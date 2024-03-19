車燈龍頭帝寶營收、獲利創新高 苦熬5年奪歐洲千萬超跑訂單

【文．康陳剛】

台灣汽車車燈龍頭帝寶去年的營收、獲利都創下新高，除了大環境助陣，成功打進歐洲超跑車廠，更為公司帶來嶄新商機。但風光背後，有一段被拒絕上百次、苦蹲5年才敲開客戶大門，不為人知的辛酸歷程。

「運氣好，不是什麼啦，」帝寶創辦人暨執行長許敘銘笑笑地說， 不過比起業績創新高，更讓許敘銘高興的，可能還是公司在這兩年迅速打進歐洲車廠，取得超過15個歐系汽車品牌一階供應商資格，甚至拿下英國千萬超跑的車燈訂單，成為該車廠第一家來自亞洲的車燈供應商。

一年狂飛90趟，「厚臉皮」才有機會

帝寶能在歐洲OEM市場打出一片天，背後重要推手正是許敘銘三子、帝寶特助許智博。

為了和車廠接上線，許智博勤跑歐洲，在慕尼黑、倫敦、都靈等汽車重鎮來回闖蕩，最高紀錄是一年搭超過90趟飛機，大半時間都待在歐洲。

他寄出上百封信、請朋友介紹，或直奔各家車廠總部站崗等人，甚至多次買票參加給遊客的工廠導覽行程，只為了碰碰運氣，期望巧遇能幫他介紹窗口的車廠員工。

「要厚著臉皮用各種方法，想辦法一而再地去拜訪，不然你坐在辦公室裡，有辦法認識到那個人嗎？」許智博笑說，想敲開車廠的大門沒有捷徑，就是靠一個字——「蹲」。

除了向外拓展市場，6年前，許智博領軍投入產線改造，啟動數位轉型，要為這間營運超過40年的老企業注入新活水。他強調，「要讓客人覺得，你的生產是有在進步，可以即時化管理、做到可被追蹤。」

6年數位轉型，產量提升兩成

在許智博剛進公司時，曾發生一次至今令他印象深刻的插曲，埋下他日後請纓帶領帝寶走向數位轉型的因子。

當時他為了追溯產品問題，請同事調出生產資料，「一看都是紙本記錄，用手抄的，難道不會有落差嗎？」他笑說，「我一直以為我們家是很厲害的公司，沒有辦法接受這個事實。」

想像與現實落差的衝擊，加上他發現，爸爸是靠多年累積的經驗管理產線，但這套心法難以有效傳承，必須讓資訊更透明，他才能掌握廠內的生產動態。

只是父子間觀念不同，許智博為了過爸爸這一關，使出磨字訣的功夫。「我跟他戰了大概有3、4年，他才同意我做第一件事，」他從最基本的線上簽核系統開始翻新，第一筆費用甚至還不到100萬，「你相信我一件事，傳產老闆是很節省的。」

經過6年，帝寶在數位轉型的投資已超過一億，包括建置新的ERP系統，並逐步讓老舊機台也能連網，從手機、平板就能掌握生產動態。許智博透露，因為改善了管理效率，現在帝寶整體生產量比過去多出至少20%。

這幾年，帝寶還投入數十億在台灣彰濱和泰國兩地新建工廠，為仍在成長中的AM和OEM生意做好後勤準備，許敘銘笑說，「這個產業真的很難做，人要多、資金也要多，技術也密集。」

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