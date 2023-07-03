台灣彩券董事黃志宜 樂當慈善勸募高手

【撰文／曾允盈】

現任台灣彩券董事黃志宜被稱作「百億黃金右手」，不僅一手推動台灣彩券運行，成果斐然，更有機會和465個億萬富翁握手。黃志宜談吐幽默，表示頭獎一億元以上中獎人要領獎，「一定排除萬難盡速接見」。然而提起有機會與中獎人接近，且可以透過勸募「幫助非常多有需要的人」，直說這是自己最開心的事。

2007年中國信託接手台灣彩券股份有限公司，黃志宜成為總經理暨發言人，如今邁入第17個年頭，也從台彩總經理退休轉任台彩董事暨中國信託資產管理副董事長。自接手之後，紀錄不曾間斷，台灣彩券年銷售額從642億元大增至每年逾千億元，2015年還創下1,376億元的紀錄，黃志宜寫下的里程碑相當驚人。

早年服務於彰化銀行，黃志宜1980年轉赴中國信託，一路當上副總經理。當年受到總行徵召，詢問他對於經營台彩有沒有興趣，他表示那通改變未來的電話，只花五分鐘就決定。「我的個性很願意接受挑戰，所以很快就答應。」

台彩本質為提升社會福利

只是說來傳奇，接手前黃志宜連一張彩券都沒買過。接任後，他採取與過往發行機構截然不同的經營方式，更新系統機台，優化經銷商的銷售策略，並且積極經營台灣彩券的公益形象。

「很多人不知道公益彩券的價值，首先我必須想辦法透過各種管道讓消費者了解，公益彩券不是賭博，發行目的是提升社會福利，它背負很大的政府預算。」

黃志宜回顧，公益彩券從1999年12月1日開始發行，2007年中國信託拿下第三屆發行權，把中信發行的第三屆和第四屆彩券盈餘累加起來，累計高達4,355億元，所得50%提供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%挹注全民健康保險。

彩券經銷商也並非人人能爭取，因為以保障弱勢族群為目的，只有身心障礙人口、原住民、單親低收入戶才能申請。過去黃志宜常以財務管理的經驗，親自訓練經銷商銷售技巧，他笑著表示，就像小吃店，不能被動等客人點菜，要直接問：「滷蛋、貢丸全加嗎？」

消費者走進彩券行通常會問今天開什麼獎，當天開大樂透就買大樂透，如果經銷商願意多說一句：「威力彩獎金已經累積五億了，要不要順便買一張？」就會增加銷售機會。

目前全台共有412個台彩批售點，彩券經銷據點近5,600家，提供超過4.4萬人就業機會。對此黃志宜強調：「我鼓勵每個人用恆心與努力去證明自己生命的無限可能，買彩券是善循環。」

▲黃志宜任台彩總經理10年5個月，屢創佳績。黃志宜提供

慈善推手積極勸募有成

因為自身擁有財務管理的金融專業，黃志宜在接待中獎人時，會鼓勵中獎人先理債、再理財，並提供頭獎得主專屬的理財規劃，包括節稅、贈與、投資、傳承，「這是我的社會責任之一，也是我們和過往經營單位很大的不同。」不僅如此，黃志宜更是努力勸募，鼓勵中獎人捐出部分彩金做公益。

「台灣人真的非常善良、非常有愛心！」自中國信託接手以來，中獎人愛心捐贈已達58億，還在持續累積中。黃志宜特別提及2011年台彩代表中獎人捐出100輛復康巴士的感動事蹟，原本計畫3年內達成，提前在3個月就達標，成功在民國百年時，將100輛由福斯（Volkswagen）改裝的高頂復康巴士捐贈給各縣市政府。看到有需求的身心障礙者妥善運用復康巴士的場面，讓他感動不已。

還有一件台中惠明盲校交通車的捐贈活動，讓黃志宜印象深刻。惠明的交通車，已開了近20年，常在高速公路拋錨，黃志宜某天在午餐時間看到新聞，許下促成這樁公益的心願。他順利將盲校的需求轉知給台彩中獎人，成功勸募兩輛全新的交通車，總共價值1,400萬元。而最令他感動的是，中獎人低調不願公開露面，卻在目睹全校師生受贈的場面後，深受感動，主動提出再次捐款。「中獎人知道他的錢用在需要的地方，都感到非常欣慰。」黃志宜強調，他始終相信善的循環會不斷持續。

「勸募的目的是做公益，得先讓對方清楚了解與認同，才會有自發捐款的行為。」因此黃志宜把握每次見面機會，希望很快讓中獎人感到信任，「多勸募到一千元，就能多幫助一個弱勢家庭的小孩」，他也強調做公益的開心是無價的，不能用多少錢去衡量。

▲黃志宜（左二）與彰商校友合影。曾允盈攝影

中信連續三屆獲彩券發行權

2012年黃志宜獲選百大台灣MVP經理人，2018年被選為大學暨技職入學指南標竿人物，除了公益彩券的銷售金額屢創新高，勸募金額為公益事業增色，展現個人的號召力，更在產品面、行銷面以創新方式經營，成功讓台彩的公益形象深植人心。

黃志宜義無反顧接下台彩，強調自己始終貫徹時任中國信託商業銀行總經理辜仲諒強調「標公益彩券是為了做公益」的初衷，因此，第三屆回饋金20多億、第四屆高達27億，第五屆再度以回饋金27億，外加經銷商照顧及公益彩券形象宣導費用第三度取得發行權。

經營台彩15年半，不可諱言成果卓著，日前中國信託已確定得標2024年開始的第五屆發行權，更因發行公益彩券是企業社會責任ESG（Environmental─環境保護，Social─社會責任，Governance─公司治理）的一環，連續多年得到ESG表揚。或許可說自黃志宜開始，中國信託已是台彩最合拍的經營團隊。

黃志宜風趣分享，岳父每天都買200元彩券，人家問他為什麼，「我怕女婿沒工作！」談笑之間，黃志宜展現親和細心的人格特質，即使創下各種紀錄，還是不斷強調自己只是將心比心，貫徹初衷。「企業經營要正派，獲派工作要認真用心，創造別人沒有的價值。」這是黃志宜身體力行的職場理念。

黃志宜小檔案：

學歷：

朝陽科技大學企管系EMBA

嶺東商業專科學校企管科

國立彰化高級商業職業學校

現職：

中國信託資產管理股份有限公司副董事長

台灣彩券股份有限公司董事

中國信託慈善基金會董事

中華民國兒童慈善協會副理事長

天主教曉明文教基金會董事

天主教曉明社會福利基金會董事

東海大學財務金融系兼任副教授

經歷：

彰化商業銀行

中國信託銀行財富管理事業處副總經理退休

台灣彩券股份有限公司總經理退休

本文摘自《看》雜誌第246期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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