衝突不斷升級 《聖經》預言中的以色列將面臨怎樣的命運

【撰文／青蓮】

《聖經》預言中說，以色列應上帝之許復國，之後不會再被消滅。自10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊以來，衝突不斷升級，第六次中東戰爭似乎一觸即發，以色列將面臨怎樣的命運？

五次中東戰爭 以色列屹立不搖

以哈戰爭爆發後，以色列受到來自哈瑪斯、敘利亞、黎巴嫩真主黨及其他一些武裝力量的襲擊。哈瑪斯的背後更是出現了伊朗、俄羅斯與中共的影子。英國通靈預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）預測說，戰爭不僅僅局限於加薩，整個阿拉伯世界都將捲入這場衝突。

出於歷史原因，以色列猶太人與阿拉伯人之間的積怨已久。從1948年以色列建國以後，雙方就衝突不斷。阿拉伯各國先後發動了五次中東戰爭，誓要消滅以色列，但每次均以失敗告終。

在以色列建國的第二天，阿拉伯國家聯盟七國共集結軍隊4萬多人兵分多路進攻以色列，極力要消滅剛剛建國的以色列。而以色列不但成功反敗為勝，還奪回了大片領土。

第二次中東戰爭發生在1956年10月29日到11月7日，埃及國有化蘇伊士運河，引發以色列不宣而戰。在英、法的支援下，以色列，僅用了近100小時橫掃了西奈半島。

第三次中東戰爭發生在1967年6月5日到10日，又被稱為六日戰爭。阿拉伯國家誓要鏟平以色列，而以色列發動閃電戰，僅用了6日就打敗埃及、約旦和敘利亞聯軍，占領了戈蘭高地及西奈半島。

第四次中東戰爭發生在1973年10月6日到26日，叫「贖罪日戰爭」，又叫「十月戰爭」。敘利亞和埃及再次進攻以色列，由於有蘇聯的軍備支援，以色列被認為必敗無疑。但以色列在經歷了一系列神助之後，再次反敗為勝。

第五次中東戰爭，則源於以色列在其駐英國大使遭巴勒斯坦槍手槍擊重傷，引發以色列對黎巴嫩境內的巴勒斯坦解放組織和敘利亞軍隊發動戰爭，並在幾天內占領黎巴嫩的南半部。

與蛇為伍 「就被蛇咬」

這五次中東戰爭，以色列用不可能的勝利彰顯了無數神蹟，也應驗了《聖經》中說的，神的子民必受到神的護佑。

《聖經》阿摩司書（Book of Amos）中曾經預言，復國以後的以色列是不會再被拔出的，「我必使我民以色列被擄的歸回；他們必重修荒廢的城邑居住，栽種葡萄園，喝其中所出的酒，修造果木園，吃其中的果子。」（《聖經》啟示錄9:14）「我要將他們栽於本地，他們不再從我所賜給他們的地上拔出來。這是耶和華──你的神說的。」（《聖經》啟示錄9:15）。

第一次世界大戰結束後，國際聯盟將巴勒斯坦地區交給英國治理，期間許多猶太人回到這裡。第二次世界大戰之後，聯合國主張在該地區按分布與比例分別建立各一個猶太與阿拉伯國家。1948年英國結束託管，以色列旋即宣布建國，這被認為是最不可能發生的奇蹟。

阿摩司書中說，以色列雖然要經過各個階段，但仍是滅不了的，「景況好像人躲避了獅子又遇見熊，或是進房屋以手靠牆，就被蛇咬。」

有《聖經》解讀者認為，以色列復國「躲避了獅子」，獅子指的是英國。「又遇見熊」，熊被認為是蘇聯。蘇聯首先承認了以色列，後來與以色列為敵，介入了中東戰爭。「就被蛇咬」，蛇代表「敵基督」（antichrist，指假冒基督之名宣揚假教義的人）。

《聖經》啟示錄12:9說：「大龍就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦……」這條大龍就是使徒約翰（John the Apostle）看見天上所顯出的異象中的大紅龍。而打著無神論旗號殘酷迫害包括基督教徒在內的一切宗教團體的中共，被認為就是《聖經》中所說的大紅龍，也就是古蛇。

1949年中共篡奪政權後，建立了中華人民共和國，1950年以色列成為中東地區第一個承認中共政權的國家，然而，中共並不承認以色列，直到1992年，兩國才建立正常的外交關係。這些年來，以色列為中共提供了許多軍事、科技、農業等方面的尖端技術幫助，即使是在中共受到美國的嚴厲制裁時，也沒有停止過。

但以哈戰爭爆發後，中共卻公開力挺哈瑪斯，譴責以色列的反擊行動超出了自衛的限度。可以說，以色列與中共之間，真正上演了一齣《伊索寓言》裡現實版的〈農夫與蛇〉（The Farmer and the Viper）──故事中，農夫在路邊撿到一條被凍僵的毒蛇，農夫覺得蛇很可憐，於是便把蛇抱入懷中，為牠取暖。當蛇醒來，竟向農夫胸口大力一咬，農夫隨即中毒死亡。

本文摘自《看》雜誌第251期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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