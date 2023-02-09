世界最高燈籠、巨型建築共演 2023台灣燈會團隊：要做只有台北做得到的事

【文 歐陽辰柔】

前幾年的台灣燈會口碑太好，讓人好奇今年回到資源最豐沛的首都台北，能否更加突破？這一屆沒有無人機，沒有框限起來的觀賞區域，燈會打散在街區之間，從出沒馬路邊的大小作品，到挑戰雙建築共演，都是為了讓城市發光，城市才是主角。

這不僅是疫情後第一場國際級的大型活動，也是台灣燈會睽違23年再度回歸台北。相較其他縣市多半在空曠的地點舉辦，今年不選擇老地方中正紀念堂，而是首度前進繁華的台北信義區和東區。

「我們要做只有台北做得到的事，」光源台北總策劃張漢寧表示。2019年他操刀的屏東燈會爆紅，吸引千萬觀賞人次，就是活用大鵬灣的地勢，打造首度臨海的台灣燈會。

循著光源，感受台北城市場景

也因此，從四四南村一路經過北市府、國父紀念館、松山文創園區，再到整條東區商圈，隨處都能看見作品。燈會和街道融合為一，可以去商場逛街、餐廳吃飯，同時感受到燈會就在身邊，和過去得專程前往某一特定區域內賞燈的感覺截然不同。

舉例來說，如果搭捷運到忠孝復興站，很快就會注意到有一隻超級巨大、亮著橘光的兔子，彷彿穿牆而出般地出現在百貨公司正門。國父紀念館捷運站，則有一隻白胖的光兔直接趴在出口站體的上方。忠孝東路的周邊店家，從酒吧到髮廊，都有相呼應的藝術創作。

原本入夜就黑漆漆的松山文創園區，池水變亮了，一座由Bito甲蟲創意和必應創造聯手打造的裸眼3D動畫方盒出現在廣場中央，吸引民眾紛紛掏出手機錄影。跨越馬路便抵達主燈，藝術家李明道（Akibo）從台灣去年強勢的晶圓產業獲得靈感，創造出一隻穿著粉紅色盔甲的科技兔，等待點燈時的雷射光束喚醒心跳，帶來歡樂大秀。再下去的市府廣場，還有一系列職人手作的傳統燈飾，街邊也能看見親子共製的可愛燈具。

就像一場連綿不斷的慶典，走完這一區，又看見前面還有下一區，不知不覺走上好幾公里。

這是今年台灣燈會的特色：以光源為引，實則引導大家徒步感受城市場景。沒有誰是超級主角，所有作品的任務，都在點綴夜晚的街區。

馬拉松三部曲，聖誕節就啟動

為了讓賞燈更有層次，張漢寧也挑戰了建築的連動式光影共演。展會期間，主燈科技兔的表演秀會和台北101大樓共同演出。其他時段，101大樓和台北市政府，每半小時也會呈現一段6分鐘的連動式光影共演。

「你可以想像，這是全世界最高和最大的兩座燈籠，」張漢寧比喻，並指出能做這種巨型建築的共演，是台北獨特的優勢。101煙火大家都熟悉，但這次演出不再限於一瞬，加上首度嘗試四面光雕投影的北市府，宛如長達半個月的跨年活動。「這次的表演，從聖誕節就開始了，」操刀台北101煙火十年的十聿照明設計總監賴雨農說。

建築共演，考驗的是技術。一個是101大樓本身的燈光和煙火，另一個是從四周大樓打回台北101的雷射燈，必須同步運作。但兩地距離太遠，單一電腦無法招架，只能分成兩個團隊，分別在101大樓和北市府操作電腦，兩邊一起倒數321，同時開播。

天氣依舊是考驗。外掛的LED燈網不適合風吹雨淋，何況方向朝北，更加速損壞。今年特別加上透明塑膠套當雨衣，並加強橫向連結，然而從聖誕節一路到燈會，LED燈還是幾乎都得換過一輪。

跨58層樓的高空作業挑戰

置換是大工程，來到總控台位處的58樓，從避難平台的縫隙看下去，已經令人腿軟。師傅們卻老神在在，在能俯瞰周圍任一棟建築的高空中，執行檢修作業：兩組人相隔8層樓，一放一收，把燈網慢慢收捲，再換上新的，或把被強風吹反、吹歪的部份調正。這種維護動作，每天都得重複。

一切完美就位，入夜後，就能看見101大樓的白兔現身，和北市府的吉祥物熊讚，在建築立面上同台，隨後帶出市內著名的旅遊景點，成為整場燈會最溫馨也最高挑的光之背景。

沒有絢麗的無人機作為萬眾矚目的主角，今年的台灣燈會，更像許多小驚喜的串聯，散布在繁華的街道之間，讓夜晚更有魅力，漫步更有樂趣。

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