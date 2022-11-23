偏頭痛竟是病！頭痛欲裂、噁心嘔吐、畏光…你還靠吃止痛藥嗎？

【文／林以璿；圖片／王建棟攝】

偏頭痛是現代人常見的健康困擾，嚴重者甚至無法擁有正常生活，然而高達七成民眾以為偏頭痛只是壞毛病而非疾病，錯失取得預防性治療的機會，白白犧牲生活品質。

30歲的許小姐形容，新冠康復後她覺得自己老了，最明顯的症狀就是開始頭痛，頻率加劇。

「以前只是偶爾發作，現在只要生活不夠『養生』，頭痛馬上就會找上我，」她表示只要沒睡飽、沒戴帽子、聞到濃郁的味道，或是持續聽到路邊施工的聲音，都會讓大腦感受到一漲一縮的抽痛，嚴重時還會想吐。

「家醫科醫師建議要我去看神經內科，認為這應該是偏頭痛，」許小姐說。

200萬人的不定期炸彈

根據台灣頭痛學會統計，全台約高達200萬人罹患偏頭痛。

新冠肺炎肆虐造成的身心壓力與生活巨大改變，更導致患者病情惡化。根據科威特伊本西納醫院（Ibn Sina Hospital）團隊刊登在《頭痛與疼痛期刊》的研究中，透過對1018名患者的問卷調查，發現新冠疫情期間偏頭痛患者每月平均偏頭痛天數，由疫情前的5.7天提升至8天，增加四成。

「偏頭痛來看診的病人大概增加三成，」台灣頭痛學會理事長陳韋達指出，不只偏頭痛時間增加，頻率與嚴重度也加劇。他有一名原本已經康復的病人，最近又回到診間報到。這名40歲的女病人形容，自己確診兩週後，就出現猛爆性的頭痛，嚴重程度還讓她差點被送進加護病房。

「其實大部分民眾都分不清楚，偏頭痛跟頭痛不一樣，（偏頭痛）是疾病不是症狀，」台北榮總神經醫學中心醫師王嚴鋒指出。

注意！偏頭痛是「疾病」非「症狀」

導致「頭痛症狀」的原因有很多，但有高達九成的頭痛者，並沒有服用藥物或找不出明顯腦部病變，這些人大部分就是「偏頭痛疾病」的患者。

王嚴鋒解釋，無法靠儀器檢查出來的偏頭痛，是因為大腦三叉神經的高敏感性所造成。這些患者因為先天具有高敏感性大腦三叉神經，遇到同樣的聲音、光線等刺激，大腦的感受會比一般人更加強烈，進而引發頭痛。

因此，偏頭痛與遺傳的關係緊密，父母一方有偏頭痛者，遺傳給子女的機率約四成，父母雙方都有偏頭痛時，機率更高達六成。

根據國際頭痛學會對偏頭痛疾病的定義，只要曾發生過五次以上頭痛，每次持續4至72小時，伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵的症狀，且移動時疼痛感加劇，就可稱為偏頭痛。

儘管大部分民眾並不熟悉這種疾病，但偏頭痛對社會的影響甚大。

七成民眾不知偏頭痛可治療

根據《全球疾病負擔研究》顯示，偏頭痛是導致失能與殘疾的第二大原因；在50歲以下的年輕族群中，更位居第一大原因。台灣一年因偏頭痛而請假達370萬個工作天，所造成的經濟損失更高達46 億。

「會造成那麼大的影響，最主要的問題就是大約七成民眾不知道偏頭痛可以治療，」陳韋達表示。

當頭痛頻率超過每週一次，就需要看神經內科，因為一般人仰賴止痛藥來抑制頭痛，若是長期使用，反而讓大腦承受更多刺激，頭痛會繼續惡化。

事實上，目前已經有許多偏頭痛的「預防性治療手段」。

有別於痛了才吃的止痛藥，預防性治療手段指的是大約三到六個月的持續療程，將偏頭痛控制在一週發作一次以下，降低疾病造成的生活影響。

偏頭痛與自律神經失調不同

陳韋達解釋，偏頭痛患者常在門診中被診斷為「自律神經失調」，事實上所謂的自律神經失調，就是焦慮帶來的症狀，「偏頭痛病人對於外界的刺激更敏感，很多都有廣泛性的焦慮情形，像是更容易失眠、身體肩頸痠痛。」

因此，可以透過乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑等，增加血清素並穩定大腦興奮性，讓大腦維持在穩定狀態，減少偏頭痛的發作；大約六成患者，可透過口服這類型預防性藥物控制疾病。

剩下四成較嚴重的患者，則可再加上每三個月注射肉毒桿菌素、CGRP單株抗體等預防性注射針劑藥物，抑制腦部的CGRP發炎物質，進而改善頭痛發作次數。

「患者需要改變『偏頭痛沒辦法治療』的刻板印象，」陳韋達呼籲，偏頭痛已經進入精準治療的時代，透過預防性治療手段將頭痛問題控制到最低，既能改善生活品質，也避免養成對於止痛藥的依賴。

熬夜加班是常見的偏頭痛風險因子，規律作息可以改善偏頭痛。 （王建棟攝）

想改善偏頭痛，先檢視生活習慣

除了藥物，王嚴鋒建議患者，可養成寫「偏頭痛日記」的習慣，因為越詳細的頭痛日記，越能協助醫師做臨床診斷，患者也能從中找到容易誘發偏頭痛的原因。

具體來說，可記錄頭痛發作的時間、程度、部位，以及伴隨症狀，再加上日常生活資訊，如當天的睡眠、飲食和活動情形，女性患者可加上生理期日期。

像是習慣熬夜或飲用咖啡和茶，都是常見的偏頭痛風險因子；而假日特別容易偏頭痛的患者，常見原因就是作息不正常，除了避開危險因子，也可透過運動積極改善偏頭痛。

「這聽起來老生常談，但其實很多患者真的沒做到，」王嚴鋒指出。

《國際頭痛期刊》（Cephalalgia）於2011年就刊載一篇研究，瑞典哥德堡大學的團隊針對91名有偏頭痛症狀的病人，進行每週三次、每次40分鐘的自行車運動，結果發現可降低四分之三的發作頻率，其他包括快走、游泳等有氧運動，也都是醫師推薦的選擇。

「偏頭痛是先天體質加上後天環境造成的結果，」陳韋達表示，除了藥物治療以外，「患者知道自己的神經比一般人敏感，就應該用更積極的方式改善外在刺激，」更不應該放任偏頭痛不處理，因為頻繁偏頭痛可能會導致較高的憂鬱症風險，導致更嚴重的身心問題。

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