金價驚驚漲背後的三隻手 中國、波蘭、新加坡央行為什麼要爆買黃金？

【編譯 樂羽嘉】

金價屢創新高，背後是哪些國家央行的爆買在推波助瀾？為什麼？

黃金漲勢未歇，昨晚再創歷史新高。只要中國、波蘭等國家央行還沒軟手，繼續大買特買，黃金就還有更多上漲空間可期。

花旗集團北美原物料研究負責人多西（Aakash Doshi）表示，在市場預期美國聯準會將在2024下半年降息的背景下，金價可能在2024下半年升至每盎司2300美元。目前黃金價位在2203美元左右。

黃金價格通常與利率呈現反向關係。利率下跌，黃金就比債券等固定收益資產更有吸引力，因為後者在低利環境產生的報酬較少。

麥格理銀行（Macquarie）也預測金價將於下半年不斷創高。麥格理策略師在3月7日的備忘錄中指出，實物黃金的購買有提振金價的效果，然而最近黃金飆漲100美元，還得歸因於「期貨的大量買入」。

世界黃金協會（World Gold Council）全球央行主管范少凱（Shaokai Fan，音譯）表示，「過去兩年以歷史性規模購買黃金的央行們，在2024年依然是很強勢的買家。」

市場觀察家告訴《CNBC》，這些買盤使黃金即使在高利率和強勢美元的環境下依然盤堅。

更高的利率通常會降低黃金相對債券的吸引力，因為黃金並不產生利息。更強勢美元則會削弱美元計價黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

黃金是避險資產，地緣政治不確定性的加劇，也助長對實體黃金的強勁需求。

多西表示，「過去十年，俄羅斯和中國一直是兩個最大買家。然而，最近幾年央行的購買變得很多樣化。」

在各個央行之中，中國人民銀行是2023年最大黃金買家。

《Axios》整理數據顯示，中國人民銀行在2023年自己就購買了225噸黃金，按照一月底金價計算約價值150億美元。中國人民銀行持有量已達到2235噸，佔其國際儲備約4%。

世界黃金協會指出，中國疲弱的經濟與陷入困局的房市，推動消費者奔向避險資產黃金，同時個人的黃金投資活動依然盛行。

波蘭央行則是世界第二大的黃金淨消費國，2023年買進130噸黃金。黃金佔波蘭央行總國際儲備的12%，波蘭央行總裁格拉平斯基（Adam Glapiński）希望這個數字能達到20%。

採礦公司惠頓貴金屬（Wheaton Precious Metals）執行長史茉蕪（Randy Smallwood）表示，在波蘭隔壁開打的俄烏戰爭，促使波蘭人渴望購買穩定的資產。

格拉平斯基在2021年宣布計劃購買100噸黃金，希望使國家金融更加安定。

新加坡則是2023年第三大黃金淨購買國，主要買家是新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS），2023年購買了76.51噸黃金。

新加坡金融管理局沒有透露這項投資決定的緣由，世界黃金協會的范少凱猜測，還沒解決的俄烏衝突使各國央行一直警惕著地緣政治的風險。

他說，「他們可能一直在根據對風險的看法，調整儲備分配。」

除了央行，散戶對珠寶、金條和硬幣的購買也推動了金價上漲。

中國人民銀行不但是全世界央行中買最多黃金的央行，中國也是零售黃金購買量最大的國家。

范少凱指出，從零售消費者來看，中國去年也因為個別投資人為了資產多樣化轉向黃金，帶動了強勁的需求。

根據世界黃金協會的數據，中國在2023年已經取代印度，成為世界最大黃金珠寶買家。中國消費者去年買了603噸黃金珠寶，較2022年多了10%。

史茉蕪表示，除了中國，印度消費者對黃金的需求也是全球最大的，尤其是在印度的結婚季（一般是十月到十二月、一月到三月之間）。

他說，「在印度，黃金是最高價值的實體禮物，是結婚季的重要一部分。」

儘管印度的珠寶需求應繼續保持相當的水平，但世界黃金協會表示，黃金價格變貴可能會對這類支出造成一定程度的影響。從去年開始，印度的黃金珠寶消費需求下降了6%，來到562.3噸。

不過印度的金條和金幣投資年增7%，印度央行對黃金的投資也持續強勁。印度央行在一月購買了8.7噸黃金，是2022年七月以來最大單月購買量。

除了中國和印度，根據世界黃金協會記錄，去年土耳其的黃金需求幾乎是2022年的兩倍。

持續不斷的消費者通膨、替代性投資有限，以及去年總統大選期間國內政治不確定性，都推升土耳其對黃金的需求。

范少凱補充說，「土耳其的零售需求也非常強勁，去年總統大選期間，投資者紛紛湧入黃金市場，以防土耳其里拉劇烈波動。」

土耳其一年一度的消費者物價通膨率，在二月飆升至67.07%。土耳其里拉過去一年內貶值40％，目前兌美元匯率處於史低水平。

（資料來源：CNBC、Axios）

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