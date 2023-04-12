台灣稻米產業鏈生存風暴：水情告急 休耕補助創20年新高

【文／蔡立勳；圖片／謝佩穎攝】

各地水情陸續吃緊，作為台灣重要糧倉的嘉南平原連續3年沒有第一期稻作，已對農民、田地造成影響。休耕若成為常態，國內農產分工最完整的稻米產業鏈也將面臨生存危機。

時序進入3月中旬，台南的陽光已曬得人熱暈暈，本該是插滿嫩綠色水稻苗的水田，放眼望去卻是一大片黃褐色的旱田。

「你看我們務農的，都曬得很黑，已經習慣了，」今年41歲的渡仔頭水稻育苗中心負責人胡育旗在大太陽下自嘲。

他從幼稚園時就在祖父的育苗場幫忙，不慎斷了一截左手食指，長大拿到碩士學位後到電子業工作兩年，因為不願被輪班的工作環境綁住，也看到同學過勞而生病，返家接手育苗場至今。

胡育旗購入、更新機械化設備，減少育苗場的工作量，產量反而翻倍，也在社群上成立水稻育苗互助團，與農民分享育苗資訊，更曾入選農委會第一屆百大青農。

嘉南平原連3年僅單期稻作

從小就在田間長大的他，如今卻面臨父執輩也沒見過的難題。

嘉南平原向來是台灣人的重要穀倉，一年能種植兩期水稻，近3年卻都僅有單期稻作，育苗場的訂單直接少了一半。

先是前年缺水休耕，去年的水同樣不夠，農委會首次推動大區輪作，政府發放津貼獎勵不種稻的農民。沒想到今年南部地區水情同樣告急，嘉南灌區1.9萬公頃的農地，第一期稻作再度停灌休耕。

休耕一再發生，不只農民生計堪慮，更牽動到背後的稻米產業鏈存亡。水稻是國內產業鏈最完整的農作物，台南市官田區青農聯誼會會長陳鴻偉指出，從最上游的育苗、代耕再到下游的碾米，已發展出一套分工體系。農民休耕，也意味著上下游的業者沒有生意可做。

退伍後就接手家業，從事育苗超過40年的嘉義縣水稻育苗協會理事長林武平感嘆，十多年前，一期稻作最多必須聘請近千名工人協助農事，如今一天就算給1500元的工資也找不到人。

除了農業原本就缺工，現在少了一期稻作，工作量不穩定，流失的速度更快，一旦離開就很難回農。「攏做抹飽工啊（意旨工作嚴重不足）！」林武平直呼這是「夕陽產業」。

佃農、青農沒有受益休耕補助

為了因應休耕對農民造成的損失，農委會祭出20億元的休耕補助，每公頃可領到9萬6000元，比前一次休耕補助多了3000元，創下近20年新高。

「獎勵很優渥沒錯，也很吸引人，跟種稻賺到的錢差不了太多，」胡育旗說，如果遇上天災導致農損，補助其實還多於耕作的收益。

聽起來很美好，但農民未必能從中獲利。因為佃農承租農地時，往往只有口頭契約，沒有書面載明彼此的權利義務關係、補助如何分配等事項。政府發放補助時，雖明訂由實耕者領取，地主自然也想分杯羹，迫於人情壓力、地方耳語，佃農往往只能與地主對分。

「即使爭到這次補助款，可能地主以後就不願意租給你，」陳鴻偉道出無奈。甚至不乏補助全落入地主口袋的情況。

休耕頻繁，受到衝擊最大的是返鄉租地耕種的青農。嘉義大學農藝學系教授黃文理觀察，青農過去受政策引導，放棄原有工作返鄉務農，精算生產成本與利潤，較願意承租大面積農地，投入專業的耕作模式。

當休耕成為常態，「租了地，半年沒有事情做要怎麼辦？領補助絕對不是他們當初回來的目標，」常與青農互動的黃文理直言。

例如，胡育旗目前還背著3、400萬元貸款，身邊不少返鄉務農的同輩，有的貸款擔子比他還重。

休耕後，雜草叢生、旱作欠收

農田生態也會因為休耕而出現變化。一般農地以野蠻生長的雜草最讓農民頭痛，無水種植時往往成了雙穗雀稗等難防治雜草的樂土，必須反覆使用除草劑，不僅影響土壤地力，也不易完全根除。

即使未來復耕水稻，雙穗雀稗只要有枝節殘留在土裡就會持續生長，影響收成。

回鄉接手祖父稻田、曾種出農委會十大經典好米的青農賴承麟指出，一般田間管理，雜草處理可能只需要2次，但休耕後的田地需額外處理3至4次，是衍生出的隱形成本。

這也促使農民想方設法自救。《天下》記者走訪嘉南平原灌溉區，在綿延的旱田之中看到零星田地佈滿一株株水稻苗。

胡育旗解釋，在停灌區還能耕作的稻田，有些是汲取周邊的河溪當作水源，有些利用既有的水井灌溉，更有農民花大錢鑿井尋找水源。鑿井也並非一定有水脈，隨著久旱無雨地下水脈大幅下降，種植成本會顯著上升。

面對氣候變遷在田間逐漸擴大的效應，農委會主委陳吉仲表示，今年的休耕補貼已在農曆年前發放給農民，目前正研究第一期有沒有辦法改種其他作物。

「農民當然可以轉作其他作物，但是我們有沒有提供足夠配套？」黃文理舉例，從設備、採收後的處理、通路等環節，都是政府鼓勵農民轉作時所需考量。

胡育旗觀察，確實有農民領了獎勵轉作旱作的補助，倘若周遭種水田，滲透的水分會導致作物發芽率低、收成差。嘉南地區各區域土壤特性不同，在黏質土保水性佳的區域種雜糧更違背適地適種的本意。

尤其在一大片水稻田之中，若夾雜幾處轉作旱作的田地，灌溉水易透過土壤、田埂滲透到鄰田，導致旱作腐爛。

農民自救，鑿井取水灌溉農田。 （謝佩穎攝）

耕作稻期應隨氣候變遷調整

既然轉作旱作不易，調整耕作習慣或許是解方。

長期以來，一期稻的產值、品質通常比二期稻來得高，因為一期稻的生產過程天數較長、溫度相對均等，病蟲害較少，二期稻則會碰上夏季高溫、多濕，病蟲害相對多，成本也較高。

黃文理指出，氣候環境已不同以往，政府若有意引導農民種植單期稻作，或許能打破傳統一、二期稻作的時間點，依據天候因素，找出適合現在的栽培期，同時配合品種改良與篩選，維持稻米品質，先建立示範區檢視成果。

一方面能減緩稻米生產過剩的問題，不用靠休耕減少產量，又能因應當前的水情。

但最重要的是，相關政府部門如何正視天候問題，以及對水稻產業甚至是整體農業帶來的影響，提出全面性的政策，甚至協助農民因應轉型。

因為政策要能超前部署，而不是永遠追在後面跑。一位青農坦言，一開始休耕只有發給農民補助，政府後來發現育苗、代耕等業者也受到影響，今年列入補助範圍，如果下次又有其他資材業者，或是產業鏈周邊的業者來喊生計受到影響，補助範圍要不斷擴大、加碼嗎？

畢竟誰也無法保證，接下來不會再遇到停灌休耕，或是休耕範圍是否會再擴大，補助絕對不是萬靈藥。

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