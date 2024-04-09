「這次沒倒，不代表下次不會倒」 地震專家：應立即檢測老舊建築結構

【文．鄭閔聲】

4月3日上午7點58分，台灣東方海域發生芮氏規模7.2強震，這是繼1999年規模7.3的921大地震之後，釋放能量最強大的地震。接近震央的花蓮縣部分地區，最大震度達到6強，市區已傳出房屋傾斜災情，蘇花公路也因多處坍塌而中斷。

「以現有資訊來看，這次地震的發生並不讓人意外，」知名地震學專家、中央研究院地球科學所特聘研究員馬國鳳解釋，台灣東部海域上、菲律賓海板塊與歐亞板塊交界的琉球海溝，平均每60到100年就發生一次芮氏規模7以上的強震，例如1986年就曾出現規模6.8地震，當時連遠在台北縣中和的華陽市場都發生建築倒塌。

「生活在台灣的人民，心中原本就要有面對這類型地震的防災意識，」她說。

和921狀況不同

雖然這次花蓮地震規模已逼近921水準，但因爲發生在海上，陸地受震波影響較為輕微，不像921震央就在台灣陸地上，因此造成超過5萬棟房屋全倒、2415人罹難的嚴重生命財產損失，「兩場地震屬於不一樣的系統，」馬國鳳解釋。

在餘震不斷晃動下，東華大學環境學院院長張文彥直言，台灣東部海域短期內發生規模7以上強震的機率確實較低，「但不是不可能。」例如2018年2月6日造成17人罹難的花蓮地震，順序就是2月4日先發生規模5.8的有感地震，隨後是一連串的餘震，最後才是6日的規模6.2主震。

回顧歷史，1951年10到11月間的5週內，台灣東部就曾一連發生5次強震，其中4次規模在7以上。

應加緊檢測、補強老舊建築耐受度

張文彥指出，現階段相關機構的首要任務是進行詳細的餘震監控，若再次出現強震可提前預警；民眾則務必不要接近隨時可能出現落石、坍塌的山區，以免受困。

建築物倒塌，是強震造成人員傷亡的最主要因素，雖然全國目前除了花蓮以外，其他縣市還沒傳出房屋的狀況，但張文彥呼籲中央與地方政府加緊檢測老舊結構物的防震耐受度，是否已因這次強震而減弱，「這次沒有倒，不代表下一次不會倒，」50年以上歷史的老舊建物應先檢測，若發現結構受損可緊急補強。

馬國鳳也認為，921大地震過後20多年，國內老舊建物的都更、補強，已經有相當進展，這點從1986年中和的市場建築會因花蓮地震而倒塌，這次大台北地區卻沒發生類似狀況，即可證明；但政府仍需持續推動危老都更與結構強化，配合各地區全面性的防災演練，才能有效降低強震致災風險。

身處板塊交界處的台灣，不可能永遠不面對規模7以上強震，預防減災這條道路，永遠不會有盡頭。

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