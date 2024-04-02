台股AI濃度最高公司AMAX 一家40年老系統廠如何在十年前就搭上輝達？

【文．楊孟軒】

去年才返台上市的艾瑪斯科技（AMAX），AI營收佔比高達五成，居台股之冠。這家在矽谷成立40年的老公司，更是輝達首批GPU伺服器合作伙伴，甚至替微軟AI實驗室打造高性能伺服器。艾瑪斯科技如何做到？

這間總部位在矽谷的老公司，2023年營收僅60億台幣，但卻能替微軟的AI實驗室、矽谷LLM新創，以及全球最大半導體設備廠，客製化性能高超的AI伺服器，更吸引鴻海集團入股25.74%。

AMAX股價也搭上AI熱潮，去年11月掛牌至今已經漲了1.2倍。究竟AMAX是什麼來頭？

輝達最早期GPU伺服器伙伴

早在2010年之前，AMAX就開始和輝達合作GPU伺服器。當時，AMAX蒐集矽谷公司的產品發展路線圖，赫然發現輝達發展方向從遊戲走向了伺服器，「我一看core（核心）數量比英特爾還多，上百顆、上千顆很厲害，非常想要和他們合作，」AMAX風控長倪集烈說。2010年，AMAX就推出搭載輝達Tesla C1060 GPU的初代GPU伺服器。

10多年後的今日，生成式AI爆發，人人想搶輝達的GPU，AMAX的規模無法和動輒千億營收的大型組裝廠比擬，卻不擔心缺晶片。

中國信託證券總經理林佳興在AMAX業績發表會中提到，AMAX優勢之一，就是與「上游晶片業者」是長期合作伙伴，可以在第一時間取得晶片、完成產品設計並順利量產。

量身打造完整的AI伺服器解決方案

另一個優勢，是位在矽谷，AMAX能最快接觸到前緣技術，有感於伺服器運算效能提升而有更大的散熱需求，早在2015年就投入液冷散熱技術研發。

AMAX業務副總經理曹柏揚就舉例，每當輝達、AMD和英特爾推出新的GPU、CPU時，市場上還沒有開發相對應的水冷板（Cold Plate），AMAX有專門硬體團隊替客戶設計開發專屬的水冷板，同時也會協助客戶測試、運行軟體，讓解決方案能發揮最大的效能。

透過軟硬體整合能力，AMAX協助客戶量身打造完整的AI伺服器解決方案，「在台灣沒有其他公司具有這樣能力，即使在美國， 能提供類似服務也只有4、5家公司，」曾任友訊技術顧問、和AMAX創辦團隊認識超過15年的星眾科技技術長陳壽山說。

正因如此，世界級大客戶也才放心讓AMAX解決難題。一家全球前三大半導體設備廠就是AMAX客戶，在晶圓廠裡打造抗震低噪音的伺服器。

AMAX甚至替AI領頭羊——微軟——內部的工程和科學研究實驗室，打造工作站型式的AI伺服器。這間實驗室的任務是開發微軟內部的AI演算法，因此對伺服器的系統運算力、網路帶寬、存儲帶寬，要求極高。由於規格太過特殊，惠普和戴爾等大廠的現成產品，沒辦法符合微軟的需求。

鴻海集團也投資，未來可望擴大產能

鴻海集團也透過兩間子公司投資AMAX共25.74%股份，3位創辦人則加總持股50.48%。

創業40年後回到台灣上市，倪小菁解釋一方面是為了開發在台灣的半導體客戶，未來也將以台灣為生產基地，拓展新加坡、韓國等亞洲市場。而位於中壢的組裝產線，也將在今年第二季啟動。

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