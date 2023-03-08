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傳統布袋戲 後生可期

聯合新聞網／ 看雜誌
▲「雷音劇坊」自行創編的《鯽仔魚娶親》，榮獲了2022年第16屆金掌獎「評審團特別獎」。雷音劇坊提供
▲「雷音劇坊」自行創編的《鯽仔魚娶親》，榮獲了2022年第16屆金掌獎「評審團特別獎」。雷音劇坊提供

【撰文／陳平】

每年黃曆二月初二，是台灣民間信仰中，大管家「土地公」的誕辰，也是民俗中的「頭牙」或稱「龍抬頭」的吉日。每到這天，各土地公廟前依例請來布袋戲團前來扮仙祈福。即使台灣早已脫離農村社會，擺下盛大謝神儀典熱鬧一番，依舊是善男信女心中的大事。

▲黃曆二月初二土地公誕辰，各土地公廟前依例請來布袋戲團前來扮仙祈福。彰藝園掌中劇團提供
▲黃曆二月初二土地公誕辰，各土地公廟前依例請來布袋戲團前來扮仙祈福。彰藝園掌中劇團提供

「一口說出千古事」

此時只聞台上鑼鼓喧天，戲偶飛天鑽地，好不熱鬧！然而，在社會環境丕變與人才凋零的今日，傳統布袋戲團前場演師加上後場樂師現場演出的畫面已不多見，時下布袋戲演出的音效、口白多半都是事先預錄，只留台上二位操偶師支撐大局。雖然對神明的心意依舊，台下卻少了扶老攜幼的觀眾以及小販湊熱鬧的人聲鼎沸，徒留神明獨納信眾與廟方的一片誠意。

布袋戲的式微，宮廟戲台前不再有熙熙攘攘的觀眾是現實寫照。然而，這個最能代表台灣傳統文化的藝術表演，卻在近年來重新走入大眾視野，有逐漸翻轉向上的趨勢。除了民間學者專家的提倡外，政府扮演著舉足輕重的角色。文化部文化資產局自2009年起，開始逐年登錄「重要傳統表演藝術及重要傳統工藝」，並開展對該項藝能或技藝傳習教學的資助，各類「藝生」由此而生。

其中，「傳統布袋戲」門類，最廣為人知的，當屬當年還客串侯孝賢電影如《悲情城市》、《戲夢人生》等的李天祿大師。李天祿之子、現年已92高壽的陳錫煌老先生，目前則是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」與「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的全方位藝師，主要由他帶領年輕一代，重拾傳統布袋戲的輝煌。

此外，雲林縣政府也於2007年開始，在素有「布袋戲故鄉」的虎尾鎮，舉辦有布袋戲界奧斯卡獎之稱的「金掌獎」活動，以鼓勵布袋戲表演藝術。2022年，成軍甫兩年的「雷音劇坊」自行創編的《鯽仔魚娶親》，榮獲了第16屆金掌獎「評審團特別獎」。令人驚訝的是，雷音劇坊的主演群――陳建霖、李奕賢、陳冠霖、陳韋佑等四人，都是老藝師陳錫煌的藝生或學生，不僅個個年輕，更是都可獨當一面的一時之選。

「十指弄成百萬兵」

其中，27歲的雷音劇坊團長陳建霖，2021年即榮獲第15屆「金掌獎」、第3屆「青年金掌獎」雙入圍；28歲的李奕賢是國寶藝師李天祿曾孫、「亦宛然」第四代傳人，另於2022年榮獲第4屆「青年金掌獎」最佳團隊獎；27歲的陳冠霖目前是「陳錫煌傳統掌中劇團」的接班主演藝師；38歲的陳韋佑則是彰化「彰藝園掌中劇團」第四代團長，並曾於2020年榮獲第2屆「青年金掌獎」最佳主演獎。

他們四人皆鍾情於傳統布袋戲，目前也都分別在中、小學，甚至大學社團教學，以傳承傳統布袋戲為己任。從這些優秀的年輕人身上，我們看到了台灣傳統布袋戲的新希望。在現今科技業掛帥的台灣，他們為什麼會投注心力在這個貌似夕陽的產業？這四位年輕傳統布袋戲藝師的心路歷程，值得我們品味。

布袋戲小百科

根據維基百科介紹，布袋戲又稱布袋木偶戲、籠底戲、掌中戲，是一種起源於中國大陸，後在台灣蓬勃發展的地方戲劇，與宗教信仰、天地神人關係、經濟時令、文化價值的傳承與維繫既定社會階層的穩定性緊密關聯。

布袋戲的歷史相當久遠，中國古籍《武林舊事》、《東京夢華錄》中記載，宋朝宮廷宴會的禮單上就有掌中木偶戲。

18世紀時，根據演出場所的不同，布袋戲分為室外演出的「野台戲」與在劇院演出的「內台戲」。其中，野台戲是戲班應邀請到各地演出，後來漸漸變成以迎神、謝神、祝壽為目的的表演，布景較為簡單，演出人員也較少。

台灣布袋戲早年多從大陸漳州、泉州流傳過來，由於保留了一百多年沒被破壞的社會架構及傳統語言（河洛語），提供了布袋戲良好的研究與展演環境。在台灣，因布偶大小，大致可分為傳統布袋戲、金光布袋戲、霹靂布袋戲。傳統的布袋戲偶尺寸較小，不到三十公分高，金光戲戲偶高約三十公分，電視霹靂布袋戲偶則大到七、八十公分。

1750年代，大量漢族閩南移民進入台灣，布袋戲也隨之傳入，其劇本以古書、演義小說等為主，被稱作古冊戲，口白較則文雅多詩詞，講求動作的細緻性，伴奏音樂以南管音樂、北管音樂為主。

1920年代，以武俠戲為主的布袋戲逐漸在民間發展，與先前傳統布袋戲主要的不同，在於劇情上多採用清末民初新著的武俠小說，如《七俠五義》、《小五義》等。因表現手法重視各種奇特劍招與武功的展現，故稱為劍俠戲。

戰後的1950年代，金光布袋戲開始在中南部各地的野台戲中開始發展。除了在劇情上仍延續劍俠戲時期的武俠內容外，也開始新創劇情及主角。1960年代初期，電影戲院演出布袋戲相當普遍，但野台金光布袋戲仍是鄉村地區的重要娛樂之一。

1970年，黃俊雄主演的內台布袋戲《雲州大儒俠》於台灣無線電視台演出，口白、劇情俱佳，曾締造全台灣97%的超高電視收視率。1980年代中期，黃俊雄之子黃文擇與黃強華在接續了父親黃俊雄《雲州大儒俠》系列以後，開創了聲名大噪的霹靂布袋戲。

 

本文摘自《看》雜誌第242期，更多內容請見http://www.watchinese.com

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