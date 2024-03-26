業務員沒說的保單省錢技巧 漲價時代規劃「4心法」

【文 盧沛樺】

面對保險業巨大變革，一般人過去沒買齊的保障，接下來該怎麼辦？保單轉型不一定都是壞消息，仍能從中找到不花大錢的方法；保戶認知也必須調整，讓保險回歸姓「保」。

保險業60年來最大變局，正驅動商品全面變革，對保戶有好有壞。好處是，保險公司投入開發保障型保單，特別是醫療險，受惠於老保險公司具有更豐富理賠經驗，從前買不到保單的高齡、慢性病等弱體族群，有機會納保。

隱憂是，保險公司愈來愈不願承擔投資風險，愈來愈不願替保戶理財，保戶以後買保險，保險公司不會掛收益保證，會跟買基金一樣，得有「投資有賺有賠」的心理準備。

而終身險轉向定期險，85歲以後，保戶得自己負責。面對新時代，建議保戶可採四大投保心法：

一、終身險變貴，善用定期險

同樣50歲的人，2023年買終身重大傷病險或終身長照險，保費均較2018年貴。因為保障終身，在新制底下，保險公司的風險會變大，保費會漲。保戶如果只想付相同保費，保障就會縮水。

這時可善用保費較低的定期險，補足特定人生階段的保障。例如小孩求學、身上還有房貸等扮演家庭經濟支柱時期，可加保定期壽險，拉高保額。

淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁，原有療程型癌症險，50多歲時加保一次給付型癌症險，保障到80歲，「罹癌高峰在這段年紀，硬買終身險，會貴到買不起，」他解釋。

二、高齡及弱體族群也買得到

保險公司意識到，台灣進入高齡化社會，原本的保戶年紀漸長，體況自然老化，只讓身體健康的人投保，長此以往，保費收入會遇到瓶頸。再加上，受惠於醫療研究進步、理賠數據漸多、科技工具加持，醫療險搭配穿戴式裝置，可定期追蹤保戶體況，最新趨勢是高齡、慢性病友，都有機會買到保障。

譬如，原本糖尿病友買不了醫療險，南山人壽針對特定族群的病友，開發弱體保單；國泰人壽的樂齡系列，也讓有慢性病的長輩買得到防癌險。

三、保額增購，升級舊保單

增加保障，不一定只能買新保單。郝充仁建議，善用保額增購權，幫舊保單升級。

保額增購權是保險公司提供給保戶的權利，在符合特定條件下，不需要任何健康證明，就能夠依當初投保年齡及費率，為自己加買保額。愈早期買的保單，因投保年紀愈輕，保費會比買新保單省愈多。「20年前買的保額，20年後會變薄，因為被通膨吃掉，這時候保額增購權，就能彌補，」郝充仁說。

四、理財保單，並非穩賺不賠

過去，保守投資人會利用保單理財，累積退休金，未來這條路將愈來愈難走。因為接軌新制後，保險公司向保戶承諾保證報酬率，股東可能就得增資，才能承擔高昂的資本要求。

因此，用保單理財也要抱著有賺有賠的心理準備。未來保證成分會降低，不保證的成分變高。富邦人壽重新推分紅保單，就是最明顯的寫照。即使保險公司願意多提資本，金管會也阻斷這條路。

除了2020年已要求業者儲蓄險要加重死亡保障、減少儲蓄成分，未來擬再針對投資型保單，拉高壽險保障，等於保費中用於投資的本金會變少，都不利於保戶累積資產。

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