「健保是靠壓榨醫護來運作」 藍綠委：應調漲保費、醫學中心費用

【文／彭子珊、周妤靜；圖片／邱劍英攝】

國民黨立委蘇清泉為安泰醫院榮譽院長、醫師公會全國聯合會前理事長，民進黨立委劉建國長期在衛環委員會，監督全民健保政策。他們怎麼看待健保改革？以下是採訪摘要：

（王建棟攝）

國民黨立委蘇清泉：健保費率應調漲，並幫醫護加薪

全民健保是靠壓榨醫護人員來運作。

目前台灣的醫護人員薪資遠低於澳洲、美國和日本，幾乎是在「做功德」。醫護人員長期低薪、過勞，不利於台灣醫療產業的發展，也導致醫療品質下降。

由平均壽命的落差可知，台灣已經輸日韓、港澳和新加坡。有鑑於此，我的政策建議是大幅提升醫護人員的薪資，讓健保點值維持在1元。如此一來，台灣醫院就不必巧立名目、胡亂收費，靠衝高自費項目維生。

其次是國家擴大投資，目前台灣的醫療保健支出僅佔GDP的6.1%，因為投資不足，每一年都在砍藥品採購價。從健保上路以來，抗生素已經從一支180元砍到一支剩20元；砍得太兇，國際藥廠只好退出台灣市場，而缺藥也是台灣醫療品質下降的關鍵。

全民健保實施至今，雖然達到「廣覆蓋」、投保率近百分之百的目標，卻沒換來「高水準」的醫療水準，應即刻啟動改革。

政府應透過公務預算撥補醫療保健支出，逐步達到佔GDP的8%，並調漲0.5個百分點的健保費率，納入長照給付。唯有挹注資源，台灣的醫療保健才有機會隨新科技進步。

（王建棟攝）

民進黨立委劉建國：醫學中心要更貴，使用者付費、減少浪費

考試引導教學，全民健保給付方式，也引導台灣醫療的走向。舉個例子，插鼻胃管能得到健保給付，拔下鼻胃管、訓練咀嚼卻不得給付時，醫療體系當然偏好為病人插鼻胃管，而不是耗費人力、時間訓練病患進食。

台灣的醫療目前是以效率至上，如果政策能引導醫院以生命品質優先、更重視預防醫療，其實全民健保的壓力會小一些。因為預防做得好，就不必為重病治療付出N倍以上的成本。

但現階段全民健保要進行改革，「管理手段」才是改變醫療品質的關鍵。例如落實分級醫療，讓醫學中心專注於急重難罕的治療，地區醫院和診所則作為家庭醫師，守護社區的健康。

當各級醫院能落實分工，醫院就不用靠衝業績或苛刻醫護的方式經營。分級醫療該怎麼推動？如果醫學中心門急診費用比其他層級醫院貴很多，民眾就會自行判斷，不至於小病小痛也跑大醫院。健保署也有責任把關醫學中心的門診項目，若發現大部份都不是急重症，就要採取必要的管理手段。

另外是建立使用者付費的觀念，既然藥品已經有了部份負擔，醫院的檢查、檢驗也應該要推部份負擔。雖然這會讓民眾不開心，但當病患必須掏錢，才會仔細了解醫療用途、不浪費醫療資源。

當然，民眾也需要教育，其實長期就近看診，能建立好的醫病關係，放心接受醫師的診斷、轉診的安排。如此一來，大醫院也不會壅塞、導致醫師過勞和醫療糾紛的後果。

隨著人口老化、醫療成本提高，健保可能面臨左支右絀的困境。繼續壓低藥價不是辦法，這會讓台灣人沒有先進藥品可用。因此政府應扶植藥廠、落實醫藥分業，讓全民健保「不因窮、不因貧而沒辦法看病」的理想落實到下個世代。

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