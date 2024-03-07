巧克力要漲價了？可可價格創歷史天價 為什麼這麼貴？

【編譯．賀先蕙】

心情不好的時候，你也會想吃一顆巧克力嗎？隨著巧克力使用的關鍵原物料可可的價格大幅上漲，巧克力或許不久就要漲價了。可可價格1年半的時間上漲超過3倍。連巧克力生產商都快撐不下去了。可可為什麼變貴？

巧克力要漲價了嗎？巧克力的關鍵原料可可價格持續創新高。根據統計機構Trading Economics的數據，可可價格在2月26日創下歷史天價，來到每噸6,884美元。可可價格在2022年下半年之後就持續飆漲，從大約每噸2,200美元上漲至今，漲幅超過3倍之多。

原物料可可的價格大漲，也讓巧克力製造商的獲利承受壓力。2月初全球最大的巧克力製造商好時（Hershey's）警告，「可可價格的歷史天價預計將會對今年的獲利造成壓力。」

好時的執行長芭可（Michele Buck）也表示，不排除調漲產品價格的可能性。「我們不能討論未來的定價，」《BBC》引述芭克與分析師的電話會議指出，「但以目前的可可價格來看，我們會運用一切可行的工具，包括價格，來管理企業。」

可可價格上漲使得巧克力生產商裁員以對

如果觀察去年第4季的財務數據，好時營收下降了6.6%。除了好時之外，另外一個巧克力品牌Cadbury的母公司億茲國際（Mondelez）也表示，可可價格上漲是他們營運上的一大挑戰。

面對生產成本上升，好時也表示將裁撤5%的員工。另一家法國巧克力製造商Barry Callebaut則是宣布將裁撤2500名員工、約當等於19%的人力。

可可價格上漲受到西非產地氣候異常所致

可可價格上漲，主要原因是這兩年來，可可主要產地西非的迦納和象牙海岸受到氣候變遷和聖嬰現象的衝擊，氣候極端不穩定。《經濟學人》分析，迦納與象牙海岸兩地，佔了全球可可生產的6成之多。上一個可可的生產季，聖嬰現象帶來了反季節的高溫與降雨。象牙海岸去年的降雨創下了20年新高。

不穩定的氣候對可可生產的一個重要傷害，大量降雨會造成可可果樹的黑莢果病，一種真菌造成的疾病，會使得可可果實腐爛。黑莢果病衝擊了可可的產量和品質。

在極端氣候下，可可的生產將持續受到阻礙。根據研究機構Barchart的分析，2月26日，象牙海岸政府公布，去年10月到今年2月底，可可的出口比前一個生產季低了32%。迦納政府也在2月中旬公布，2023/2024年度的可可生產將會創下14年新低。

在這樣的情況下，《經濟學人》也引述荷蘭安智銀行（ING）預測，今年全球的可可產量缺口將會創下2014年以來最大，達到450萬噸。

（資料來源：BBC、經濟學人、Barchart）

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