過得像個窮學生、開破車 億萬富翁年輕時5個節儉習慣

【文.樂羽嘉】

NBA達拉斯獨行俠隊老闆庫班(Mark Cuban)成為億萬富翁之前,是個非常節儉的人。

這位《Shark Tank》節目名人在還很年輕的時候,為了累積財富,養成很多節儉的消費習慣,例如開不昂貴的車、挑特價時間購買便宜雜貨、削減飲食開支等等。即使現在已經身價不凡,他還是會避開某些太奢侈的消費。

他也表示,若現在資產突然變成原本的10分之1,也不會影響他的幸福快樂。

來看看庫班年輕時使用了哪些令人印象深刻的節儉習慣、如何靠這些習慣使財產成長:

1.25歲前開便宜的破車

25歲以前,庫班只擁有很便宜的汽車,也只開便宜的汽車,而且是破舊骯髒的便宜汽車。庫班接受《Money Magazine》專訪時表示,25歲前,他沒有一輛車子的價值超過200美元。

庫班有一輛車是飛雅特(Fiat)X1/9,甚至車子駕駛座的車底板上還有一個洞,而且那輛車還挺耗油。

庫班之所以決定要開便宜汽車,是為了省錢,好讓他能夠把心力放在實現退休目標上。在職業生涯的早期,庫班讀過一本書──泰爾霍斯特(Paul Terhorst)寫的《Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35》。這本書寫說,只要你想辦法每天只靠50美元生活,非常有紀律地花錢和存錢,你就能夠退休。

2.跟室友一起住

庫班生涯早年有一個節儉的習慣,那就是過跟學生時期一樣的生活。他24歲的時候,跟另外五個室友一起擠在德州達拉斯一間三房公寓裡。

庫班在部落格回想,「我沒有自己的臥房。」

「我睡在沙發或地板上,端看我何時回家。」

庫班住在這棟公寓時,連置物櫃也沒有,室友知道有幾堆東西是庫班的。

現在庫班認為,能夠致富,以前過得像個窮學生有很大的幫助,讓他能夠量入為出。

3.半夜買生活雜貨

庫班在播客節目《Club Random》與主持人馬赫(Bill Maher)對談時表示,他二十多歲時會在半夜去購買生活雜貨。

為什麼是半夜?庫班回答,是因為那個時候最容易找到打折的食品。他會挑選一些比較便宜的雞肉和1.29美元的薯條。

4.雜務自己來

一般人對億萬富翁的刻板印象是有一棟房子裡有一堆管家和僕役服侍,不過庫班不是這種億萬富翁。

庫班在播客節目《The Really Good Podcast》告訴主持人阿爾索夫(Bobbi Althoff),他沒有雇用管家,自己洗衣服,反正這個過程也只要花2秒而已,庫班的小孩也自己洗自己的衣服。

5.日常生活必需品都在特價時批發購買

直到今天,庫班購買日常消耗品的方式依然是在打折的時候批發購買。

他推薦所有人都可以使用這個消費撇步,如果能儲存幾年份就更好了,像是牙膏和洗髮精。

庫班指出,這些民生消耗品的價格最終都會上漲,而在特價時批發購買這類用品代表你投資的錢立刻有了回報。

(資料來源:GoBankingRates、Yahoo Finance)

【延伸閱讀】

一張台積官網照片露餡 龍潭小廠如何站崗站進台積供應商?

被15間醫學院拒絕 他靠被動收入平均月收591萬元

到底何時會降息?債市怎麼買?安聯投資長教戰:目前我們喜歡短天期債券

從剖蚵女工做到五星酒店總座,她帶高雄承億突圍:飯店要像遊樂園

小黃司機協槓作家 王國春:希望教女兒,各行各業都有貢獻和價值

※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載