回不到疫前榮景 靠AI救經濟？PIMCO經濟顧問：還有得等

【文／林麗珊；圖片／Getty Images】

【2024經濟大預測】PIMCO董事總經理暨全球經濟顧問克拉里達為2024全球經濟把脈，直言三個理由，世界經濟仍低於疫前水準。要靠AI救經濟？再等等！

投資管理公司PIMCO董事總經理暨全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida），學者出身，曾任美國財政部助理部長和聯準會副主席，是華爾街最了解政策想法的人。

他接受《天下》專訪時直言，聯準會升息目前已經到頂，但對降息將非常謹慎。其餘，短中長期利率預估，請見專訪紀要：

聯準會近年的升息循環，的確是近40年來最激進的一次。但實際上，貨幣政策緊縮幅度遠不如升息那麼多，因為在2022年12月之前，物價上漲速度快過升息。政策利率高於通膨，真正產生緊縮效果其實不到一年。金融市場的殖利率、匯價或股價，的確因此趨緊。

但最近風向有改變，市場預期聯準會升息已差不多了，市場變得比較樂觀。一個值得關注的指標是，比較鷹派的聯準會理事瓦勒（Christopher J.Waller）自己都說，升息已經差不多了。如果偏鷹派的委員都這麼說，升息循環就不會持續太久。

我們2022年12月就預估，聯邦基金利率將升到5%左右，目前約在5.37%。這符合我們的基本預測，升息應該在2023年就會結束。

要降息，先看通膨臉色

但何時降息？目前，物價上漲率仍高於聯準會2%的目標區。在沒有降到2%以下時，利率可能會維持在相對高點一段時間。

一旦降息，還需要注意美元。過去十年，美元的表現都非常強勢。因為在疫情爆發前，美國本來就早於其他國家升息，那時美元就走強。疫情爆發後，資金湧入避風港，美元被視為安全性資產。接著為了抗通膨，聯準會升息，美元又再度升值，所以說美元已經強了大概十年左右的時間。

目前聯準會只有結束升息，一旦從升息轉降息，美元匯率也會開始走弱。

中期來看，我們預測，未來五年，美債殖利率平均水準，會比疫情爆發前五年來得高。

原因不在聯準會。

我們認為，聯準會中性利率仍介於2.5%到3%之間，跟疫情前十年差不多，不會回到金融危機前的4%到5%。

美債殖利率拉高的理由是結構性因素。

過去15年，各國政府大量發債。20年前，我擔任財政部助理部長的時候，美國國債佔GDP約40%。如今，早已快速增加破百。早年，國債佔GDP比例破百就表示國家財政很糟、很爛，但現在全世界破百國家非常多，發債將會繼續。

但未來就算發生經濟衰退，要像之前那樣，隨隨便便就做無限量的量化寬鬆，門檻會非常高。現在降不下來的物價，就是過度撒錢帶來的後果。

此外，聯準會正在進行減債縮表。聯準會不會再去買那麼多美國公債，但這些國債總要有人來接手，這表示十年期公債殖利率必須有足夠的吸引力，讓投資人願意來接手。

目前，十年期公債殖利率比短期公債低，期限溢價（term premium）為負的不正常現象一定會扭轉，長天期公債殖利率將攀升。

疫情前，長債較短債的期限溢價，大概是100個基點左右。現在我們認為應該要高得多，因為各國政府負債比過去高，債券供給量更多了。

一旦公債殖利率上升，這也代表企業中長期的發債成本會提高。

靠AI救經濟？還要再等等

長期而言，我們認為全球經濟平均成長會低於疫前的水準。第一是各國政府債台高築，會拉抬借貸融資的成本；二是生產力沒有明顯改善；第三是人口老化。

雖然很多人對AI有十分樂觀的期待，但就像蘋果在1978年推出第一台個人電腦，卻一直到1990年代的中期，我們才看到個人電腦普及，真正反映在提升生產力。AI確實是一個革命性的科技，但可能要過了很多年才會真正反映在生產力的提升。

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