赴美設廠裝機典禮風光結束然後呢？三大重點看台積未來

【文．黃亦筠】

12月6日，美國亞利桑那州北鳳凰城台積晶圓廠Fab 21，成為沙漠上耀眼的明星。全球科技產值破兆美元的科技大老齊聚，美國總統拜登遠從東岸飛來與會，將其視為美國製造的指標案例。盛宴背後，三大觀察點透露台積的能耐與新挑戰。

12月6日，下午2點，Fab 21施工現場。

在台積董事長劉德音的介紹下，剛到工地走了一圈的拜登帶著招牌微笑，在全場起立的掌聲中走上舞台。

這是一場台灣企業史上空前規格的盛會。除了當地的州長、市長，站立鼓掌的，還有多家千億美元市值企業老闆，包括輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、艾司摩爾執行長溫尼克，以及世界第一大企業、蘋果執行長庫克。

而這只是台積美國新廠的首批設備進廠典禮儀式。

「這是台積第一次公開展示政府關係能力，」一位外資分析師讚嘆，「做的不錯。」

典禮前，台積送給拜登大禮，宣布未來將加碼投資亞利桑那州晶圓廠到400億美元，是美國史上最大的外國投資案之一。

Fab 21的二期，將生產3奈米製程，2026年量產，屆時，將在當地創造1萬3000個高薪工作。

亞利桑那的晴空下，大興土木的Fab 21外牆在陽光下閃閃發光，原本掛著三面巨大旗幟，美國國旗、亞利桑那州旗，以及印著台積巨大商標的布幕，但拜登現身時，「台積旗」已被撤下，換成巨大張揚的藍底白字「美國製造」旗幟。

「美國製造回來了，這些是地球上最先進的晶片，驅動iPhone、MacBook…...」拜登熱切地說，「誰說美國不能在製造業再次引領全世界？」

這個小動作，在部份台灣人眼裡成了敏感的警訊——美國政府會不會為了美國製造，而犧牲台積，甚至台灣的利益？

不少人也注意到，拜登的十多分鐘致詞，不但因為「奈米」（nanometer）唸不出來鬧了笑話，而且，隻字未提到「台灣」。

雖然即便到2026年，Fab 21也佔不到台積10%營收，但台積會在美國政府壓力下，持續在美國擴產更多更先進的製程，以至於出現國人最恐懼的「去台化」嗎？

重點一：大客戶要台積移到美國？

其中，客戶的態度極為關鍵。

目前台積年產約150萬片的晶圓中，超過八成都是供給北美客戶，如果客戶願意為美國高昂的生產成本買單，則台積「去台化」的可能性就高出不少。

畢竟，台積創辦人張忠謀向來對部屬耳提面命，「台積可以為客戶赴湯蹈火。」

其中的重中之重，是在加州專程飛來參加典禮的庫克。蘋果是佔了台積營收25%的最大客戶。

庫克在致詞表示，期待在未來幾年擴增與台積的合作，「特別是台積在美國打造的新的、更深的根基，我們正在亞利桑那州的沙漠種下一顆種子，」他意有所指地表示，「蘋果很驕傲，能幫忙滋養它成長，」他並隨後在推特發文表示，蘋果將是Fab 21最大客戶。

事實上，科技圈普遍認為，台積會願意將4奈米，以及更先進的3奈米製程落地在美國，就是已經獲得蘋果支持。

代表國發基金擔任台積董事的國發會主委龔明鑫，也飛來參加典禮。

面對去台化問題，「怎麼可能？」龔明鑫解釋，「2026年台積亞利桑那廠3奈米投產，我們2奈米都量產了，最先進的一定是留在台灣。」

或許，台積另外兩個大客戶，超微和輝達兩位台裔執行長的說法，會讓台灣民眾稍微放心。

台積第二大客戶、蘇姿丰上台致詞時指出，「AMD期待成為台積（亞利桑那）兩座廠的大客戶。」但在台下面對《天下》詢問，在台南出生的她進一步解釋，「當然還包括台灣，我們會同時使用（台積）台灣和美國廠，」蘇姿丰說，「當然美國當地有先進製造也是好事。」

黃仁勳被詢問到同樣的問題，一身招牌黑皮衣的他用微笑四兩撥千斤回答，「我不認為，這個工廠（Fab 21）能製造全美國需要的晶片。」

「晶片需求一直不斷地成長，我很有信心，在台灣所有的廠都會滿載，」也是台南出生的他，說出讓家鄉民眾安心的話。

重點二：驚人的「台積速度」

不管台積未來在美國會蓋出多少產能，但「台積速度」已讓美國人震驚。

「這是非常不簡單的事情，在沙漠蓋一座先進的半導體廠，只有花了二十個月，」台積設備供應商ASMI執行長、新加坡裔的Benjamin Loh站在Fab 21外對《天下》讚嘆著，「如果美國人蓋，不會那麼快。」

身為Fab 21第一期、第二期工程總承包商，中鼎工程董事長余俊彥也說，以美國的勞工、成本、效率，「台積這個廠能蓋這樣，真的是一個奇蹟。」

挑戰包括施工審核程序的磨合，九成是由當地工會招募來的工人，有工時限制等，現場一名台積主管坦言，台灣的科學園區模式，政府提供進駐廠商許多便利，「這裡就是靠鳳凰城市政府，它們也是第一次，且美國已經很久沒有蓋半導體廠，這裡的工人都需要重新訓練，」他說。

然而英特爾在同為亞利桑那州的錢德勒，打造美國數一數二大的半導體聚落，那裡與鳳凰城僅半小時車程，難道無法藉助當地經驗嗎？

「我們早就問過，他們說錢德勒是錢德勒，我們這裡是鳳凰城，沒有互通的，」這名主管透露。

蓋廠經驗豐富的余俊彥解釋，在台灣蓋廠相對容易，全部設計還沒完成仍可以申請執照開工，但在美國你得把所有設計完成，送審、核准才能動工，施工時還要看你是不是按圖施工，流程十分花時間。

「現場看到真實的廠，我感到很驕傲，」特地飛到鳳凰城參加典禮的余俊彥忍不住說。

重點三：台積中美平衡正式終結

一位外資分析師表示，他全程收看進機典禮的感覺是，「台積比我想像更親美。」

他指出，在中美貿易戰的初期，台積一直小心翼翼地在中美之間維持平衡，例如中美兩座新廠的第一期都是月產能2萬片，量產時都是秉持「N-1」原則，較台灣落後一代。

台積南京廠2018年量產16奈米時，台灣已進入10奈米；Fab 21預計2024年量產4奈米（5奈米的小改款）時，台灣也進入3奈米。

甚至，當美國金額高達520億美元的晶片法通過，儘管轟動一時，但業界多數預期，台積根本不會去申請該法案的補助，而選擇拿地方政府的補助。

因為晶片法案規定，領取補助的業者，十年後不能到中國大陸投資較28奈米製程更先進的技術，等於逼廠商在中美之間選邊站。

這些顧慮，在6日的進機儀式都被打破。

台積宣布，將在Fab 21二期興建3奈米製程的同時，也宣告台積的中美平衡時正式結束。因為台積正在南京擴產的僅是28奈米的成熟製程。

接下來，庫克的上台致詞的第一句話，就更透露玄機，「特別感謝拜登總統簽署了晶片法案，會讓更多像（Fab 21）這樣的計劃實現。」

形同這位台積最大客戶，認為台積會申請晶片法案的補助，靠向美國；在近日公開、台積於11月14日回應「美國商務部要求針對晶片補貼計劃修正案」意見文件，也透露進一步的跡象。

台積在文件中向美國政府請求放寬晶片法案的限制，讓台積擴建南京廠的16奈米產能，理由是該技術「已經是落後製程」。

一位分析過該文件的外資分析師認為，台積態度已較之前有所改變，「似乎是有意思想拿（晶片法案的補貼），但還沒有確定拿不拿得到。」

一名台積主管不否認有申請補助，「多跟少而已，我們當然是希望要多，但問題是僧多粥少，它（美國政府）有很多要照顧，」他透露，具體金額要等商務部內部討論完才知道。

無論從台灣或全球半導體發展史來看，台積將先進製程廠落腳美國這一刻，註定了張忠謀創造全球半導體生態系中，中立、客戶導向的晶圓代工模式，被迫選邊站。

龔明鑫則認為，這背後更大的策略意義是，美國為了國家安全，勢必建立自身製造實力，就算不是結合台積，也會找英特爾、三星。「美國和我們台灣合作，然後達成Game change，這樣不是很好？」他說。

亞利桑那州的晚霞降下，橘紅天際籠罩盛大慶典落幕後的Fab 21，美國有著自己的盤算，台灣的驕傲、護國神山台積，要開啟的是新一輪的挑戰。

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