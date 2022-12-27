論文寫手告白／一個月幫EMBA金主完成50頁 背後有教授牽線

【文 蕭歆諺】

《天下》追蹤論文代寫產業的過程中，找到一名寫手，過去曾幫EMBA班寫論文，稱金主「乾爹乾媽」。接案源頭，竟是教授自組的小型代寫鏈。校園內的產線，到底怎麼運作？

年約30歲的Johnny（化名）畢業自中北部國立大學管理學院研究所，如今在信義區從事金融業。從小到大作文常拿高分的他，主要工作內容就是為公司寫投資分析報告。在專職寫投資報告前，他曾是幫EMBA學生代寫論文的寫手，一個月內寫完一份近50頁的學位論文。

教授辦媒合會，公定價一篇3萬元

「某私立大學EMBA的教授在我就讀的大學兼職，先問我同學有沒有興趣，後來同學成為工頭，拉更多人加入，」他說，不只他，後續還有另外6個研究所同學陸陸續續加入寫手行列。

他回憶，當時為了幫助寫手找到合適案子，教授還舉辦媒合會，邀請委託人與寫手認識。由於這些EMBA學生是出錢的金主，他們私下都稱「乾爹、乾媽」。代寫公定價一篇3萬元，收現金且不簽約。「從媒合寫手到拉攏口委幫忙，教授提供一條龍服務，他多賺一點錢也算合理，」

口試如演一場戲，口委也是自己人

雖然論文不會被判定成抄襲，但這篇論文到底有多少學術貢獻，連Johnny都說，貢獻趨近於零。實際翻閱Johnny代寫的論文，一張圖或一張表格的確動輒就滿半頁或一頁，總數約50頁裡，加起來有超過一半的頁數都是圖與表。

但論文灌水到這種地步，難道委託人跟口試委員不會起疑嗎？由於委託人多敬重寫手是國立大學碩士，對論文通常不會有意見；加上指導教授與口試委員對代寫一事都知情，也會放水通過。

「我們做完簡報，就是要求他們直接照著念，這樣總會吧？口委通常也不會太刁難，」口試時，Johnny還親自到現場協助乾媽練習簡報，當天也有其他EMBA學生接受口試。回顧現場，他直言就是大家行禮如儀地演一場戲，但為避免太過高調，各組寫手與乾爹乾媽還是會躲在角落討論與練習。

在寫手高效產製與教授掩護下，整個論文代寫鏈如高速運轉的工廠。該名教授在最近5年，每年指導論文數超過13篇，最多產的一年甚至有18篇，產量讓其他教授望塵莫及。

霸氣教授駁斥代寫，「我是懂管理」

為了解該名教授一年能指導18篇論文的祕訣，《天下》親自走訪學校詢問教授。

「別的老師收兩三個就累死，我可以一次收20個學生都不會累。為什麼？關鍵是懂管理，」教授自豪說起能同時指導多篇論文的祕訣，強調他的學生不會有代寫與抄襲問題。

檢視這位教授在2021年指導的論文數，一個頁面滑到底竟還滑不完。他獨創「師徒制」，由一般碩士班、有過論文寫作經驗的畢業生擔任「學長姊」，指導不善於操作電腦與統計軟體的EMBA同學，透過經驗傳承，幫EMBA學生克服最麻煩的論文大關。

他解釋，論文最重要的原創概念皆是來自EMBA學生，學長姊只是代為處理行政與文書作業。用這套高效率做法，有學生見面討論5次，2、3個月內就順利畢業。「我們很保護學生，不會有畢業後又被告的問題，」他強調。

事實上，這位教授所謂的經驗傳承與協助，早已踩到學術倫理紅線；部份論文也變質成Johnny所說的「代寫」，全權由學長姊負責。Johnny對此絲毫不以為意，更不會感到愧疚。「這跟殺人放火差太多了，我是秉著良心與專業收小錢，幫乾媽圓夢，心裡不會覺得怪，」

需求不斷，寫手工作機會源源不絕

如今，論文代寫的需求仍然不斷，案件持續找上門。前委託人曾一度私下詢問Johnny，是否有興趣再接一案，為他的伴侶寫論文；也曾有頂大博士好友得知他有代寫經驗，以一篇10萬元的價格，探詢他代寫博士論文的意願。

該教授形同開了條違規捷徑，吸引EMBA學生一個拉一個，悄聲走上盜取學術桂冠的險路。「每屆都有新學生，老師在，這就會延續下去，」Johnny說。

大學藉EMBA開拓財源、在職生想一圓學位夢、指導教授求省事、寫手想賺錢……多重因素讓這條論文代寫產線，得以繼續無聲運轉。每個人都想要從中獲利，結果卻是完全毀掉學術的公信力，如果任由這樣的狀況持續下去，論文造假、學位也能賣，毀掉的不但是學術圈，而是整個社會的信任。到底是什麼造成這樣的歪風？現在或許到了該檢討高教制度的時候了。

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