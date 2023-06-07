開發AI口說學習平台 EZ Talking助攻語言教學升級

【撰文／楊戎真】

ChatGPT的問世，可以說在AI（Artificial Intelligence，人工智慧）領域一石激起千層浪。在龐大資料庫以及前期訓練的支援下，AI的精準度日益提高，而AI語音辨識運用範疇也越來越廣泛，從智慧音箱到智慧家庭，再拓展至不同領域，加上行動載具的便利性，更讓語音辨識的應用觸手可及，包括導航、語音助理、會議記錄，甚至運用在醫療上，近年來更影響了「語言學習」的型態。

針對不同語言開發的App（Application的縮寫，泛指手機或電腦上的應用程式）琳瑯滿目，讓自學語言變得更為容易且便利。而導入AI的App，則進一步讓使用者除了可以大量反覆聽、讀、錄音練習外，還可以及時評分並給予反饋，對於學習者產生很大的激勵作用，讓許多不敢開口的人勇於開口練習。「易晨智能」公司推出的EZ Talking，以及「人人說」公司推出的教育新創品牌Sensay，均是在此大環境下衍生的產物。

AI逐漸成熟》ChatGPT進化到超過12歲智商

早在2012年便投身AI研究的「易晨智能」創辦人暨執行長許永昌表示，大家最耳熟能詳的語音辨識系統，莫過於蘋果的Siri或是安卓的OK Google，這類型語音助手推展到智慧家庭，使用情境相當廣泛，讓生活變得更便利。但AI的應用在台灣相對走得比較慢。

對於AI運用的狀況，許永昌做了分析。2012年左右，市場對AI的技術還很陌生，2017年才較成熟。截至目前，因為數據量大，訓練的效果讓AI更聰明，許永昌比喻：「2015年如果AI具備3歲孩童的智商，2017年便是6歲，2021年大概是9歲。現在因為ChatGPT問世，AI大概具備12歲到15歲的智商。」

AI需要訓練，才能做準確的判讀，三大要素為：特徵、數據、演算法。根據不同領域提供關鍵字、專業知識，並對內容、情境進行定義，才能走向該領域進行專有名詞的判讀。許永昌舉例，過去曾與消防局做過救護車的緊急醫療專案，由於救護員兩隻手都很忙，沒時間做筆記，所以要用講的。傳統方式是先錄音，事後再根據錄音做整理與摘要，要花很長時間。語音辨識功能可以將語音同步轉錄成文字，並完成摘要，截取病患生理指數提供救護人員使用，許永昌說：「過去要花三小時的事情，現在也許三分鐘就做完了。」

軟體即服務》老師變孫悟空，AI催生教育界Uber

「易晨智能」成立於2019年，許永昌一直以來便想要將語音辨識功能發展成產品，先是推出智慧音箱概念的「故事機」，但不敵小米的低價競爭，市場上幾無立足之地。但他並沒有因此而退縮，反而在2021年找到教育這塊市場。

「台灣一直在喊2030年雙語政策，可是我們看到一個問題點：師資不夠充裕，整個大環境，即使有幾百億的預算，可是沒有這麼多師資，不可能三、五年把整個空缺填滿，所以AI是最好的角色。」

許永昌比喻：「老師有點像孫悟空，一個老師可以帶一百個虛擬助教，這一百個虛擬助教可以應付一百個學生，等於有一萬個老師。」他認為語音辨識剛好可以拿來做語言學習，可以做發音的校正。

在參考大量語言學習軟體諸如Quizlet、VoiceTube之後，易晨智能著手研發自己的系統，加入AI的優勢，推出EZ Talking AI口說App，彌補市場上語言學習軟體不具備AI評分功能的空缺。

「軟體即服務」SaaS（Software as a Service）的型態，使得EZ Talking有如「教育界的Uber」，許永昌說明：「Uber不開餐廳、不養廚師、不買菜，我們不開補習班、不養老師、不編教材，透過讓老師自己上圖片、文字、音檔等內容的方式，讓學生可以學習，讓補習班省卻開發App的麻煩。」

教育3.0時代》減輕老師負擔，專注因材施教

EZ Talking平台主要的合作對象為補習班與學校，搭配不同訂閱方案，讓老師可以上傳專屬的內容，並由AI將上傳的文字自動生成音檔，以便學生能自我練習。當學生開啟AI口說錄音時，AI還會及時評分並提供反饋，大大增加了便利性、機動性，同時激勵了學習意願。平台亦可串接影片，讓自學者擁有大量的學習資源。

不僅如此，與EZ Talking合作的補習班、老師、學校，透過後台可看到數據分析，接收使用者學習量、學習程度、發音正確度、流利度等訊息，以及程度預測參考。

許永昌強調，在教育3.0的時代，講究的是「精準學習」，現在的孩子資料量很多，EZ Talking想要解決這一問題，「過去想要了解學生的口語能力，多半採用聽學生錄音的方式，需要耗費大量的心力，一個孩子花10分鐘，10個孩子100分鐘。有沒有辦法做到10分鐘，針對10個孩子快速掃視？」

透過AI先判讀，先過濾、分析一次，老師再從後台看數據，更容易找出特別需要協助的學生。在AI的輔助下，減輕老師負擔後，才有時間再去好好的因材施教，許永昌很有自信：「我把老師的工作量降到最低，讓老師能聚焦教學，針對成績不好的去拉高他的水平；成績好的去微調他，讓他變精英。」

▲學生開啟口說錄音，AI會給予評分，透過不斷練習，可以達到進步。手機擷圖

優化產品》接受反饋意見，工程師團隊多方調教

易晨智能推出EZ Talking後，幾經調校才發展成現在的樣貌。導入第一批用戶時，曾發生App當機、語音辨識不準、無法評分、伺服器回應時間過長等問題。所幸易晨智能擁有自己的工程師團隊，可以很快地進行修正，許永昌形容：「上午提出問題，下午分析、明天改、後天上線。」

許永昌表示，最初開發軟體時設定的目標是5,000人使用，因此並未設想太多學生同時上線。未料使用量體超乎預期，由於瞬間流量太大，造成伺服器當機，他笑說：「一個上午就把伺服器流量衝爆！」經過修改程式，並大改伺服器架構之後，現在能同一時間容納10萬台設備上線。

通過不少使用者提供的反饋意見，也讓易晨智能得以針對不同作業系統、數據分析、操作介面問題等進行調校，提升數據分析準確度，調整演算法，力求逼近真人發音。許永昌說：「操作介面也改了不下50個版本。產品出來很簡單，真的要活下來才是最難的。」

EZ Talking到第二個半年就成熟了，聽到的反饋轉變為：這個很好用，可是我想要什麼功能；或是評分很準，可是可不可以解決什麼問題？多一些什麼？甚至有老師反饋EZ Talking的AI變爛了。對此，許永昌說：「我就很緊張，我說怎麼會？我們現在用戶很多，而且每次改版只會進化，不會退化。」反饋者回應說：「是我們學生變強了，你有沒有更好的功能？」透過各方的反饋，許永昌對於「科技輔助教學」的理念更有自信，認為可以繼續往下走。

▲易晨智能團隊期許EZ Talking從「教育界的Uber」轉為「教育界的7-11」。葉俊宏攝影

營收成長亮眼》從教育界的Uber到教育界的7-11

EZ Talking推出後，儘管前半年只有不到20家補習班導入，會員數不到500個，但後半年便迅速突破，不少美語教學連鎖體系或學校，如皇家菁英美語、芝麻街、高雄女中、清大英語師資培育中心等，均與其合作，而六都教育局也都導入該系統。截至目前，與EZ Talking配合的補習班約200家，學校約180所，註冊會員超過5萬，每天活躍用戶25,000人，每個月的數據量超過100萬次。相關數據顯示學生的口語能力有顯著的提升，顯示AI在輔助語言學習上起到了良好的作用。

隨著產品的優化與深化，以及使用者的實際使用印證，AI口說的確能有效提升學生的口語能力。因此，易晨智能力求將AI輔助學習的走向變廣，朝向語言學習的四個面向：聽、說、讀、寫同時發展，EZ Talking的定位也從「教育界的Uber」，轉為「教育界的7-11」。許永昌認為，要成為教育界的7-11，在這個領域具有分量，他十分歡迎業者來跟易晨智能探討相關問題。

快速的會員增長也為易晨智能帶來亮眼的營收成長，去年約創造1,000萬的年營收，今年預計達到3,000萬；公司員工則從原本的3人，成長到近20人。易晨智能同時也開始拓展海外市場，目前越南已開設分公司，使用人數5,000名，日本也有經銷商洽談中。未來海外將主打東南亞市場，許永昌認為，只要學英文的地方都有機會拓展，目前也在進行其他語種的開發。許永昌預計2025年底能首次公開募股（IPO，Initial Public Offering），邁向上市公司行列。

口說App市占第一》把顧客服務好，消費者願意用

許永昌表示，EZ Talking目前已是台灣AI口說App市占第一的產品，短短一年便有這樣的成果，他歸結原因為，一個產品只要把顧客服務好，消費者願意用，便不會失敗，「把客戶服務好是管理學的理論：顧客旅程、顧客體驗。你只要做到這一點就好了，好的產品，客戶使用對了，你做得有成就感、有意義，基本上不會失敗。」

EZ Talking解決需求大量師資的問題，同時又能幫助孩子真的開口說話，讓孩子學習有所成長，產品也越來越多的人使用。許永昌認為，自己專研十多年的語音辨識，的確在語言學習上起到了好的效果，所帶來的喜悅與成就感，已經遠遠大於對營利的追求。他希望未來可以把數據提供給教育部，協助做精準的分析：哪一區的學生程度好、為什麼好、好在哪裡，發音哪邊不好等等，「我們幫這群孩子提升他的能力，國家才會進步。」他強調：「不給我錢也沒關系，但我幫你分析。因為你做不到，我做，這是成就感。」

本文摘自《看》雜誌第245期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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