遭陸禁638天後開放！鳳梨釋迦回不去出口盛況 背後原因不只一隻蟲

【文 蔡立勳】

熱銷時「只要不是石頭都能出口」，卻突然一整個貨櫃被退回。鳳梨釋迦從外銷中國夯品變滯銷品，雖於日前開放，但不全面。卡關原因除了蟲害，還有撕不掉的政治標籤。它的未來在哪？

成在零關稅待遇，敗在病蟲害

曾經，因為鳳梨釋迦太過搶手，貿易商不僅連品質不到外銷等級的B果都搶著買，甚至常打破農民與其他貿易商談好的價格，多加1元收購，讓農民轉手出售，當地出現許多「一元朋友」、收購價不斷加碼的「一日三市」亂象。

那段輝煌時期，「做裝潢、水電的都放下本業，來種鳳梨釋迦，」返鄉9年的青農林沛縈回想，當時在地人都說，「只要不是石頭，都可以出口。」

短短10年間，台灣成為全球最大的鳳梨釋迦出口國，出口總產值扶搖直上，超越芒果、蓮霧等「前輩」，僅次於鳳梨。鳳梨釋迦也成了台東在稻米之外的最重要農產。

2021年，鳳梨釋迦輸中產值達到最高峰近15億，突然間，中國就以多次驗出「有害生物」大洋臀紋粉蚧（俗稱介殼蟲）為由，下達禁令。鳳梨釋迦、蓮霧成了繼鳳梨之後，第二波禁止輸中的水果。

要回中國，從包裝場改革

同時間，農業部透過兩岸連繫機制，將台灣鳳梨釋迦輸往中國的檢疫檢驗管理規範送交對岸審查，一年多來已讀不回。

台東縣長饒慶鈴只能透過各管道，跟北京打聽鳳梨釋迦被封殺主因，「確定是果品品質問題，」她說得堅定。問對了問題才能找出答案。去年9月，她找上有品管經驗、負責台東大學食品生技工廠的生命科學系教授李俊霖，組成改善鳳梨釋迦包裝流程的團隊。

李俊霖指出，介殼蟲的傳播地是在包裝場。他訪查全縣包裝場後發現，有的小場地只有屋頂，連圍牆都沒有，「這樣的包裝環境必須打掉重來。」

他與3家包裝場合作，將場內分區、改善動線，以清除殘存在果皮上的介殼蟲。

拿著改善數據，今年3月，包含產官學的10人團隊，赴北京向中國農業部、海關總署提交品管改善報告。雙方來回討論、補件，6月才拿到重返中國的入場券。時隔638天，「重新開放，不管是（外銷）哪個國家，對生產者都是好事，」林沛縈說。

爭取外銷 vs.開放進口的兩難

現為農業部長陳吉仲陳吉仲不諱言，被禁止輸中的農漁產中，鳳梨釋迦的確是開拓新市場較為失敗的案例，迄今仍未找到替代的外銷市場。

關鍵在於鳳梨釋迦的品項特殊，就連不少台灣人都不知道食用方式，更何況是外國人。釋迦的英文Atemoya難以望文生義，再加上鳳梨二字更易混淆，知名度不足，需要時間教育市場。

雖然農改場技轉冷凍技術給業者，也曾想過將鳳梨釋迦以冰品形式賣到日本，但開發市場需要時間；再者是加工不易，鳳梨釋迦遇熱容易褐變、喪失香氣、產生苦味，如何拿捏口味、開發更多製品，仍需經驗累積。

目前希望較大的是越南市場，越南人愛吃鳳梨釋迦，許多台東的包裝場都遇過越南貿易商洽談，但台越之間並未談妥貿易規範，只能忍痛拒絕。有人冒著風險出了貨櫃，結果在越南的碼頭被整櫃銷毀。

鳳梨釋迦的外銷之路，正是台灣農產品出口的未來縮影。

撇開政治目的，跨國間農產品貿易就是現實國家利益的攻防。台灣希望賣進他國市場，就必須對等開放對方農產品進入；台灣若想加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面進步協定），開放農產品市場將是關鍵議題。

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