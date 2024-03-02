34歲「少年總仔」林敬超 寫下職涯登頂傳奇

【文／黃健誠】

年僅34歲，就成為全球最大商用不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）台灣區總經理的林敬超，是寧夏夜市的麵攤之子。沒有雄厚背景，他如何靠著自律與戰略思惟，快速登上大位？

沒有國外的亮眼留學背景，也非出身名門世家，就與人生勝利組無緣？

全球最大商用不動產服務商「世邦魏理仕」（CBRE）台灣區總經理的林敬超，34歲就刷新該職位最年輕上任紀錄，打破了上述刻板印象。

這位台灣囝仔在寧夏夜市長大，成長過程總與爸媽經營的小麵攤相伴。進入商仲界短短十年，他從整理資料的小職員，一路過關斬將，通過外商公司嚴格遴選，接下總經理一職。林敬超不僅是台灣商仲五大行最年輕的總經理，也是集團全球據點中最年輕的專業經理人。

這位「少年總仔」林敬超，成功登頂的背後，憑的不只是履歷表上幾項亮眼的工作經歷，還有從小磕碰出來、夜市「生意囝」的街頭智慧。

基層做起，百億案成代表作

上面還有三個姐姐的林敬超，從小就看著父母為了一家六口的家計，辛勤忙碌於麵攤生意，連過年都未能休息。因此，他從小學開始，課餘時間都會幫忙，有時甚至熬到凌晨。麵攤打烊之後，還得挑燈夜戰做功課。

回顧從小幫忙做生意的歲月，林敬超雖心甘情願，但坦言「其實過得滿辛苦的。」這些艱難，也成了他一路走來的動力與養分。

從大學起，他就下定決心要翻轉人生。由於就讀地政系，許多同學選擇當公務員、走上公職之路，但林敬超卻看向不同方向，大量研讀與原本所學無關的財經知識，也修了大量商學院課程，後來更立志進入商仲業。

畢業時，他抱著一定要在商仲界出人頭地的志向，連在當兵時都苦練英文，不忘要進入外商的目標。退伍後，他果然實現夢想，進入仲量聯行，成為分析師。

雖然當時月薪不到三萬元，每天總是埋頭協助同事整理資料，但林敬超沒有怨言，無論加班再晚，都會完成被交辦的事務，也不斷找出更有效率的處理方法。

這些努力，同事及主管們都看在眼裡，僅僅半年後，就升任租賃業務部副理，開始進入實戰階段。

商用不動產仲介不同於一般房地產，產品可能是土地、商辦、廠房、商場及飯店，背後涉及相當龐大的專業知識，且價格往往上看數十億元，甚至上百億元，還得兼顧林林總總的服務眉角。

林敬超舉例，通常與客戶見面時，要準備至少50至100頁的簡報，還要能快速找出不同物件的癥結點，告訴對方物件可以如何規劃、法規有哪些限制、開發前景、潛在價值等，這些龐雜的事項，需要整個團隊一起努力。

去年，林敬超與團隊接下信託基金清算案—─新光一號REITs，僅僅籌備兩個月，就快速找到潛在買家，最後以100％的達成率全數標脫；包括新光天母傑仕堡大樓在內，超過180億的總金額，打破2023年商用不動產交易紀錄。這筆大案，也成為林敬超升任總經理前的代表作。

從事不動產行業近20年，同時也與林敬超常有業務往來的新利一號REITS基金管理人潘彥中觀察，過去林敬超帶領資本市場部時，成績就相當亮眼；他總是把每個案子都當成「最重要」的案子看待，就算手上案件再多，他想的也不只是達成任務，更會為客戶思考如何創造最大價值。

林敬超也是溝通高手。世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所所長施甫學說，客戶的樣態很多種，也有許多人難以捉摸，但他卻能維持耐心與高情商（EQ），就連同事也被當成「內部客戶」。公司員工旅遊，他還主動充當攝影師，無論對內對外，都願意放低身段來與每個人交流。

嚴以律己，成職場最大武器

接下總經理大位之後，林敬超還是秉持著嚴以律己的態度。舉例來說，就算工作再忙，他仍堅持每天晚上10點入睡、早上5點半起床；上班前還會先去健身鍛練，再開始繁忙的一天。

多年來始終如一，是因為他相信「我就是自己的總經理」，把自己想像成一家公司，有財務部、行政部、業務部等，還要能跨部門合作。可以說，自律、積極，就是他在職場上最大的武器。

林敬超一路走來，印證了唯有隨時準備好自己，才能抓住機會，寫下更多精采故事。

林敬超

出生：1989年

學歷：政治大學地政學系、政治大學國際經營管理碩士（IMBA）

經歷：仲量聯行分析師、租賃部業務副理、港商私募基金、第一太平戴維斯投資部經理、世邦魏理仕資本市場部主管

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