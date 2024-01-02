想要成功快樂的生活 擁抱10個新習慣

【編譯／樂羽嘉；圖片／Shutterstock】

想要過著快樂與成功的生活，養成良好的日常生活習慣會有幫助。

我們每天的習慣、做出的每個小決定、採取的每個小動作，都對我們的生活有著天大的影響。改變你的作息與慣常行為，可能有助於改善你整體生活的滿意度和成就。

《Hack Spirit》創辦人布朗（Lachlan Brown）整理出10個習慣，或許可以幫你讓生活變得更加美好：

1.擁抱正面思考

英國前首相邱吉爾曾說，「態度是件小事，卻能造成天差地別的結果」。正向思考也是一種簡單而強大的思考方式，能夠把局面整個扭轉過來。

正向思考不只是一直用玫瑰色的眼鏡看待事物，更在於保持樂觀，看到每朵雲中的一線曙光。

正面思考並不代表對生命中不那麼美好的事情視而不見，更在於選擇看到好的那一面。

當你開始把障礙當成跳得更高的機會，把出包當成很酷的學習機會時，你正在把自己的船駛向非常厲害的方向。

如果你想要打造快樂而成功的人生，那麼擁抱正向思考是一個很好的開始。

別忘了，正面思考不是假裝一切完美，而是聚焦在積極正面的地方。

2.設定清楚可達成的目標

透過設定目標，布朗的個人生活和職業生活都出現了重大改變。他曾經漫無目標的生活，很努力但沒有清楚明確的目標，覺得自己的努力瑣碎而無效。

後來，布朗開始設定清楚、可達成的目標，從每天的小目標開始，逐漸換成更大更長期的目標。

舉例來說，布朗的第一個目標是每天早上早起一個小時，擠出一些時間在上班前運動。一開始很難做到，但成功持續後，布朗一整天都精神奕奕，效率也倍增。

這些目標讓布朗產生方向感和目的感，不再每天只是活著，而是積極地讓生活變得更好。

3.優先照顧自己

在忙碌的生活中，我們時常忘記照顧自己，你很容易忙著兌現工作與家庭的責任和社會義務，在過程中卻忽略了自己的個人需求。

然而，自我照顧並不只是用三溫暖寵愛自己，放縱自己沉溺於最喜歡的食物當中，重點是確保你的身體、心靈和情緒處於健康狀態。

你知道壓力可能害你的壽命減少2.8年嗎？

正因如此，冥想、運動、良好的營養、維持均衡的工作與生活非常重要，這些都有助於壓力管理、促進整體健康。

若你想要過著健康成功的生活，請優先照顧自己，這不是奢侈而是必須。

4.培養感恩的心

知名脫口秀主持人歐普拉曾說，「感激你所擁有的事物，你最終能獲得更多。若你聚焦在你所沒有的事物上，你永遠也不覺得足夠。」

我們的眼光很容易被我們沒有的東西、沒有達成的目標、正在面對的問題吸引過去，而忘記看看我們已經擁有的東西、已經實現的功蹟、每天日常生活中的快樂。

培養一種感恩的心態，能夠幫助我們把焦點從欠缺的東西轉移到我們生命中那些豐沛的事物，也能教會我們珍惜小東西，在每個狀況中找到喜悅。

一個簡單的做法是開始寫感恩日記。每天寫下三件值得你感激的事情，大到升遷，小到美味的一餐都行。

長時間下來，這些小小的累積會變成快樂。當我們聚焦在豐盈的事物上，就會設法創造更多。

5.持續學習

這個世界不斷快速變化。昨天還行得通的做法今天可能就沒有用了，要保持領先的關鍵就是持續學習。

這不代表你要重回學校或是拿一些新的學位。學習有很多種方法，讀書、上線上課程、參加工作坊、僅僅是對身邊的世界好奇都可以。

透過持續學習，你可以獲得新的技能、知識和觀點，這個習慣不只能讓你增強適應力、更足智多謀，也能敞開大門迎接新的機會。你學習得愈多，成長得愈多，成長是快樂和成功生活的關鍵。

6.學著慷慨、同理心

美國詩人馬雅．安傑洛（Maya Angelou）曾說，「人們會忘記你說過什麼、你做過什麼，但永遠不會忘卻你給他們的感覺。」

正因如此，學習成為慷慨、有同理心的人非常重要。

在我們追求幸福快樂和成功的過程中，時常會忘了待人接物的重要性，我們如何對待他人、我們讓他們產生什麼感覺。

慷慨和同理心並不是脆弱的象徵，而是能夠培養更深刻情誼、互相尊重與歸屬感的優點。

當你對別人展現慷慨，不但他們受惠，也能帶給你喜悅和成就感。展現同理心則能讓你打造出更堅定與更有意義的關係。

你可以把同理心養成習慣，像是聽聽朋友的煩惱或是幫助有需要的人，做志工或是捐錢。幸福總是會降臨在那些友善慷慨的人身上。

7.學著放下

布朗曾經沉溺於過去的錯誤中，久久不能自拔，在心中不斷重播，一再地懲罰自己，筋疲力竭，卡在負面循環中。

而後，布朗才學到放下的重要性。放下過去的錯誤、失敗、恩怨，任何對你不再有好處的事情，這種解放感很暢快，能夠釋放出心理空間給更多的正向思考和正向體驗。

這不是要你忘卻或忽略發生過的事情，而是接受，從中學習，然後前進。

放下是一個持續的過程，而不是一次性事件，但是一切的努力很值得。放下之後，布朗重新找回內心的平靜，也獲得了更多機會。

8.維持工作與生活的平衡

辛勤的工作和奉獻是成功的關鍵，而維持工作與生活的健康平衡也非常重要。

在步調快速的現代社會，工作與私人時間的界線很容易模糊。我們有時候會在深夜回覆電郵，或週末把工作帶回家，但這樣一來很容易筋疲力竭，降低整體生產力。

你要努力達成適合你的平衡，也就是要設定嚴格的界線，撥時間從事你的嗜好、好好放鬆，好好陪伴摯愛的人。

成功不只代表專業成就，也與個人的成就和幸福有關，你必須確保對成功的追求不會毀了你每天的幸福快樂。

9.相信自己

最重要的習慣或許就是相信你自己。

若不相信自己，每場挑戰都會令你覺得難以克服，每次失敗都像是世界末日，成功似乎遙不可及。一旦你相信自己，就等於開啟無限的可能性。

自我相信能夠激勵你奮戰，激發你的毅力，使你更有韌性，也讓你能夠超越所有失敗，度過挑戰，達成夢想。

你要相信自己的能力，自己的價值和潛能。你比自己想的還厲害。

10.韌性

韌性就像肌肉，你愈常使用，它變得愈強，而在追求幸福和成功的道路上，它是無價的特質。

我們都知道，人生充滿了起伏。我們的私人生活或專業領域不可避免會遭遇挑戰，但定義人生旅程的不是挑戰本身，而是我們如何去回應。

培養韌性代表發展一種從挫折中復原的能力，並持續前進，你要從經驗中學習，適應改變，不受失敗或困難阻礙。方法包括維持解決問題的心態，聚焦在解方而不是問題。另一種方法是讓身邊充滿支持你的人，他們會鼓勵你並幫助你從不同視角看問題。

有韌性的人並不是永遠不會失敗或都不會遇到困難，而是永遠不放棄的人。

培養韌性能讓你準備好面對生命中的挑戰，朝向長久的幸福和成功邁進。

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