新冠肺炎新加強針該打嗎？ 新研究：數據不支持

【編譯 樂羽嘉】

疫苗專家歐菲特醫生（Dr. Paul Offit）在1月11日出刊的《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）中表示，現在該是重新思考是否建議打新冠肺炎疫苗加強針的時候了。

新冠肺炎疫情肆虐以來已經第3年了，民眾的免疫情況與2019年迥然不同。現在美國多數人口已經接種新冠疫苗，或已經確診過至少一次，或既打了疫苗也確診過了。

最新數據顯示，針對變種病毒株Omicron BA.4/5及最初變種的最新雙價疫苗加強針，做為加強針使用時，在產生對抗病毒的抗體上，效果並沒有比原本的疫苗高出那麼多。

美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）疫苗顧問委員會成員、費城兒童病院疫苗教育中心主任歐菲特表示，「過去一年的經驗教導我們，用雙價疫苗追逐Omicron變種病毒是一場必敗的遊戲。」歐菲特研發過輪狀病毒疫苗。

歐菲特引用兩位一流病毒學者的數據，包括哥倫比亞大學愛滋病研究中心主任何大一和哈佛大學醫學院的巴魯奇醫師（Dr. Dan Barouch）。

他們的研究，比較打過雙價Omicon加強針者的血清，與打過一劑原版疫苗加強針者的血清，兩者對抗BA.4/5的中和抗體濃度。何大一的研究也顯示，雙價疫苗加強針對更新的Omicron變種（BQ.1、BQ.1.1、XBB、XBB.1.5）的抗體反應，並沒有顯著差異。截至今年一月第一週，BQ.1、BQ.1.1、XBB、XBB.1.5佔了美國新感染病例的83%。

抗體是免疫系統的防禦第一線，也是阻止病毒感染細胞的前線。但一如多數人所知，接種過新加強針的人也會感染病毒，儘管可以預防重症，卻無法免疫。如果完全針對BA.4/5的雙價疫苗真的比原版好，為什麼還會感染？

這與「抗原原罪」有關。「抗原原罪」又稱霍斯金現象， 指身體免疫系統的一種特性。免疫系統遇到與初次感染些微不同的外來物時，傾向使用初次產生的免疫記憶，而非再次產生免疫反應。

歐菲特指出，研究也發現，用新的加強針追逐新冠疫苗的新變種或許未必總是能產生比較好的抗體反應。不只是雙價BA.4/5加強針有這種狀況，以前針對BA.1的雙價疫苗，產生的BA.1中和抗體也不到原始疫苗的兩倍。

疫情剛開始時，專家對加強針的期待，是在主要疫苗效力消退後，讓主要抗體維持在一定的數量，減緩病毒的散播速度。重點在保護當時完全沒有SARS-CoV-2冠狀病毒免疫力的全球人口，避免民眾因重症住院甚至需要進加護病房。第一批加強針完成使命，在2021年降低了住院率。

而後新冠肺炎和美國民眾的抵抗力都不同於當年了。現在的變種跟以前不同，而且很多人接種疫苗或確診康復後也有了較多抗體，Omicron在多數健康民眾身上也不會引發重症，加強針的使命也就不一樣了。歐菲特認為現在讓每個人都打Omicron加強針，是試圖讓健康民眾在新變種取代舊變種前的幾個月內避免輕症，並不合理。

歐菲特認為，針對BA.4/5的加強針產生的抗體可能只多一點，沒有證據顯示新的雙價疫苗加強針更好、更能預防輕症和傳染。

既然如此，問題就變成誰該打這些加強針、為什麼該打。重症風險較高的人如長者和免疫不全患者依然應該施打，即使只增加一點點抗體對他們也非常重要。至於其他民眾，似乎可以思考一下在原本疫苗還有效的狀況下，是否非打加強針不可。歐菲特認為美國疾病管制暨預防當局應該回答這個問題。

（資料來源：TIME、CNBC）

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