需要的是創造觀眾。」

但歷史更悠久的北管戲曲，因為演出的語言既非北京話，也非閩南語、客家語，而是台灣人都聽不懂的「湖廣官話」，林茂賢直言推廣較困難，要尋找觀眾難上加難，就必須被當作文化保存起來，多半只能仰賴政府補助維生。

民俗文化的教育鋪墊

林茂賢以民俗教育推廣為志業，早在三十幾年前，捨棄穩定的公職機會，投入民俗文化推廣，後來有機會進入學校任教，獲得培育未來文化實踐者的機會。

回顧動員戡亂時期不能講台語的日子，「那個時代大家都經歷過，要在脖子掛牌子說不能講台語。」但明明父親是宜蘭縣五結鄉利澤簡人，台語是自己的母語，從小就在廟會和歌仔戲的薰陶中長大，林茂賢對民俗文化和傳統戲曲，有深刻的連結和親切感。大學期間加入地方戲劇研究社，開始學習北管和歌仔戲，出國念書之前就察覺到本土的文化正在流失，於是從法國巴黎第七大學民族學博士班研究深造回國後，繼續投入民俗活動的保存直至今日。

「那個年代選擇這條路，要很有勇氣，很可能無以維生。」林茂賢玩笑地說：「我家都做生意不差我一個，但是保護自己的文化我有責任。」

現任台中教育大學台灣語文學系副教授兼系主任，林茂賢的課堂上每個學生都要參加「大甲媽祖繞境」活動。自1992年開始每年都親身參與，九天八夜的遶境，把學生們的心與台灣人情味溫暖纏繞起來。即使陸生參加前反抗，遶境後也都非常感動。「我沿途都會設簽到處，讓學生去感受大家照顧你，給你東西吃，帶你去家裡睡覺洗澡的直接感受。這就是實際參與，不然你聽我說媽祖進香，你只是觀眾而已。」如今連畢業生都回來，每年有超過1,800個學生參與。

林茂賢的必修課，大一期末考考「故鄉史」，每個學生都必須了解自己成長的土地，從地理環境到歷史事件，再到地方信仰。林茂賢強調台灣是多元文化的海島國家，要知道自己從哪裡來，講自己的語言，發揚自己的文化。「不然每個人都吃漢堡喝可樂，哪有特色？」

2022年宜蘭縣政府開辦蘭陽媽祖文化節，作為在地專家，林茂賢在臉書積極發聲：「民俗是民眾自主、自發性行為，不可由公部門編列預算主辦。無論大甲媽、白沙屯媽進香、北港迎媽祖，都是民間自發性活動，並非由公部發起主辦、介入主導。」他認為政府應當是配合民間辦理民俗藝文表演、學術活動，協助交通疏導、教育推廣、文宣紀錄。且基於公平原則，縣府也應舉辦佛祖、耶穌、天主、玄天上帝、城隍爺文化節，尊重每一種宗教信仰。

民俗是某一族群的生活方式，反映族群的社會價值觀。林茂賢常年走在田野現場，參加祭典、節慶與廟會活動，對公共政策的倡議更不遺餘力。雖然早就是民俗領域家喻戶曉的明星學者，他依舊心繫地方鄉土與傳統戲曲，持續因熱情與理想四處奔走。

林茂賢小檔案：

學歷：中國文化大學哲學碩士，法國巴黎第七大學民族學博士班研究。

經歷：《民俗曲藝》雜誌編輯、「中華民俗藝術基金會」執行祕書、「國立中正文化中心」戲劇組評議委員、「國家文化藝術基金會」董事、「蘭陽戲劇團」副團長、「廖瓊枝歌仔戲文教基金會」執行長、「表演藝術聯盟」常務理事。目前擔任文化部中央審議委員、各縣市文化局傳統民俗類之審議委員、宜蘭縣政府縣政顧問。

著作：《台灣民俗記事》、《福爾摩沙之美——台灣傳統戲劇風華》、《台灣傳統戲曲》、《歌仔戲表演型態研究》等。

本文摘自《看》雜誌第252期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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