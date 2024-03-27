合格保母卻虐童 監管為何失靈？ 盤點全台2.5萬個孩子居家托育制度

【文／周妤靜；圖片／Getty Images】

1歲男童剴剴遭保母施虐致死，只靠社工守護，夠嗎？居家托育「愛的接力賽」，斷點在哪？這道警訊來不及挽救剴剴，至少要保住更多的孩子。

2023年聖誕節前一天，待出養的1歲男童剴剴經醫院宣判死亡。由於他小小的身體布滿傷痕，醫院通報兒虐。不久，台北市地檢署便羈押剴剴的保母。

這起兒虐案件直到今年3月才在媒體曝光，震驚社會並引發一連串疑問：嫌疑人既然是政府認證的「合格保母」，為什麼督導保母的台北市社會局居家托育服務中心沒察覺虐待？剴剴是兒童福利聯盟待出養的個案，被安置在保母家期間，兒盟社工三度訪視，為什麼渾然不覺有異？

盤點全台灣還有2萬5000個孩子仰賴居家托育，系統性的問題亟待政策修正。

2014年保母登記制度上路後，照顧三親等外的嬰幼兒須依法登記，以確保保母具托育資格、托育環境符合40項安全指標。經合格登記的保母每年得接受18小時在職訓練，以及各縣市居家托育服務中心無預警訪視和督導。

從中央的規範看來，居托中心輔導、管理保母的職責明確，但是權責下放到縣市政府，卻出現各行其是的結果。

增加訪視頻率，變「過水交差」

彭婉如基金會居家托育部研發組組長李庭欣舉例，地方政府委由民間團體的居托中心執行許多「縣市社會局覺得重要的業務，」包括辦理保母的服務登記和家長的居家托育補助，甚至要提供定點的臨時托育。

完成地方政府的行政業務，反而成為居托中心的「主業」，大幅壓縮訪視、輔導保母的時間，也讓訪員更難看見居家托育的實況。

李庭欣說，依規定一位訪員至多督導60位保母；若一位保母帶兩個孩子，則要追蹤120個孩子的照顧情況，「實在應接不暇。」

剴剴案發生後，台北市政府再命居托中心提高訪視頻率，從一年2到4訪，增加到一年6訪。

李庭欣難以認同，因綜合各國文獻、實務經驗，訪視時間多長才是關鍵，「至少要觀察60到90分鐘，才能蒐集到比較完整的資訊。」依目前案量，李庭欣擔心增加頻率的結果，是訪員到案家「過個水就離開」。

出養童保母，更應高標準檢視

事實上，要好好把關孩子的照顧品質，應注意的細節多如牛毛。施曉樺曾在彭婉如基金會承辦的居托中心擔任訪員、督導，經歷長達8年。她踏入保母家，焦點不只放在孩子身上，眼前出現的人是誰、為什麼出現，都要問清楚且放在心上。

「有沒有哪邊怪怪的？」施曉樺說，包括孩子沒精神真的是因為打預防針嗎？孩子臉上的瘀青有可能是自摔嗎？她會與督導、家長討論，並要求保母演示摔傷的經過，才能確認事實。

以剴剴案來說，台北市文山區居托中心訪員觀察剴剴符合1歲兒童的發展，但送托一個月無法融入保母家，訪員須串接其他線索下判斷，可惜點與點之間沒有連成線，錯失接住剴剴的機會。

衛福部政務次長李麗芬針對剴剴案檢討社會安全網。她表示，社福單位共同訪視，應為常態。 （王建棟攝）

0至2歲的孩子本就高度脆弱，而等待收養、被暫時安置的孩子，更是完全仰賴保母和社工的關照。但是，社工一個月通常只有一到兩次與孩子互動的機會，照顧出養童的保母則是24小時全年無休。

所以與收出養團體合作的保母，不僅要取得合格登記，還要受到更高標準的檢視。勵馨基金會副執行長王淑芬說，保母照顧孩子的動機跟理念一定要非常清楚。

「勵馨與新進保母合作總是誠惶誠恐，」王淑芬指出，「訪視頻率甚至要到一週兩次。」

5月審草案，改革居家托育

不過，出養社工和原生家庭、保母，建立的是合作與信賴關係，王淑芬說，「我們是愛的接力賽，一起把孩子送到新的家庭。」

站在監督角色的居托中心，若能與出養社工共訪保母，較容易察覺不當照顧的情形。然而，要期待居托中心、收出養團體增加共訪機制、訪視頻率，還需政府投入更多資源。

剴剴案後，衛福部召開檢討會議，其中一項改善措施是正視政府出養兒童的職責，不應讓收出養團體全權負責出養前的短期安置、承擔安置費用，中央和地方政府應共同承擔。

彭婉如基金會也針對全年安置在保母家的出養童，要求訪員不能只在平日訪視，假日也應列入觀察。「這不只是一件社會案件，」李庭欣說，政府、民間團體都必須加強風險預防、讓制度變得更好。

為強化托嬰中心和居家托育的管理規範，衛福部社會及家庭署去年擬定「兒童托育服務法」草案，計劃今年5月送入行政院。

草案加嚴保母的登記資格，也提高違規事項的罰則，但未明訂「居家托育服務中心」的核心目標；民間團體擔心地方政府仍然各行其是，不以訪視輔導為重心，讓督導保母、提升居家托育品質的效果受限。

社家署署長簡慧娟說明，草案還可以討論，地方政府與居托中心之間的權利義務都將列明。至於各界要求居托中心增加訪視頻率，簡慧娟也同意負荷太重時，得替居托中心爭取資源，「不能讓民間團體承擔太多。」

居家托育的改革不能再等。兩年前，監察院即發出警訊，「地方政府的稽查、輔導訪視制度難有效防範托育人員的不當行為，有待積極檢討，避免不當托育事件再發生。」

這道警訊來不及挽救剴剴，至少要保住更多的孩子。

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