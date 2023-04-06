【撰文／林茂昌】

最近只要翻開報章雜誌，內容總少不了通貨膨脹。舉凡蛋價、電價、小吃、運動場館、旅遊交通等，全是「漲！漲！漲！」現在正是所謂的大通膨時代。而有關通膨的論述，也是多如牛毛，讀者諸君應該都看膩了吧。但請耐心繼續看下去，筆者試著從另一個角度看通膨，期能帶給各位稍微不一樣的觀點。

萬物齊漲，誰失誰得？

經濟學界有一句話，大家耳熟能詳：「天下沒有白吃的午餐。」意思是說，經濟事務沒有不勞而獲這回事。例如，政府發錢給大家用，我們心知肚明，遲早要以某種方式付出代價。政府的補貼、凍漲、福利等支出，最後無不由人民買單。總之，有得就有失，有失便有得。經濟利益只是移轉而已，不會平白出現，也不會平白消失。

同理，當萬物齊漲，大家抱怨生活費越來越貴，同樣的錢能買的東西越來越少，生活品質越來越糟的同時，其實，經濟利益並沒有憑空消失，而是移轉到另一群人的手上，只是我們不知其何許人也，誤以為所有的人都是通膨的受害者。

但透過分析，多少還是可以找到蛛絲馬跡。當物價持續上漲，靠固定利息收入或固定薪水養家的人受害；反過來看，支付固定利息或固定薪水的人或企業就是受益者。這些人是誰呢？首先是發行政府公債的政府。其次是發行固定利率公司債的企業，還有以固定利率借款去投資、買物資、買地、蓋工廠、蓋房子的企業家。而支付員工固定薪水的企業，在還沒幫員工調薪之前，或多或少也占了員工的便宜。

還有，那些趁機漲價以「反映成本」的廠商，真的只是反映成本嗎？難道沒有廠商悄悄地多漲一些以提高獲利嗎？當一顆雞蛋從5元突然漲到10元、12元時，消費者多花的那些錢，必然是由某廠商，或是某通路所賺取。越有能力漲價的賺越多，而調整價格的能力，端視廠商控制市場的能力而定。大致上，微型小農或小商家是真的「反映成本」，甚至「自行吸收成本」；而大型通路或企業，則有趁勢出擊的力量。

財富「五鬼搬運」

有時候，通貨膨脹與企業漲價交互影響，成為複雜的雞生蛋、蛋生雞的問題，很難釐清先後因果關係。但無論如何，大型企業利用通膨的大環境，趁勢超額漲價，進一步帶動物價上漲則是不爭的事實。紐約聯邦準備銀行研究室的研究員在2022年7月有一篇文章指出，從美國2021年第一季到2022年第一季的資料分析，通貨膨脹較嚴重的產業，其毛利的增加也較多。而堪薩斯城聯邦準備銀行經濟研究員2023年1月的一篇報告也認為，美國企業因為預期未來的成本壓力，在2021年調漲價格，對通貨膨脹有重大「貢獻」。

總之，通貨膨脹並不是均勻地讓每一個人受害；而是實質上有人受害，有人獲利。換言之，通貨膨脹具有財富及所得重分配的效果。經由重分配，你的實質財富和實質所得不是變少了，就是變多了。這與零和遊戲頗為類似：你不是贏家就是輸家，雖然大多數人是輸家，但贏家必然存在。由於這個重分配的過程是在不知不覺當中進行，所以有人稱之為「五鬼搬運法」。可想而知，大多數人的財富在不知不覺中被搬走了。而少數人則在不知不覺當中，有五鬼搬財富給他們。

通膨可使股票長期投資獲利

如前所述，贏家不外乎發行公債的政府、發行公司債的企業、貸款進行投資或土地開發的商人、以及趁機調漲產品售價的大企業。或許有人主張，市井小民的我們不妨也學著借錢投資房地產或股票，從通貨膨脹中獲利。這點，筆者的理財觀念比較保守，恕難認同。因為負債是萬不得已事，舉債投資，稍有不慎後果不堪設想。還是保守一些比較妥當。

剩下的一條路就是投資有能力調漲產品售價的企業了。哪些企業在通貨膨脹中有能力領先漲價以提高利潤？這需要下功夫去研究。但從投資組合的觀點，只要八九不離十就可以了。因此，避開產品價格受到政府管制的公用事業，如瓦斯、鐵公路、高鐵等，一般產業的龍頭公司多半有領先調整價格的能力。長期投資這些產業龍頭股，就有機會讓我們從通膨的輸家，轉換到贏家的陣營。

筆者進一步認為，通膨其實是股票長期投資獲利的重要因素。說穿了，長期投資之所以賺錢，有很大一部分是來自通貨膨脹的推動。那麼，這樣的獲利經過通貨膨脹調整之後，會不會只是不賺不賠？從零和遊戲的觀點來看，只要不是輸家，遲早有五鬼幫你把輸家的錢搬過來。

本文摘自《看》雜誌第243期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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