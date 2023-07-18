柯文哲旋風十年再起！沒了太陽花 理工人與直播主都是「阿北」粉

【文．鄭閔聲】

原本不被看好能在藍綠夾殺下突圍的柯文哲，近期聲勢快速上升，直逼領先者賴清德，他的支持者來自何方？是否有機會再次締造奇蹟？

自5月底開始，他在各家機構發表的總統大選民調中躍居第2名，與領先者賴清德之間的差距持續拉近，後勁不容小覷。民調竄升，迅速在網路上引發連鎖反應。

柯P變阿北，找到新粉絲

台北市議員黃瀞瑩指出，民調攀上第2名與柯文哲影片突然「爆發」的時間點相近，她推測這股熱潮，來自於一大群對執政黨或社會現況不滿，但過去不熟悉柯文哲的民眾，開始想要認識他、關注他。

在這之前，柯文哲與他一手創建的台灣民眾黨，經歷了一段難以突破同溫層的艱困時期。黃瀞瑩回憶，有段時間柯文哲的社群貼文或YouTube影片，雖然有穩定的按讚數，但仔細分析會發現訪客重疊性太高，無法有效擴散、達成與「非柯粉」溝通的目標。

但這一切在5月底民調超越侯友宜後，出現戲劇性變化。「現在的柯文哲不是沒有可能勝選，而且機率正在上升，」前台北市政府顧問張益贍說得篤定，臉上卻滿是憂愁。

這位早已和民眾黨徹底決裂、以阻止柯文哲當選總統為目標的政治幕僚，之所以不敢輕估前東家的爆發力，是因為他曾見證「白色力量」首次崛起的過程。

表面上看來，柯文哲的支持者結構依舊由年輕、高教育程度、政黨意識不強的選民組成，只不過再度異軍突起的他，除了與綠營反目成仇以外，在個人形象與選戰策略上，都與太陽花年代出現顯著差異。

在使用者年齡層更輕的YouTube與IG，柯文哲的人設則從帶點菁英色彩的「柯P」，轉為更加平易近人的「阿北」，訂閱追蹤數遙遙領先總統蔡英文在內的所有國內政治人物。

務實選票導向，理工選民青睞

與民進黨脫鉤的柯文哲，也比過去更加「務實」。一位前民眾黨幕僚分析，對重大政策表態時，柯文哲考慮的永遠是「能不能贏得選票」，因此不會花太多心力鑽研議題。

這位幕僚分析，柯文哲在兩岸論述、婚姻平權等議題上的發言，讓他大量流失太陽花世代支持者；但不受特定意識形態侷限、以解決問題為導向的務實姿態，也博得許多理工背景、平時較少接觸政治的選民青睞，此消彼長，支持率大致維持不變。

柯文哲的另一項特色是從政以來沒有涉入明顯弊案，台北市議員王世堅指出，這點讓柯受到重視廉能的選民肯定；至於長期被質疑缺乏中心思想，也有部份務實導向選民，正面解讀為「不墨守成規」，反而成為優勢。

對兩黨失望，寄託第三勢力

帶著重新建立的基本盤，柯文哲的選戰策略是鎖定對政治環境與社會現狀不滿，並將期望投射在非典型政治人物身上的選民，例如他曾以「猴子的紅屁股坐在地上看不到，上樹以後缺點被發現，又馬上被換掉，」形容藍綠兩黨在中央、地方選舉輪流遭遇慘敗，希望台灣能跳脫藍綠泥淖，做出不同選擇。

王世堅不諱言，這兩年有相當部份民眾既對國民黨絕望，也對民進黨有些失望，第三勢力代表人物柯文哲，反而成為不滿現狀選民的情感寄託，再次躍上檯面，「我一直提醒黨內，最該注意的對手是柯文哲，他不但還在局內，後勢還可能看漲。」

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