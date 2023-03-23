GPT-4來了！ChatGPT律師考試贏9成考生 還有哪些地方變強了

【文．編譯 張詠晴】

人工智慧研究公司OpenAI公布了大型語言模型的最新版本GPT-4，據說在律師考試中擊敗9成的考生，還有哪些高級智慧？

最強人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT 「生成式預訓練轉換器」升級到第四代，也就是GPT-4，有變得更強嗎？

在GPT-4支援下，ChatGPT提供了醫療建議，讓部分醫師震驚不已，並且如今可以支援圖片、影像，並即將要創作出真的好笑的笑話。

但《紐約時報》發現，GPT-4還是會犯一些ChatGPT剛剛問世時的一些錯誤。但升級後的ChatGPT似乎更善於考試，但要說它已經逼近人類智慧了，似乎又言過其實。

彭博社也指出，由GPT-4支援的ChatGPT也無法回應時事，因為和GPT-3一樣，它是根據2021年9月以前就存在的數據資料所訓練的。

由最新釋出GPT-4支援的ChatGPT有哪些變強的地方，以下整理《紐約時報》發現：

在律師資格考，勝過9成考生

OpenAI表示，GPT-4在律師資格考試（Uniform Bar Examination, UBE）中可以擊敗90％的考生。在滿分1600分的美國大學入學測驗SAT拿到1300分，在高中的大學先修課程測驗中，不論是生物、微積分、總體經濟學、心理學、統計學和歷史都拿到5分的滿級分。

至於前一版本的ChatGPT並無法通過律師考試，在大部分高中的大學先修課程測驗中，也無法拿到那麼高分。

OpenAI總裁與共同創辦人布羅克曼(Greg Brockman)將一個律師考試的考題丟給ChatGPT，變強後的ChatGPT回答了出來，但充斥著法律術語。

布羅克曼要ChatGPT說一般人也能懂的話，ChatGPT也做到了。

GPT-4似乎學會更精準了

當人工智慧專家尼克遜（Chris Nicholson）告訴GPT-4，自己會說英文，但不懂西班牙文，可否給他一個學基礎西班牙文的教學大綱，ChatGPT提供了一份鉅細靡遺且非常有組織的課程大綱，還順道附上了學習和背誦西班牙單字的技巧。

尼克遜問未升級GPT-4前的ChatGPT同樣問題，也會得到一份課程大綱，但內容比較泛泛，獲得幫助較少。

尼克遜的回饋是，現在能提供的事實性描述更多了，而且通常都是正確的。

加強了正確性

艾倫人工智慧研究所前執行長伊奇奧尼(Oren Etzioni)在升級版ChatGPT，輸入自己的名字和兒子的名字，問兩人是什麼關係。

舊版ChatGPT老是說兩人是兄弟，新版則答對了。

但新版ChatGPT還是犯了一個錯， ChatGPT依然介紹伊奇奧尼是艾倫人工智慧研究所執行長，而不清楚伊奇奧尼已經離任。這顯示的是GPT-4並沒有吸納太新的資訊。

GPT-4可以描述圖片細節

GPT-4學會新能力，現在不但可以回應文字，也可以回應圖片。

OpenAI總裁與共同創辦人布羅克曼示範，ChatGPT如今可以描述哈伯太空望遠鏡的樣貌，敘述文字長達好幾段。

你也可以貼出一個圖片，然後再問問題。比方說對著冰箱裡的食材拍照，然後問，「有這些材料的話，我可以做哪些餐點呢」。ChatGPT會依照冰箱裡有的食材，給你建議。

多了點專業

北卡羅來納大學教堂山分校心臟科醫師蓋希先向GPT-4版ChatGPT描述了一位病患狀況，包含這位病患送醫後出現的併發症等等，整段描述包含一些難以理解的醫學術語。

接著，蓋希詢問可能的醫治選項，結果ChatGPT給出了完美的答案，「我就是這麼打算治療這名病患的」，蓋希說。

接著他又描述了不同的病症，結果ChatGPT提出的療程同樣讓人驚艷。

摘要能力直逼專業編輯

將《紐約時報》文章放上ChatGPT並要它摘要，每一次的摘要幾乎都相當精確。接著，你故意在摘要裡放進一段跟文章毫不相關的話，ChatGPT也會把它標註起來說，文章並沒有這樣說。

伊奇奧尼表示，能夠提供高品質的摘要，需要具備相當的文字理解能力，「這是高級智慧」。

GPT-4長出了幽默感，雖然有點冷

伊奇奧尼要升級後的ChatGPT說一個有關歌手瑪丹娜的笑話給他聽，ChatGPT說了之後，伊奇奧尼笑了。

ChatGPT現在說笑話的能力，還是侷限在那種「雖然有點冷，但你還是會笑的笑話」，但不得不說，已經強過前一代。

ChatGPT說的瑪丹娜笑話是，「瑪丹娜為什麼要學習幾何學？因為她想學會如何擺出各種角度的pose！」

但ChatGPT不擅於談未來

雖然對現有的知識，或已知的事，ChatGPT可以應答如流，但當你要ChatGPT對未來提出假設，它則不太在行，或者說它無法原創，只能重複其他人說過的話。

ChatGPT也依然會「捏造事實」

困擾著所有人工智慧聊天機器人的問題，ChatGPT也還是有，像是「幻覺」（hallucination），白話的說就是還是會給你欺騙性的數據，這是因為系統本身還無法辨識真偽，因此可能生成完全錯誤的陳述。

當你請ChatGPT給你收錄最新癌症研究的網站，它會生一個網址給你，但這個網站根本不存在。

（資料來源：New York Times News, The Atlantic, CNBC）

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