首輛國產電動車來了！納智捷n7訂單近萬直逼特斯拉 車用供應鏈卻喜中帶憂

【文 康陳剛】

由鴻華先進設計、掛上納智捷品牌的「Luxgen n7」，是台灣第一輛國產電動乘用車，對國內消費者和產業發展都別具意義。未來3年更多平價電動車將進入市場，但也映照出台灣汽車供應鏈的隱憂。

1月開始，n7就會陸續交車，預計半年內交付完第一批約8000張個人會員、1000張公司行號訂單，成為台灣電動車掛牌數第二多的車廠，緊追在特斯拉之後。

平價電動車時代來臨

這輛車不只是裕隆集團在電動車時代的新希望，對於台灣電動車市場及產業發展而言，也是重大里程碑。首先，n7開出電動車的破盤價，富有吸引力的定價策略固然是為了爭取訂單，也加速國內電動車市場發展。

南陽實業副總經理詹醒昇分析，台灣車市主力之一就是n7所在的中型SUV市場，國產價格約在100到120萬之間；而n7針對會員開出入門款，價格刻意壓在同樣區間，以便與同級燃油車相提並論，「在考慮油電轉換時，民眾多了一個符合預算的選擇。」

除了n7，2024年還會出現更多款國產電動車。像是同為裕隆集團的中華汽車，旗下代理品牌MG已準備在台灣組裝、銷售電動車款MG4；而鴻華先進的小型SUV車型Model B已完成工程設計，年底可望看見這台車掛上納智捷品牌，由於車型較小，售價預料將比n7更低。

不只台灣，全球車市也正在進入電動車平價化的新階段。

電池成本如溜滑梯滑落

主要原因是，佔電動車製造成本約4成的電池，拜技術精進之賜，價格持續下降。研究機構彭博新能源財經指出，由於電池供應鏈上下游產能皆大幅提升，供給成長速度高於需求，2023年全球鋰電池價格下降了14%，創下歷史新低。

電池成本如溜滑梯般持續滑落，許多車廠得以加速開發更平價、符合大眾需求的電動車款。

服務商串聯拚充電網路

n7上市之際，裕隆集團找來國內7大電動車充電服務商，如華城Evalue、中興電iCharging及三地集團的特爾電力等，要在n7交車時同步推出「充電漫遊平台」，將不同業者的充電系統透過平台串接起來，車主只要透過一個app，就能連接各家充電樁充電並消費扣款，不用再下載多個應用程式。

「現在營運商非常、非常多，最近又回報多了一家新的，手加腳指頭算起來都不夠，」華城電機執行長許逸晟笑說，台灣目前已有超過20家充電營運商，遲早會進行整合。換言之，充電樁版圖也會經歷一番洗牌。

鴻華先進發言人王理巍表示，納智捷n7除了電池等高階部件必須外購，其他零組件幾乎都由台廠供應，整台車的國產自製率超過4成，「我們也希望台灣供應鏈能跟著電動車一起成長，只要台灣可以供應，當然優先在台灣找。」

零件廠擔憂排擠效應

話雖如此，也有業者對於供應鏈從油轉電、青黃不接的時期，抱持高度的危機感。

一位汽車零件廠副總就擔憂，現有傳統汽車產線轉換成生產電動車，必須投入大筆資金，台灣國產化合作對象主要是日系車廠，這些日系車廠近年來積極南進，譬如具有關稅優勢的泰國。在排擠效應下，台灣更難取得電動車新零件授權，未來的國產電動車，極可能零組件也從海外進口，只負責最後組裝，導致國產車用零件市場繼續萎縮。

【延伸閱讀】

稱民眾黨是「一人黨」 柯文哲：這麼少資源，把兩黨打得鼻青臉腫，太好笑了

賴清德：我很「派」，這是我對國安的堅持 礦工之子挑戰8年輪替魔咒

電動車的「中國時代」來了 比亞迪侵門踏戶，福斯從老師變學徒？

2024大選》柯文哲、賴清德、侯友宜22縣市拜廟全解析

碩博學歷者最愛在求職時說謊！馬斯克1招破解：我都問這一題

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載