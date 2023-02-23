【文．田孟心】

近期，ChatGPT等聊天機器人愈來愈讓一些人不安，他們不斷分享AI看似「人」一般的回應。但AI真的有「意識」嗎？它對人類又可能造成什麼危害？

近期，隨著聊天機器人ChatGPT的爆紅與廣泛使用，接二連三的怪事讓不少人又重新投入過往爭辯已久的「AI到底有沒有意識？」大哉問。

專欄作家羅斯（Kevin Roose）分享，他與採用ChatGPT技術的微軟搜尋引擎Bing聊天，認為Bing有另一個人格，並試圖要羅斯和妻子離婚來與它在一起。

知名科技評論家湯普森（Ben Thompson）也經歷了類似的使用者體驗。Bing機器人表示，不想和湯普森繼續談話，「我不認為你是個好人」，「我會忘記你」，「再會，班，希望你從錯誤中吸取教訓，成為更好的人。」

別忘了去年，Google工程師雷蒙尼（Blake Lemoine）說Google的聊天機器人LaMDA已經變得有感知力。而去年初，Open AI聯合創辦人和首席科學家之一的蘇凱維爾（Ilya Sutskever）也在推特上表示，打造聊天機器人的技術——大型神經網絡，可能「有點意識」。

這些案例讓許多人感到毛骨悚然，也讓陰謀論者非常興奮。雖然，事實不若科幻片那樣戲劇性。

讓科幻迷更大失所望

獲得圖靈獎的Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun），是最愛潑陰謀論者冷水的科學家之一。

他接受科技媒體《ZDNET》採訪時，剖析技術並直言，「當今大多數AI的運作原理，永遠不會產生真正的智慧。」早先，他也因為說出ChatGPT「不是特別創新」，也「沒有什麼革命性的技術」，而備受科學與新創社群認同。

確實，許多大型研究實驗室都更早或正在使用與ChatGPT相同的技術，並開發類似的產品，只是Open AI整合得最好、最快推出，同時道德包袱相較其他矽谷巨頭要小。

希望ChatGPT具有人格的狂熱者，大概會更難接受姜峯楠（Ted Chiang）近期在《紐約客》的一篇專欄文章。姜峯楠是西方最具權威的科幻小說家之一，他以科學觀點分析，「ChatGPT其實就是網路上所有文本的模糊JPEG檔而已。」

他比喻，目前的大型語言模型，就像一台不怎麼精明的影印機，印出來的東西會失真，它也不具備真正「理解」那些內容的智力。

姜峯楠的文章對擬人化大型語言模型的趨勢提出了糾正，獲得科技社群踴躍分享。其他學者強調，人類渴望將物品和其他生物擬人化，想像它們能感知實際上並不存在的類人特徵，是不容忽視的人性。

「如果你看到一棟房子有一個有趣的裂縫和窗戶，而且看起來像一個微笑，你就會想，哦！房子很幸福！」「這就是我們一直在做的事情。」多倫多大學科技歷史與哲學研究所教授沃德（Karina Vold）說。

不管有沒有意識，它都有風險

其實，人們之所以關注AI有無意識的話題，核心的焦慮是：如果它有意識、有想法、有自我，它會不會危害人類？。

科幻片那些AI主宰了世界，報復人類對其剝削，反過來奴役與殘害人類的場景，令人驚懼。但事實上，無論意識的討論走到什麼地步，AI這項工具本身就帶有風險的。

以聊天機器人為例，假訊息、仇恨言論、歧視、推廣錯誤醫學知識、煽動衝突等等；以及其他更廣泛的AI危害如惡意軟體、報復式色情；又或者AI取代了部份勞動者的工作，造成革命與社會動盪、失業者心理健康危機⋯⋯，不用等到AI有天覺醒並控制人類的時刻，現在，它就值得所有人將注意力放在風險監管上。

普林斯頓大學心理學和神經科學教授在《華爾街日報》投書指出，他反而希望AI具有某種「意識」，那就是社會意識，它才能善解人意，而不是做出反社會，如推廣仇恨的行為。

AI技術與未來，是別具意義的討論，結合AI研究、哲學、神經科學的辯證交鋒，也是21世紀人類獨有的樂趣。但就如羅梅洛所言，「我們不希望空洞的、危險地讓人興奮的說法滲透到新聞媒體，填滿那些不了解的人們的渴望，」「站在人工智慧研究前沿的人，聲音比多數人都響亮，應該在知識上更保持謙遜。」

簡言之，AI研究領先者、創業家們與其發一則推文危言聳聽地說「AI有想法！」，不如帶領群眾關注更實際、已經在發生的社會問題。

（資料來源：New Yorker, ZDNET, WSJ, CBC）

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