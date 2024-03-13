阿里山終點站祕境「十字路」 森林鐵軌旁睡一晚 有星空、好放空

十字鳴心民宿依著來吉步道，客房擁有大面積窗戶，引來滿室綠意，就是最療癒的設計。 （謝佩穎攝）

【文／吳雨潔；圖片／謝佩穎攝】

十字路站曾是交通樞紐，因公路開通、火車停駛而沒落。隨著林鐵修復延伸、青壯返鄉，寂寥小站有了咖啡、民宿與攤販。每天火車停駐兩小時，來祕境聚落，享受生活感度假。

跟著阿里山森林鐵路來到終點，就是十字路站了。

這裡是阿里山鐵路與公路雙線距離最近之處，若搭大眾運輸前往阿里山，可在此轉乘公車；亦是早年來吉、達邦、特富野等部落古道的交通隘口，漢人跟原民交易的會面點，因而取名「十字路」。

昔日原漢交會點，失而復駛

1980年代到阿里山當護士的戴惠施，後來在十字社區落了腳。她敘述阿里山公路開通後，鐵道歷經八八風災摧殘、停駛等往事。

小站停駛，沒落是必然，人口流失也是偏遠鄉鎮的共同情節。但即使聚落寂寥了，她還是喜歡這裡的涼爽氣候跟善良人情味。

打開家門就是鐵軌，是十字社區的生活寫照。戴惠施（左）沿著鐵道旁種菜養花，日子接地氣又愜意。 （謝佩穎攝）

十字路車站在2017年失而「復駛」。時任十字社區總幹事的戴惠施心想，不可能載遊客來鳥不生蛋的地方吧？她跟鄰居在站旁擺攤，蔬菜、草仔粿、山葵、抱蛋粽等在地小食，打造臨時市集，聚落有了生氣。

隔年，戴惠施小兒子吳孟儒在工作轉換的空窗期，回家過年。對咖啡有興趣的他，靈機一動，搬了桌子與3張高腳椅，準備手沖壺、日曬與水洗各半磅的衣索比亞豆，在門前賣起手沖咖啡。

（謝佩穎攝）

全家返鄉，創業買快樂

起初，戴惠施擔憂：咖啡又吃不飽，有人來嗎？但吳孟儒抱著「幾千元的創業，賠掉就算了，再把桌椅搬回客廳，就當給自己買個快樂」的灑脫，小店開張。

也因在外奔波多年，吳孟儒覺得「給人糟蹋得差不多了」。他觀察阿里山咖啡有名氣，可惜產區多是農民，較少直接接觸消費者。自己以咖啡師的角色，能提供農民建議，也協助消費者找到喜愛的口味，成為創業特色。

吳孟桓（左）與弟弟吳孟儒（右）返家，共同為自家事業與生活聚落努力。 （謝佩穎攝）

返鄉不只生存，也思考能為在地做什麼。他親自拜訪咖啡農、幫忙杯測。每個月輪流在「十字鳴心咖啡」店內提供阿里山各莊園的日曬、水洗、蜜處理咖啡豆，替農民宣傳，也讓選擇豐富，增添回頭客。

如今的十字路站，是林鐵本線在今年全線通車前的終點站。平日一班、假日兩班的火車，從嘉義出發，中午在此停泊約兩小時，再開下山。

「十字路是被低估的地方。前是鐵路、後有來吉步道森林，位置得天獨厚，」戴惠施大兒子吳孟桓在去年底也回家了，一起打拚剛開幕的「十字鳴心」旅宿。

十字鳴心咖啡店在阿里山已有名氣，客人絡繹不絕。 （謝佩穎攝）

一泊二食，享受無聊

自然景緻太美好，民宿刻意加大窗景的開闊尺度，肆意引進明媚綠意。在窗邊，就像被森林環繞般又chill又療癒。

不做削價競爭的生意，也不想跟別人一樣，吳孟桓從細節吸引同好。簡單乾淨的日系內裝，以L:A Bruket黑橡木擴香，銜接森林清新；備品用茶籽堂，洗沐都是自然氣息，令人沉浸放鬆。

狗狗來福被調皮的主人畫上搞笑眉毛，常慵懶地躺在鐵軌上休憩。 （謝佩穎攝）

一個月內上山度假兩趟的Miss V Bakery負責人黃于玲分享，台灣去哪都方便，但藏在山裡的十字路站是祕境。民宿只有五間房，早晨少了過路遊客，更能擁有靜謐時光。

遠道而來的黃于玲不安排任何行程，心情與腳步，跟著時間放空放慢，完全徜徉在山林間，也讓她真正有了度假的滿足感。

山中沒有購物廣場、遊樂設施，但光是逛戴惠施的小菜園、撿撿菜，跟著吳孟桓走進《神隱少女》氛圍的隧道，或去步道散步，就讓大人小孩玩不完。

沿十字路站鐵道往山上行，是3座接連隧道（鐵軌禁止行走，僅為拍照示意），可前往探幽。 （謝佩穎攝）

住宿安排一泊二食，希望旅客能好好待著，享受發呆的悠閒。吳孟桓原先在食品餐飲業工作的歷練，換為民宿餐食的講究。食材幾乎都是媽媽或鄰居、山上農友種的菜。

早餐的生菜來自馥仙製茶廠門口的誠實自助商店，淋上西班牙橄欖油，有時搭配西班牙的麝香葡萄酒醋、夏多內酒醋，有時選用台灣的紅茶醋、咖啡醋、柚子醋等。

民宿早餐以在地誠實店家的生菜，搭配不同風味油醋，有美味也有活力。 （謝佩穎攝）

優格配上在欉紅果醬與沁峯養蜂場的玉荷包荔枝蜂蜜或酪梨蜜，搭著Croque Madame（法式火腿蛋三明治）跟炒薯塊，或可頌與炒蛋，樣樣都用心。

繞著鐵道的生活

小小聚落，生活繞著鐵道，一出門口就是鐵軌的畫面，成為亮點。吳孟桓笑說，「人愈少的地方愈漂亮，」他也期待，來往旅客能感受到小山城的獨特可愛。

漫步林木間，享受被芬多精圍繞的舒暢。天晴時，在枕木斑斕的鐵道，悠哉放空；或在無遮蔽的視線下，迎接最美的日出與日落；也能於低光害的夜晚，細數燦爛星空。

（謝佩穎攝）

總是雲霧繚繞的山村裡，迎著大自然的冷氣，品飲咖啡。原以為阿里山總是熱鬧沸騰，沒想到意外在十字路站，遇見了最有生活感的祕境。

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