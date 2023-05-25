女性未婚成主流 「準時」生小孩好難！台灣該破解的「求子」迷思

【文／李若雯；圖片／邱劍英攝】

去年，台灣15至50歲的女性未婚率首度過半，結婚反而成為「非主流」。當我們擔憂少子化難以挽救，現實是社會框架讓下一代愈來愈難自然生養。當代求子者透過兩條路力求突破，而對「家」的想像，也需要重新討論。

「我從不排斥生小孩，但我不想要因為時間到了，就隨便找一個人結婚，」說起話落落大方、打扮精緻的南西（化名），今年38歲，她在金融業擔任主管，工作帶給她很大的成就感，卻也讓她忙到無暇認識對象，加上看盡身邊友人婚姻失和、老公不做家事，過著「偽單親」生活，更篤定她結婚要慎思的信念。

像南西這樣，想有小孩，卻找不到人結婚的女性，愈來愈多。

2001年，台灣初婚平均年齡為男性30.8歲，女性26.4歲；然而20年後，卻延後到男性32.3歲，女性30.4歲。

不僅婚姻延後，更顯著的趨勢是高齡未婚。

社會變了：

結婚成非主流，不婚才是主流

去年，全台30至39歲的男女，55%男性、41%女性未婚。20多歲未婚比例更高。

這導致台灣15至50歲的女性未婚率首度來到近51%。換句話說，女性未婚是主流，結婚反而是非主流。

晚婚在台灣幾乎等於晚育、少育，乃至因錯過生育年齡而最終不育，正是台灣少子化難以挽救的原因。

然而，晚婚在全球先進國家都是共同現象，同樣是女性學歷高、職場活躍的歐美國家，少子化惡化速度卻較台灣緩和許多。

原因有許多面向，如社會福利較佳，以瑞典為例，生一個小孩，父母可享有共約480天的帶薪育嬰假（其中90天被強制規定需給配偶使用），1歲以上的孩子要送托也不需抽籤。

另一個原因是，在歐美許多國家的觀念中，生小孩不見得要結婚，取而代之的是制度較鬆散、自由，但仍能享有一定法律保障的同居、伴侶制度。

這使得2020年，OECD國家平均非婚生子女比例近42%，其中法國、挪威、瑞典等國更超過50%，但台灣則長年低於4%。

「儒家對婚家的想像到現在都在影響台灣，」民進黨性別平等事務部主任李晏榕分析，至今在常民語言中，「結婚生子」仍是綁在一起的，婚姻被認為是家庭的基礎，她認為若台灣能推行伴侶法，讓非婚生子也相對有個名分，或許有助於生育率。

但現今在台灣，社會仍根深蒂固認為，孩子的父母沒結婚，會遭人側目。這導致台灣女性沒有結婚前不敢生，如果擔心來不及在育齡找到另一半，愈來愈多女性選擇凍卵。

人工生殖：

凍卵業務3年成長5倍

台北大直精華地段，座落著一棟設計流線新潮的大樓，一樓是一間私人生殖中心，推開門，裡頭已坐滿了人，擁擠程度與市區任何一間私人診所無異，但不同的是，裡面沒有銀髮族，大多是打扮入時、年齡35歲上下的男女。

這些人被醫生稱做「客戶」而非「患者」，他們全是要來做凍卵或人工生殖手術的。「本來預期業務量會因疫情下降，但反而變得更好，」送子鳥生殖中心台北院院長謝佳琳醫師透露，近3年送子鳥凍卵人數成長了5倍，達到一年1000名，她認為這與不少網紅名人分享凍卵經驗有關。

然而，謝佳琳也坦言，雖成功率因各人年齡、身體狀況而異，但台灣目前整體人工受孕成功率，約在35-40%左右。

這意味著，即使耗費動輒六位數起跳的高額醫療成本，也可能竹籃打水一場空。

不過，最近順利懷孕的主播吳宇舒，還是很鼓勵後輩們，趁著年紀剛好可以去凍卵，即使以後不生也無所謂，因為凍卵就像「後悔藥」。

擔心錯過育齡，愈來愈多人選擇凍卵，為將來買個希望。圖為胚胎師正拿出凍結的卵子。 （邱劍英攝）

然而殘酷的是，女性只要沒進入異性戀婚姻，連嘗試人工受孕的機會也沒有。

法規阻礙：

單身、同婚凍卵，也無法使用

目前台灣的「人工生殖法」，僅有在異性戀婚姻中的女性，才能使用自己凍的卵。

以送子鳥而言，近十年的凍卵使用率只有6%左右，主因便是找不到對象。

因國內並未開放借精生子，未婚女性想動用自己的卵子，只得赴國外借精，費用高達百萬以上，能負擔的人不多。

那有可能修法嗎？前立委、新竹市長高虹安分析，凍卵使用權在國外有三個層次：首先是使用者是否一定要有生育困難的事實，第二個是同性婚姻能否使用卵子做人工生殖，第三才是單身者能不能使用卵子。高虹安坦言，單身使用卵子在立法院最難通過，「因為立法院對傳統家庭的觀念很深。」

當用盡各種手段，仍無法在育齡找到對象、順利生產。收養，便成了求子者的另一個選項。

收養難關：

台灣養父母的「白小健」迷思

如台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋，便收養了可愛的女兒，他主張，養育孩子，關鍵不是血緣，而是能傳遞自己的價值理念。

但現實是，華人世界血統觀念依然根深柢固，使台灣收養並不盛行。

「台灣現在的狀況是孩子遠遠多於收養人，」兒福聯盟北區社工處資深主任李芳玲坦言，待收養的孩子，往往是收養人的2、3倍多，即使願意收養，國內養父母對孩子的狀態，也多有要求，希望是「白小健」，即：家世清白、年紀小、健康。

但現實是，出養的孩子中，完全符合「白小健」的孩子，僅佔2成。

以2022年為例，法院裁定認可的203件收養中，就有約一半是國外收養。

但值得注意的是，以往被潛規則排除的單身收養，在「收出養媒合服務者管理辦法」規定不得歧視收養者後，去年已成長到約佔國內收養的10%。

「單身收養者需要很成熟的人格特質，」前慈濟大學社工系主任萬育維提醒，單身收養者必須擁有足夠支持網絡、穩定的經濟，也得有自信等孩子長大後，放手讓孩子尋根。

晚婚、晚生的新台灣，從婚家觀念到人口政策，都需要開啟更多討論。 （黃明堂攝）

年輕人不想生，並非少子化全貌，現實是既定社會框架，愈來愈難讓下一代自然生養。人工生殖與收養，變成了當代求子者正努力突破的兩條坎坷路徑。

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