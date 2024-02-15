用冥想維護世界和平太浮誇？ 實證：監獄現行犯、城市犯罪都下降

【文．劉光瑩】

去年底跨年期間，全球有來自139國、超過萬人聚集在印度中部，每天靜坐7個小時以上，為期兩週不間斷。其中有60多人來自台灣，他們不惜千里、自掏腰包，千辛萬苦為的不只是求取內心平靜，還希望祈願世界和平。他們的努力嘗試，有機會成功嗎？

12月底寒冬的清晨6點，戶外只有約十度低溫，位於印度中部海德拉巴近郊的一處靈修中心，巨大白色帳篷底下，數千人兩眼微閉，全場靜寂，只有微弱呼吸聲此起彼落。

他們這一坐，就是7個小時，除了用餐、如廁外，不做其他事。這樣的靜坐練習，整整持續兩週。

這是全球超覺靜坐（Transcendental Meditation）運動，在疫情後舉辦最盛大的一次集體靜坐活動，共吸引了來自139個國家、一萬多人響應。

他們希望用這次共同行動，回答一個問題：一群人如果將信念集結起來，專心一致，究竟可以發揮多強大的力量？心靈的共振，能夠改變世界嗎？

65位台灣人，自掏腰包赴印度靜坐

這群靜坐練習者中，有65人來自台灣。他們揮舞著國旗，在人海中特別顯眼。

他們心中有一個共同的夢想：用萬人靜坐、心靈共振的力量，祈願世界和平。

這場全球性的靜坐運動，開始於1950年代末，來自印度的瑪赫西（Maharishi Mahesh）開始向全球推廣他研發的靜坐方式：每天兩次、每次只要20分鐘，就能進入更深的意識狀態。

從披頭四、海灘男孩，到橋水基金創辦人達利歐，都是超覺靜坐練習者。最積極的代言人，是因執導《穆赫蘭大道》、《雙峰》聞名的美國導演大衛林區，他在2005年創辦基金會，推廣的不是自己的電影，而是希望把靜坐，帶給全美、甚至全世界的人。

「我們的意識就像一片海洋，」大衛林區基金會執行長羅斯（Bob Roth）在受訪時以海洋比喻情緒波動。

他說，壓力和情緒起伏，就像海面上的波浪。儘管海面可能波濤洶湧，波浪底下卻是無盡的平靜，每個人其實都有這樣的能力，只是平常被太多外界影響蒙蔽，「靜坐是幫助我們找回與內在平靜連結的一種工具。」

又為什麼是一萬人？

羅斯解釋，他們希望展示集體冥想的力量。他比喻：一顆小燈泡可以照亮一個房間，一萬顆燈泡可以照亮整個世界。

台灣超覺靜坐教師林柏虎說，研究超覺靜坐的科學家提出一個假說：若早晚集體靜坐的人數達到整個城市人口百分之一開根號，在此期間，該城市的犯罪率與疾病發生率都有明顯下降，他們稱之為「瑪赫西效應」。

光是冥想，就能維護世界和平？

試圖用冥想帶來世界和平，難道不會太浮誇嗎？

羅斯說，「每個人都質疑我說：『這根本不切實際。』但我反問他們說，『你認為光是靠著炸彈和武器，就能帶來更多和平嗎？』」

羅斯分享自己過往經驗。他曾進到加州最大的死刑犯監獄聖昆丁監獄，帶領囚犯靜坐。他說，透過教導靜坐，他們發現監獄內犯行降低了8成，練習靜坐的囚犯，出獄後再犯率更是降低了5成。

林柏虎也舉了美國另個例子。在1993年夏天，4000人在華盛頓特區進行了為期兩個月的持續靜坐冥想，這兩個月內華盛頓特區的犯罪率下降超過2成。

他與許多靜坐擁護者們都相信，這兩者是有關連的。

「個人內心平安，全世界才能平安」

從個人平靜，蔓延到眾人的平靜，是他們純粹的信念。

這趟前去印度的台灣人當中，來自各行各業、男女老幼皆有。有的是因病痛接觸到靜坐，有的則是經歷人生創傷後，透過冥想得到心靈安適。

76歲的蘇逸玲，是其中一位到印度冥想兩週的人。

她曾是台北榮總護理部督導長，1986年，她成為台灣第一位出國接受愛滋照護專業訓練的護理人員，回台後建立愛滋病患照護標準，更在1997年促成北榮安寧病房成立，協助無數家屬與病友面對生離死別的人生課題。

十多年前，在安寧病房服務時，蘇逸玲認識了台灣首位超覺靜坐老師張潘秀江，她也是基督教女青年會前總幹事。

當時，張潘秀江的先生、前駐巴拿馬外交官張慕飛因洗腎住院，特意找蘇逸玲開會討論後送安寧病房事宜。後來在蘇逸玲安排下，張慕飛拔管後全程由家人陪伴，迅速轉送至安寧病房，還幫張爺爺洗了超音波澡，以及跟在國外的兒子視訊通話，線上與現場的兒孫都哭成一片，溫馨完滿地送張爺爺走完人生最後一程。

後來，兩家成為莫逆之交。直到5年前，張潘秀江才跟蘇逸玲提到超覺靜坐，結果讓蘇逸玲一試成主顧，認為可以讓腦袋更加清晰，因而成為積極練習與推廣者。

她相信，個人力量有限，但眾人力量無限。「世界紛亂，每個人先要有內心平安，全世界的人才可能平安，」她說。

靜坐不是執著於成功，而是努力過

另一位前往印度的劉怡德，則是專業寵物溝通師。幾年前母親生病過世，讓她開始嚴肅思考人生的意義，超覺靜坐也協助她走出傷痛，以及排解與往生寵物溝通累積的內心壓力。

在印度旅行途中，有許多意想不到的事，計劃趕不上變化，對她來說都是練習。例如，原本以為會有帳篷，結果到當地才發現帳篷還沒搭好，要先擠在百人大通鋪。

最大挑戰之一，居然是洗頭。留著波浪長髮的劉怡德，學會兩天一次，趁一天最溫暖的時刻洗冷水澡，咬緊牙，一邊發抖、一邊用冷水洗頭，像小美人魚一般，趁著正午暖陽把頭髮曬乾。

萬人兩週的集體靜坐結束了，然而，烏俄戰爭仍持續；中東戰火不僅未歇，甚至還可能擴大。

問劉怡德，看到兩週的努力冥想，並未成功帶來世界和平，會不會覺得失望？

但她一點都不氣餒。

「我們不能光用『成功』或『失敗』來定義每次的嘗試，」她認為，對靜坐與瑜伽修行者來說，重點是「不執著」。不論每次成績如何，還是得繼續盼望。「重點是我們有努力過。」

無論是宗教或哲學信念，每個人都有推動自己努力向前的信仰。對這群超覺靜坐練習者來說，他們已經找到了內在的驅動力量，不論這股信念是否或何時，能夠帶來眾人所盼望的和平，他們都會堅持下去。

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