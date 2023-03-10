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說好的「資安即國安」呢？蔡政府面對戶役政個資外洩 變最壞示範

聯合新聞網／ 天下雜誌
台灣首見全民戶役政個資外洩，除了身分證字號，戶籍地址、父母、配偶等親屬關係全曝光；一人遭洩、全家起底。天下雜誌提供
台灣首見全民戶役政個資外洩，除了身分證字號，戶籍地址、父母、配偶等親屬關係全曝光；一人遭洩、全家起底。天下雜誌提供

【文／鄭閔聲、史書華；圖片／陳則緯繪製】

2月底，法務部已證實，網上流竄兜售的就是我國2018年4月前的戶役政資料。個資外洩，內政部、數位部誰該負責？台灣資安保護與歐美的距離有多遠？

荒唐3：關起大門噤聲處理

疑為外包機關洩漏，悄悄修法補破洞

事實上，政府可以採「料敵從嚴」態度，過去，就曾這麼做。

2019年6月22日，銓敘部得知國外網路論壇有人公開販售59萬筆公務人員個資，銓敘部雖一時無法確認資料內容，仍在當天依規定通報一級資安事件。

隔天確認資料確實為銓敘部所有後，再一次通報提升資安事件等級。

三天後，銓敘部更以新聞稿公布初步分析比對結果，並配合行政院資安處、調查局、刑事局進行資安檢測及相關調查作業。

但在這一次影響更深遠的資料外洩事件中，內政部選擇不承認、不通報，關起門來處理。

去年12月底，內政部悄悄修正提供戶政資料的行政命令「各機關申請提供戶籍資料及親等關聯資料辦法」，修法重點包括：

1.提供資料不得以光碟或隨身碟等可攜式儲存媒體交換；

2.申請資料機關須附上資通安全等級責任A級（最高級）證明文件；

3.申請表上須寫明資料使用期限及銷毀期限等。

一位熟知政府運作的資安人士研判，這顯示內政部察覺戶籍資料交換流程存在漏洞。網上兜售的資料，可能是從外部機關或外包廠商洩漏出去。

據了解，全台約有70餘個單位可以介接戶役政系統，這70多個單位，在資安分級上也大不相同。依照法規，內政部列為A級，但是外包開發或維運的相關業者，資安等級卻只有C級。

內政部次長花敬群1月10日在立法院朝野協商的發言，被認為是承認戶役政資料是間接外流，「流失有很多種可能的情況，並不是戶政司的系統。」

一位政府官員私下為內政部叫屈，「這件事就像內政部把重要的鑰匙借給別人，過程一切合法，對方把鑰匙弄丟了，難道要回頭責怪內政部嗎？」

時代力量立委邱顯智卻不以為然，「流出去的是戶政資料，當然要由保管資料的內政部負責調查。」

荒唐4：個資治理與罰則不一

缺乏獨立機關監督，各部會自由心證

事實上，資安是保護機敏資料的手段，檢討戶政個資外洩事件的重點，不能只停留在「釐清資料怎麼掉」的層次。更應該嚴肅面對的是，現行的法規制度，能不能妥善保護民眾個資？

答案顯然是否定的。

「個資法」第18條規定，保有個資的公務機關，應指定專人維護，防止個資遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。但違反這條法律的機關，沒有罰則，只需在查明後以「適當方式」通知當事人。

至於私人部門，中央目的事業主管機關可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

「現行個資法不僅官民分治、罰則過輕，就連公部門之間也沒有一致標準，」萬幼筠形容。

之所以出現銓敘部59萬筆個資外流就通報重大資安事件，內政部外洩2300萬筆卻不通報，就是因為沒有獨立的監督機關，讓各單位自行決定處理方式。

相較於歐盟的「一般資料保護法規」（G DPR），成立獨立個資機關，同時監管企業與政府。法律也明文規定，發生個資事件應於72小時內通報，違法最高可處1000萬歐元或年營收2%罰款。

在《天下》遍訪資安界、政府，調查2300萬筆個資外洩事件之際，行政院宣示將研議修法提高「非公務機關」違反個資法的罰則，並設立個資保護獨立監督機關。

但除了更嚴格要求私部門維護個資，政府各級機關更應該帶頭，修正面對資安與個資外洩事件的心態。

個資保護與資安防護的最核心精神都是：發生事情，要說出來、要通知當事人，才能有效防堵、損害控管。

一位曾在政府資安體系工作人士也私下評價，台灣資安做得不差，美國和其他國家政府也會掉資料。

但是，「發生資安事件不會沒有面子，而是要想辦法快速解決，」曾任職行政院資通安全會報、現為台灣數位鑑識發展協會理事長林宜隆說。

總統蔡英文曾多次強調「資安即國安」，但這次，政府面對2300萬戶役政資料外洩的國安危機態度，顯然是最壞的示範。

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