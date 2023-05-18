中捷悲劇不是特例！營造業職災死亡居冠 工地為何比工廠更常出意外？

【文．康陳剛】

台中建案施工意外砸中捷運釀成1死10傷悲劇，回顧過去10年統計數據，營造工程業職災死亡人數七度居冠，高過有3倍多從業人數的製造業。我們能避免意外繼續發生嗎？

5月10日中午12點半，架設在台中興富發建案文心愛悅屋頂的塔式吊車正在進行拆除作業，不料吊臂突然失衡，從31層樓高度墜下，砸中一旁台中捷運軌道隔音牆。40秒後列車開動，撞上橫亙在軌道的吊臂，造成1死10傷的重大意外。

與死亡相伴，可說是台灣工地的常態。

根據勞動部職業災害給付統計，過去10年，營建工程業的職災死亡人數，年年都在60人以上，其中有7年居各行業別之冠，其餘3年則僅次於製造業。

去年的給付統計中，就有237人死亡，營建業佔其中74人，高達三成，是各行業中最高的。若以整體來看，台灣去年全年共有320人因職災死亡，營建業就佔156人，比例將近五成。

進一步解讀數據，死亡數字長年居一、二名的台灣製造業與營建業，前者從業人員約有300萬人，後者則只有90萬人。人員基數更小的營造業，職災死亡人數卻屢屢超越製造業，原因何在？

兩大因素，讓工地比工廠更危險

首先是工作場域的高變動性，讓意外更容易發生。

勞動部職業安全衛生署副組長林志展觀察，營造工地是要「從無到有」一層一層向上興建，每週、甚至每天的工作場域和路線，都會隨著建築進度而改變，若管理不當或人員操作不慎，就會增加重大傷亡的可能性。

相比而言，工廠有固定的工作場域、機械設備和操作流程，員工能在單一環境中熟悉一套工作模式，也會減少因操作不熟悉而導致的意外。

也有營造公司負責人透露，每塊基地的環境、天候和工程設計都不同，變動性高是營造產業的屬性使然，也經常遇到因天氣、預算或其他因素耽擱工期，導致後續必須趕工，就可能讓現場人員更容易疏忽應做的防護措施。

另一原因，則和工地慣行交付承攬、層層轉包的運作模式有關。

要將一棟建築興建完成，除了大營造廠肩負重任，還有泥作、綁鋼筋、釘模板等所謂的「專業包」。

由於各項工種性質和進場施作的時間都不同，即使是甲級營造廠也不會自雇這麼多人力，多是發包下去，且大包商之下還有小包商，一塊工地有十多個「頭家」是常態。

豐譽聯合工程董事長謝佶燁指出，即使每個工班首次進場前，都要依規定先做安全教育訓練，每日上工前也要再做危害因素告知，但新進場的工班對工地環境相對陌生，再加上包商經常要配合工地進度，調度臨時人員支援作業，又更增加事故發生的機率。

此外，隨著工程進度推展，不同工種、不特定人員會陸續進入工地施工，來自不同的包商，也讓工地比起固定人員、同屬一家公司的工廠，有更多安全衛生管理上的困難。

避免意外，需要落實職安制度

因為行業特性使然，營造業放眼各國也都屬於高風險行業，必須透過健全的職安制度來改善現況。

林志展指出，目前職安署針對無一定雇主的勞工，已有「台灣職安卡」制度，即使沒有接受固定雇主辦理的教育訓練，仍須接受6小時的安全衛生知識訓練，才能上工。

而職安署與地方勞檢處，也會定期進行工地勞動檢查，確保營建設施安全性，以及工地是否有確實辦理教育訓練。

不過，營造公司主管透露，職安卡制度貫徹不易，以現場經驗來看，持有職安卡的勞工僅有約六成左右。

此外，雖然工地勞檢若發現違規，將可開罰營造工地最高15萬元；但實際上，如果工地若沒有重大違規，檢查單位大多只會開勸導單，以柔性勸導代替硬性開罰。

若要改善工地職災現況，除了事後罰款，更重要的是事前就要從工地的規劃、施作到督導，優先考量到人員安全。

謝佶燁認為，根本之道必須是工程業主要更重視安全，而非發包給施工廠商就結束，且提列安全預算，從案場規劃設計階段，將實際動工使用的鷹架、欄杆，以及衛生安全人員等納入評估，再者，工程進度也要在合理條件下進行，並負起督導責任。

謝佶燁指出，目前業界大多不會在規劃階段，請顧問公司進行安全評估，因此像是實際需要2到3層鷹架的工程，可能只會編列1層的費用，無形中增加工安風險。

「其實以多數建案的量體來看，多出這些成本影響並不大，卻能有效提升施工安全，」他觀察，營造業界已出現加強事前安全評估的聲浪，但要落實仍需要時間發酵。

此外，營造廠也能透過改變工程設計和工法，像是增加預鑄建材、施作機械化比例，減少人力進行風險較高的現場作業，或是引進感測設備、影像辨識、空拍機和建地模擬等，強化人員施作前參考，預防因不夠熟悉案場而造成的意外。

造成台中捷運意外的詳細原因，檢方及職安署仍在調查當中，王幼玲、王麗珍、葉宜津等3位監察委員，也已申請主動調查，從塔吊承包商、建商、中捷公司到市府各局處的責任歸屬，都將是調查重點。

個案肇因與責任必須追究，不過該如何減少整體營造業的意外發生，讓從業人員和民眾都能更加安心，也會是公部門與業界今後必須更加正視的問題。

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