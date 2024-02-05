朝小野大、少數總統怎麼辦？賴清德該緊張嗎？

【文／陳思豪】

總統大選結束，本次當選人賴清德僅拿到四成左右選票，加上立院未能過半，不少人認為他未來4年的施政會很困難，宛如當年陳水扁處境。但不少扁政府時期人士卻認為，現在大環境更有利，賴清德需要加強的是這件事。

過去8年，民進黨享受「一黨獨大」的優勢，面對爭議的法案，總能靠著「人數優勢」強渡關山，但在本次立院三黨不過半的情況下，新政府需要更多的溝通與協調，否則在野黨一昧杯葛，對國政推動會是很大的阻力。

扁情勢更艱鉅，賴清德有迴旋空間

但歷經扁政府時期的多位官員，都對現在的情勢處之泰然，當年擔任總統府秘書室參議的郭文彬認為，從陳水扁到蔡英文，民進黨已有16年的執政經驗，反觀阿扁上台時，民眾還沒遇到政黨輪替，整個心情相當不安。

還記得當時選舉結束後，甚至有消息傳出舊官僚不願接受新政府的訊息。

此外當年的立委席次，仍是尚未改制前的225席，其中超過三分之二是在野黨，已達到罷免總統的門檻，反觀現在的國會是三黨不過半。

一位不具名的陳水扁親信坦言，當年宋楚瑜領銜第三勢力，但其實親民黨尚未成立，因此扁政府面對的是鐵板一塊的「泛藍陣營」。

但現在有第三勢力，民眾黨有自己的想法，或許可以從這邊找到突破口，甚至可以在藍白之間找到一些迴旋的空間。

唯一比較麻煩的，是立法院長已不是王金平，有「公道伯」之稱的他在藍綠之間都有一定威望，很多人都敬他三分，王金平善於協調，總是能在各種爭議中，找到一個大家都可接受的作法，未來立法院長能不能有這種功能，會是觀察重點？

表／2016-2024連三屆國會席次比較表

增加協商機制，努力說服社會輿論

整體大環境比20多年前還好，接下來就是思考該與各黨進行合作。

郭文彬認為，新政府或許可以參考過去扁時期做法，透過調整機制，讓預算整包一起闖關，或是把幾個案子放在一起協商，「這邊讓一點，那邊拿一點」，讓一些法案能成功推動。

一位不具名陳水扁核心幕僚則認為，其實藍、綠之間並不像外界看到的如此對立，絕大多數還是可以喬出共識，不是每件事情、每個案子都要甲級動員。

扁政府時期在經建會擔任副主委的張景森，近日也在個人臉書寫下自己看法，他坦言過去做法是拉攏本土派，利用內部矛盾個別擊破，但這樣效果有限，在某些議案或許有用，但總體而言，最終是肉包子打狗，養肥對手而已！

如今情勢，最好的辦法就是回歸民主政治的基本運作原理。好的政策或法案努力說服輿論，爭取在野黨支持，當然也分給他們一些政治功勞。這樣的情況就算是碰到執意杯葛，受傷的也只是在野黨。

如今情勢，最好的辦法就是回歸民主政治的基本運作原理。好的政策或法案努力說服輿論，爭取在野黨支持。陳之俊攝

籌組聯合政府，記取唐飛當年教訓

在朝小野大的版圖確立後，不少人建議新政府可以找一些在野人士，籌組聯合政府。當年陳水扁也曾找來唐飛組閣，環保署長由郝龍斌擔任，但最終事與願違，原先冀望能透過合作順利推動國政，但唐飛不但在139天就下台，朝野對立甚至更加嚴重。

郭文彬認為，當時最大關鍵就是他們未用政黨為單位進行合作，當時陳水扁找來唐飛，僅止於個人的合作，正確的做法應該是黨對黨協商，通通講好之後，一起進到政府工作。

當年擔任民進黨副秘書長，先後又到海基會、陸委會服務的台灣民意基金會董事長游盈隆認為，自己很贊成籌組聯合政府，這樣整個政府民意基礎會更穩固，很多國家包括英國、德國、奧地利都有這樣的經驗。

但一定是黨對黨，所以賴清德一定要拉高層級，最後只會淪為跟阿扁一樣的處境。

還有4個月左右的時間，新政府就要正式上台，面對眼前相當不利的困境，賴清德該如何突破？能否從扁政府時期吸取教訓？還有待觀察。

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