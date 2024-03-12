比金融海嘯更慘！石化外銷接單大跌25% 比ECFA沒了更冷酷的現實

【文．劉光瑩】

中國取消ECFA對12項石化品的優惠關稅，外界擔憂若全面取消將帶來衝擊。但事實上，台灣石化業者面臨的生存危機，比這還嚴重：產能利用率將連7季低於八成；兩年後，更有中國爆量低價供應倒入全球。

外銷大衰退，台塑年終5年最差

去年下半年起景氣急轉直下，整體外銷接單表現都差，但石化與塑橡膠的出口最為慘淡。

前幾大石化與塑化業者，去年業績都不佳。包括台塑、台塑化、台苯、南亞，年營收衰退幅度都超過15%。台塑的年終獎金發放3個月，是5年來最差。而且，寒冬恐怕還未走遠，這波石化業挑戰，比金融海嘯時恐怕還要嚴峻。

法人分析師指出，今年第一季的輕油裂解廠產能利用率預估在55%，是歷來最低，不到金融海嘯時的六成。「這會是連續7季，稼動率（產能利用率）低於八成，從來沒發生過，」他說。

儘管有石化業者寄望在今年第3季後，全球景氣會開始復甦，屆時，業績可以有起色。但是分析師卻提示，這可能並非一時的大浪，而是海嘯。

中國產能過剩，低價出口搶市

「真正的寒冬要來了，」法人分析師預期。中國當年為了救市，在2008年底祭出「4萬億投資計劃」，新推出十項「大內需」，以國家力量促進經濟成長，包括鋼鐵、石化業等基礎產業開始大肆擴充產能。幾年後，大量的產能陸續開出，需求卻沒有跟上腳步，過剩的產能變成衝擊產業的大利空。

接著，減碳趨勢撲面而來，中國大力扶植電動車產業，柴油需求持續減少。2020年起，中國官方高唱「減油增化」方針，透過政策引導，原油做成石化品的比例大幅增加。

大廠已轉移產能，ECFA影響不大

其實，這不是突如其來的地震，是早就可預見的海嘯。產業發展署署長連錦漳舉例，中國大陸從2017年就開始規劃擴增乙烯產能，預計2026年會達到年產5600萬公噸，比2021年增加五成。

中國的供應量傾巢而出，內需市場去化不易時，業者勢必低價出口搶市，給國際石化業者帶來莫大壓力，同時，這也意味著過往提供給台灣石化原料的關稅減讓，已無繼續存在的必要。

「早從5年前，台灣石化業者就預見這狀況了，」連錦漳說，大型石化業集團，早早採取動作，積極佈局海外，中國更是重中之重。這也是為何官方會說即使ECFA早收清單全部取消，對台灣石化業者也不會有太大影響。

小廠高值化求生，盼攻進半導體

該如何避寒求生？唯一的路，就是高值化轉型，不能再滿足於大宗產品。連錦漳指出，近幾年不少石化業者逐漸走向高值化。

半導體化學品，就是重要發展方向之一，連錦漳指出，目前許多半導體化學品必須從歐洲或日本進口，但如果加強輔導力道，建立本土化的供應能量，就可做到進口替代。

台積電在2021年年報中列出的12家化學品供應商中，4家是日商、歐美佔5家，台廠僅佔3家，還有進步空間。

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